Stefany Cuadrado, Kevin Quintero y Edwin Matiz probaron la pista del velódromo de Mosquera

Tres grandes referentes del ciclismo de pista en Colombia, tanto a nivel olímpico como paralímpico, Stefany Cuadrado, Kevin Quintero y Edwin Matiz, realizaron una prueba a la pista del velódromo de Mosquera, un escenario que ya se encuentra en un 96 % de avance y al cual la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, le hace un monitoreo continuo.

“En el marco de la octava mesa de seguimiento de este gran proyecto, trajimos a estos tres grandes ciclistas para hacer la prueba de la pista y nos emociona ver esta obra tan hermosa que va a contribuir el desarrollar el ciclismo en el país”, destacó la ministra.



(Foto © Prensa Mindeporte)

“Desde la federación hemos tomado la decisión de apostarle más a la pista, porque es una modalidad que entrega 12 medallas en eventos olímpicos. Este velódromo nos permitirá seguir trabajando con los ciclistas de las diferentes regiones y con este escenario tenemos pensado postularnos para organizar campeonatos panamericanos, copas mundo y tener nuevamente en Colombia un Mundial de Pista”, resaltó el presidente de Fedeciclísmo, Rubén Darío Galeano.

Tras la prueba, los ciclistas resaltaron la calidad del velódromo. “Quedé satisfecho con lo que puede probar, es muy rápido”, afirmó el campeón mundial, Kevin Quintero. Sus palabras fueron secundadas por el medallista paralímpico, Edwin Matiz. “Es una obra de arte. El peralte es cómodo. Gracias al ministerio por hacer esto posible para todos los ciclistas del país”.



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“El proceso constructivo está listo, estamos enfocados en los elementos de protección, en la instalación de las barandas del centro de la pista, las rampas de acceso y el trazo de líneas oficiales. Esta obra es especial por su ubicación y la altura sobre el nivel del mar. Está muy bien ubicada geográficamente para la consecución de récords mundiales”, expreso Humberto Encinas, ingeniero encargado de la construcción de la pista.

En la mesa de seguimiento en la que estuvieron presentes representantes de las áreas técnicas del ministerio, del municipio, de la interventoría y el contratista se hizo la revisión de la matriz de riesgos y el avance ejecutado.



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Actualmente, el escenario cuenta con la estructura y la pista al 100%, se avanza en trabajos en la cubierta, el cielo razo, la fachada y el urbanismo. Este velódromo se convertirá en un punto clave para la formación de nuevos talentos y para consolidar el desarrollo de una disciplina que solo en los últimos cuatro años, le dejó al país un total de 344 medallas a nivel internacional.

La inversión total del Velódromo de Mosquera es de 98.460 millones de pesos, de los cuales el ministerio del Deporte invirtió 60.000 millones, y el valor restante lo aportan la gobernación y la alcaldía municipal. El escenario cuenta con una capacidad de 1.665 personas, tendrá un palco para el Puesto de Mando Unificado (PMU), una cabina de transmisión, una más de prensa y tres palcos VIP, además de los boxes y camerinos para los ciclistas exigidos por la UCI.

*Con Información Prensa Mindeporte