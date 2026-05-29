Pista
Stefany Cuadrado, Kevin Quintero y Edwin Matiz probaron la pista del velódromo de Mosquera
Tres grandes referentes del ciclismo de pista en Colombia, tanto a nivel olímpico como paralímpico, Stefany Cuadrado, Kevin Quintero y Edwin Matiz, realizaron una prueba a la pista del velódromo de Mosquera, un escenario que ya se encuentra en un 96 % de avance y al cual la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, le hace un monitoreo continuo.
“En el marco de la octava mesa de seguimiento de este gran proyecto, trajimos a estos tres grandes ciclistas para hacer la prueba de la pista y nos emociona ver esta obra tan hermosa que va a contribuir el desarrollar el ciclismo en el país”, destacó la ministra.
“Desde la federación hemos tomado la decisión de apostarle más a la pista, porque es una modalidad que entrega 12 medallas en eventos olímpicos. Este velódromo nos permitirá seguir trabajando con los ciclistas de las diferentes regiones y con este escenario tenemos pensado postularnos para organizar campeonatos panamericanos, copas mundo y tener nuevamente en Colombia un Mundial de Pista”, resaltó el presidente de Fedeciclísmo, Rubén Darío Galeano.
Tras la prueba, los ciclistas resaltaron la calidad del velódromo. “Quedé satisfecho con lo que puede probar, es muy rápido”, afirmó el campeón mundial, Kevin Quintero. Sus palabras fueron secundadas por el medallista paralímpico, Edwin Matiz. “Es una obra de arte. El peralte es cómodo. Gracias al ministerio por hacer esto posible para todos los ciclistas del país”.
“El proceso constructivo está listo, estamos enfocados en los elementos de protección, en la instalación de las barandas del centro de la pista, las rampas de acceso y el trazo de líneas oficiales. Esta obra es especial por su ubicación y la altura sobre el nivel del mar. Está muy bien ubicada geográficamente para la consecución de récords mundiales”, expreso Humberto Encinas, ingeniero encargado de la construcción de la pista.
En la mesa de seguimiento en la que estuvieron presentes representantes de las áreas técnicas del ministerio, del municipio, de la interventoría y el contratista se hizo la revisión de la matriz de riesgos y el avance ejecutado.
Actualmente, el escenario cuenta con la estructura y la pista al 100%, se avanza en trabajos en la cubierta, el cielo razo, la fachada y el urbanismo. Este velódromo se convertirá en un punto clave para la formación de nuevos talentos y para consolidar el desarrollo de una disciplina que solo en los últimos cuatro años, le dejó al país un total de 344 medallas a nivel internacional.
La inversión total del Velódromo de Mosquera es de 98.460 millones de pesos, de los cuales el ministerio del Deporte invirtió 60.000 millones, y el valor restante lo aportan la gobernación y la alcaldía municipal. El escenario cuenta con una capacidad de 1.665 personas, tendrá un palco para el Puesto de Mando Unificado (PMU), una cabina de transmisión, una más de prensa y tres palcos VIP, además de los boxes y camerinos para los ciclistas exigidos por la UCI.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
Oficial: la UCI homologó el récord mundial junior de Manuela Loaiza en la prueba del kilómetro
La corredora colombiana quedó inscrita oficialmente en los registros históricos de la Unión Ciclística Internacional (UCI) tras su actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista de Xalapa.
La UCI homologó oficialmente el récord mundial junior impuesto por la colombiana Manuela Loaiza en la prueba del kilómetro durante el Panamericano, disputado en territorio mexicano.
La nueva marca quedó registrada oficialmente en los listados históricos de récords de la UCI con un tiempo de 1:07.659, conseguido el pasado 8 de mayo en el velódromo internacional de Xalapa, convirtiéndose en la nueva plusmarca mundial junior de la especialidad.
Con esta homologación, Loaiza inscribe oficialmente su nombre en la historia del ciclismo mundial, superando el anterior récord que pertenecía a la británica Erin Boothman, quien había establecido un tiempo de 1:08.092 en el Campeonato Europeo Juvenil de Anadia, Portugal, en 2025.
La actuación de la velocista colombiana en territorio mexicano representó uno de los momentos más destacados del certamen continental, gracias a una ejecución sobresaliente desde el punto de vista técnico, físico y estratégico, consolidando además el gran presente de Colombia en las pruebas de velocidad.
El récord mundial junior de Manuela Loaiza ratifica el crecimiento y fortalecimiento de los procesos de formación y alto rendimiento de la Federación Colombiana de Ciclismo, especialmente en las modalidades de pista, donde el país continúa posicionándose entre las principales potencias del continente y del mundo.
Además del histórico registro, Loaiza cumplió una destacada actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, sumando títulos continentales en el kilómetro, la velocidad individual y por equipos, y consolidándose como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo internacional.
Cabe destacar que, Colombia cuenta con dos récords mundiales en la rama femenina de la categoría junior. Además del conseguido por Manuela Loaiza, la también antioqueña Stefany Cuadrado ostenta el mejor registro en los 200 metros lanzados con 10.508, en marca conseguida durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.
La Federación Colombiana de Ciclismo celebra este reconocimiento oficial por parte de la UCI, que representa un motivo de orgullo para el deporte nacional y una muestra del talento, disciplina y proyección de las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Velódromo de Gibraltar: la obra avanza en Bosa con instalación de la cubierta metálica
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, alcanzó un nuevo hito en la construcción del Velódromo de Gibraltar con el inicio del izaje de la estructura metálica de la cubierta, una de las actividades más relevantes y complejas dentro de la secuencia constructiva del proyecto, situado en la localidad de Bosa.
