¡Sorpresa! El Tour de Francia invita al Caja Rural-Seguros RGA de Fernando Gaviria
También en ciclismo, a veces los sueños se convierten en realidad. El Caja Rural-Seguros RGA, donde milita el sprinter antioqueño Fernando Gaviria, estará el próximo sábado 4 de julio en la salida de la edición 113 del Tour de Francia. Un comienzo además que se llevará a cabo en Barcelona y que marcará un hito histórico para una estructura que ha trabajado con ambición desde su origen sin perder nunca sus principales señas de identidad: humildad, esfuerzo y la formación y el desarrollo de jóvenes talentos.
Un premio que llega después de un magnífico 2025, tanto en lo referente a resultados y puntos UCI como en cuanto a la imagen ofrecida en los principales objetivos, llegando a alcanzar el puesto 23º en el ranking por equipos a inicio de temporada. Un logro que no ha pasado desapercibido para los grandes organizadores, tal y como demuestran las invitaciones recibidas para carreras del bagaje y el nivel de Lieja-Bastoña-Lieja, Flecha Valona o el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Sin embargo, la wild-card para el Tour de Francia supone la reafirmación y el reconocimiento definitivo para un proyecto que se enfrentará de este modo a su mayor y más bonito reto dentro de su ya dilatada trayectoria. Desde el equipo se agradece la gran oportunidad brindada por ASO y se espera poder devolver la confianza depositada con una actuación a la altura de esta invitación.
Un Tour de Francia que se convierte cada año en el principal foco del deporte mundial durante el mes de julio y en el que suelen acudir la inmensa mayoría de figuras de este deporte. La actual estructura del Caja Rural-Seguros RGA se medirá de este modo por primera vez al mayor desafío del mundo de la bicicleta, si bien Caja Rural como patrocinador ya participó en la ronda francesa de 1987 y 1988 con un equipo liderado entonces por Marino Lejarreta.
De Barcelona a París pasando por la alta montaña
Las tres etapas de Cataluña, comenzando por una crono por equipos en Barcelona, marcarán el inicio de un Tour que afrontará pronto su paso por Pirineos, destacando la llegada a Gavernie-Gèdre del sexto día. Tras un entretenido e intenso bloque de media montaña y el final de Le Markstein de la 14ª jornada, llegará la crono individual de 26 km entre Évian y Thonon-les-Bains. No obstante, la general debería resolverse en tres etapas alpinas en las que se brindará especial protagonismo a todo un icono de la carrera y del ciclismo como Alpe d’Huez. París y el circuito alrededor de Montmartre, estrenado para la prueba el pasado año, cerrarán la competición.
Con el firme objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades y devolver la confianza y la responsabilidad que supone una invitación de esta magnitud, Caja Rural-Seguros RGA buscará mostrar su versión más competitiva en una carrera que exige el máximo a todos sus participantes y en la que ahora soñamos conseguir nuestro primer triunfo de etapa.
“Para todo el equipo es un orgullo y una ilusión difícil de describir debutar en el Tour de Francia. Somos muy conscientes de lo que representa esta carrera a nivel mundial y del enorme esfuerzo que supone estar en la salida de la prueba más importante del calendario. Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo, constancia y crecimiento como estructura y valoramos profundamente esta oportunidad que nos brinda ASO”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo del Caja Rural-Seguros RGA).
Así le fue a los siete latinoamericanos en la tercera prueba de la Challenge de Mallorca 2026
La edición 20 del Trofeo Serra Tramuntana, que contó con la participación de siete pedalistas latinoamericanos, vivió la tercera prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre la localidad de Selva y el Santuario de Lluc con 154,3 kilómetros de recorrido montañoso.
El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) terminó como el mejor latinoamericano, en el puesto 26° a 1:47 del nuevo campeón, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Por otro lado, al ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) y al mexicano Michael Zarate (Petrolike) les costó el ritmo y no consiguieron concluir la prueba.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los dos colombianos, dos uruguayos, dos mexicanos y un ecuatoriano que participaron en el Trofeo Serra Tramuntana 2026, que contó con la presencia de siete equipos del World Tour.
