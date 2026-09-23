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Pista

Stefany Cuadrado agiganta su leyenda: oro en el keirin y triple corona en los Juegos Suramericanos 2026

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Hace 4 horas

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La joven antioqueña Stefany Cuadrado se coronó campeona suramericana en el keirin. (Foto © COC)
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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se consagran campeonas suramericanas de la Madison

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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández ganan la Madison en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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Stefany Cuadrado, nueva campeona suramericana de la velocidad individual femenina. (Foto © COC)
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Juegos Suramericanos 2026: Lina Marcela Hernández se lució en el ómnium y ganó las cuatro pruebas

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22 septiembre, 2026

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La antioqueña Lina Marcela Hernández se quedó con la medalla de oro en el ómnium. (Foto © COC)
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