La estructura está conformada por grandes cerchas metálicas apoyadas sobre un pivote central, lo que permitirá que el escenario cuente con una luz libre de 120 metros, convirtiéndose en la mayor distancia estructural de este tipo construida en el país. Además, su diseño permitirá soportar más de 1.000 toneladas de peso propio, consolidando un sistema de ingeniería de alta complejidad y capacidad técnica.
La instalación de esta cubierta representa un avance determinante para la obra, pues contribuirá a la estabilidad estructural del escenario, protegerá las áreas interiores frente a las condiciones climáticas y permitirá habilitar nuevos frentes de trabajo asociados a acabados, instalaciones técnicas y adecuaciones especializadas para la futura operación del velódromo.
Para desarrollar esta maniobra fue necesaria una grúa telescópica de 500 toneladas, así como estrictos protocolos de seguridad, supervisión técnica permanente y una coordinación logística especializada, debido a las dimensiones y al peso de los elementos que conforman la estructura.
La subdirectora técnica de Construcciones del IDRD, Katherin Amaya, destacó la importancia de este momento para el avance de la obra: “El izaje de la cubierta metálica marca uno de los hitos más importantes del proyecto, no solo por su complejidad técnica, sino porque nos permite consolidar la estructura principal del escenario y avanzar simultáneamente en nuevos frentes constructivos. Este velódromo será una obra emblemática para Bogotá y para el deporte colombiano”.
El nuevo Velódromo de Gibraltar hace parte de los proyectos estratégicos de infraestructura deportiva liderados por la Administración Distrital para fortalecer el acceso a escenarios modernos, seguros y de alto nivel técnico, impulsando el desarrollo del deporte y la transformación urbana de la ciudad.
*Con Información Prensa IDRD
Pista
El velódromo de Mosquera, un escenario que fortalecerá el ciclismo de pista colombiano
El ciclismo de pista en Colombia se ha convertido en sinónimo de orgullo nacional. Los podios mundiales, panamericanos y suramericanos alcanzados en distintas categorías han consolidado al país como una de las grandes potencias de esta disciplina en la región. Ahora, con la construcción del velódromo de Mosquera, Cundinamarca, el país da un nuevo paso para impulsar los procesos de formación y proyección de sus atletas.
Con un avance del 94 % y una inversión de 60 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte, el escenario se proyecta como uno de los escenarios más modernos de Colombia y de América Latina. Su diseño y especificaciones técnicas cumplen con los más recientes estándares exigidos por la Unión Ciclística Internacional (UCI), lo que permitirá albergar competencias de nivel internacional y ofrecer condiciones óptimas para la preparación deportiva.
El impacto de la obra trasciende lo competitivo y representa una apuesta estratégica para el futuro de esta disciplina. David Acosta, del grupo de Rendimiento Olímpico del ministerio, destacó que será un eje fundamental para consolidar el trabajo formativo en este deporte. “Ofrecerá una infraestructura de nivel internacional que permitirá entrenar y competir en condiciones óptimas. Además, garantizará procesos de formación para talentos emergentes”, aseguró.
Asimismo, resaltó el componente inclusivo del proyecto, el aporte que tendrá para el deporte olímpico, paralímpico y sordolímpico, así como el valor estratégico de su ubicación dentro de una región con fuerte tradición ciclística. “Es, sencillamente, la pieza que corona nuestro ecosistema deportivo. En una zona con una cultura tan arraigada y una densidad de practicantes tan alta, este velódromo se convierte en el epicentro de la proyección deportiva”, puntualizó.
Jhon Jaime González, entrenador de la Selección Colombia de pista, también explicó que esta obra permitirá potenciar los procesos técnicos desde las categorías de formación hasta el alto rendimiento. “Para nosotros, como técnicos, es vital tener espacios que permitan la captación masiva. El biotipo del pedalista en esta región es excepcional, y este velódromo permitirá que el talento no se pierda en la ruta, sino que se canalice hacia la especialización técnica de esta disciplina”, señaló.
El seleccionador destacó, además, que contar con un escenario construido bajo la normativa de la UCI impactará en la preparación de los atletas. “No es lo mismo entrenar sobre cemento que hacer un trabajo de fuerza específica o lanzamientos en una madera que cumpla con los estándares de geometría internacional. Esto nos permite una puesta a punto de nuestra selección con una precisión milimétrica. Podemos simular condiciones reales de competencia, ajustando los desarrollos y optimizando la cadencia de los atletas en un entorno controlado”, afirmó.
Finalmente, puntualizó el impacto que tendrá para las nuevas generaciones de pedalistas. “Representa el fin de la improvisación. Este velódromo es la garantía de una formación técnica correcta desde la base. Ya no tendrán que adaptarse a la pista cuando sean adultos; crecerán entendiendo el peralte, la línea azul y la táctica de carrera en un recinto de primer nivel”, concluyó.
Con esta obra, el Ministerio del Deporte continúa impulsando la infraestructura deportiva del país y creando espacios que permitan potenciar el talento, promover procesos desde la base y consolidar a Colombia como referente continental del ciclismo de pista.
*Con Información Prensa Mindeporte