Trofeo Serra Tramuntana 2026 – Clasificación Final de los Latinoamericanos
|26
|Diego Pescador *Colombia
|Movistar Team
|1:47
|27
|Eric Fagundez *Uruguay
|Burgos Burpellet BH
|1:47
|44
|Thomas Silva *Uruguay
|XDS Astana Team
|3:17
|49
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|3:51
|103
|César Macías *México
|Burgos Burpellet BH
|14:30
|DNF
|Jonathan Caicedo *Ecuador
|Petrolike
|No finalizó
|DNF
|Michael Zarate *México
|Petrolike
|No finalizó
Aplastante victoria de Remco Evenepoel en el Trofeo Serra Tramuntana con destaque de Diego Pescador
Fiel a su estilo, Remco Evenepoel (Bora Hansgrohe) realizó un ataque lejano para arribar en solitario a la meta y quedarse con un notable triunfo en el Trofeo Serra Tramuntana, tercera prueba de la Challenge de Mallorca que se cumplió este viernes con 154,3 kilómetros de recorrido entre la localidad de Selva y el Santuario de Lluc.
A falta de 50 kilómetros para la meta el belga realizó el movimiento ganador, atrás el trabajo de persecución resultó insuficiente ante la fortaleza del europeo. El podio lo completaron el portugués António Morgado (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.
El protagonismo colombiano en esta competencia corrió por cuenta de Diego Pescador (Movistar Team), quien estuvo muy activo en la fase montañosa final. El joven del quindiano, que fue 2° en la Clásica Camp de Morvedre, intentó escaparse y perseguir a Evenepoel, pero el grupo de favoritos lo mantuvo controlado y no le dio ventajas. Al final, el escarabajo se reportó en el puesto 26° a 1:47 del ganador.
El otro nacional en competencia fue Alejandro Callejas, del Petrolike, que llegó un poco más rezagado en la casilla 49° a más de tres minutos del belga Remco Evenepoel.
Este sábado se cumplirá la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca, el Trofeo Andratx – Pollença que tendrá un recorrido de 147,8 kilómetros, con llegada en ascenso de tercera categoría. En el palmarés de esta prueba aparece el boyacense Winner Anacona, quien la ganó en 2021.
Resutados Trofeo Serra Tramuntana (1.1)
Selva – Santuari de Lluc (154,3 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:34:38
|2
|António Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|1:38
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|,,
|4
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|1:44
|6
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|7
|Lorenzo Rota
|Lotto Intermarché
|,,
|8
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|,,
|9
|Fernando Barceló
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|10
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|,,
|26
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:47
|49
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|3:51
Matteo Malucelli gana al sprint la penúltima etapa del AlUla Tour; Sergio Higuita sigue 3° en la general
En un nuevo final para velocistas, Matteo Malucelli (XDS Astana Team) ganó de forma brillante la cuarta y penúltima etapa del AlUla Tour 2026. El italiano alcanzó su primera victoria en el carrera árabe, luego de recorrer de 173,4 kilómetros entre Winter Park y Hegra.
Malucelli de 32 años, superó con los justo su compatriota Jonathan Milan (Lidl Trek) y al neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó en el puesto 31° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la casilla 32°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En la clasificación general individual todo sigue muy apretado y de manera abierta a la espera del ultimo día con el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) al comando, aventajando por tan solo 4 segundos al portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y por 6 segundos al colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team).
La carrera árabe finalizará este sábado con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 163,9 kilómetros entre AlUla Old Town y Skyviews of Harrat Uwayrid, donde conoceremos al sucesor del británico Thomas Pidcock, campeón del año pasado.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Winter Park – Hegra (173,4 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|3:30:43
|2
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|,,
|3
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|,,
|4
|Robin Froidevaux
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|5
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|,,
|6
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|7
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|,,
|8
|Bert Van Lerberghe
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|10
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|,,
|31
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|32
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|13:47:15
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|0:04
|3
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:15
|5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:16
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|,,
|7
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|,,
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|11
|Stefan de Bod
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,