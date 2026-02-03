Sin latinoamericanos en la Étoile de Bessèges 2026; Dylan Groenewegen una de las atracciones

La 56ª edición de la Étoile de Bessèges (Estrella de Bessèges) no contará con la participación de pedalistas colombianos ni de la región. La carrera francesa por etapas del calendario europeo de la UCI tendrá cinco jornadas y se correrá del 4 al 8 de febrero.

Uno de los referentes será el sprinter neerlandés Dylan Groenewegen, quien comandará al Unibet Rose Rockets. En la carrera francesa tomarán la salida solamente cuatro equipos World Tour y los mejores Pro Teams del ranking UCI, por lo que se espera un gran nivel.



El francés Paul Lapeira, una de las cartas del Decathlon CMA CGM Team. (Foto Decathlon AG2R La Mondiale Team © Getty Images)

Entre los participantes se encuentran: el francés Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), el italiano Attilio Viviani (Solution Tech NIPPO Rali), el belga Dylan Teuns (Cofidis) y el canadiense Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), entre otras figuras.

Es la segunda competencia por etapas de la temporada en suelo francés. Para la mayoría de los ciclistas, esta carrera sirve como preparación para las clásicas más importantes de la primavera. El último ganador fue el francés Kévin Vauquelin, quien no defenderá el título obtenido el año pasado, ya que su nuevo equipo el Ineos Grenadiers no estará en competencia.



Kévin Vauquelin, campeón de la Étoile de Bessèges. (Foto Getty Images Sport © Arkéa Samsic)

La carrera se llevará a cabo por el departamento de Gard, en el sur de Francia. Es una prueba exigente en las típicas carreteras estrechas que mantienen abiertos los escenarios incluso en etapas que sobre el papel parecerían destinadas al sprint, como la segunda etapa en Domessargues y la cuarta en Vauvert. La llegada inaugural será explosiva, en la Côte de Bellegarde al final de un recorrido llano, mientras que la tercera etapa, con final en la ciudad de Bessèges, será la más quebrada. La carrera se decidirá el domingo en la corta cronoescalada de Alès.

La tradicional ronda gala debe su existencia al empresario francés Roland Fangille, quien consiguió que la carrera por etapas viera la luz en 1971. En las cincuenta ediciones que sucedieron, Fangille vio crecer la prueba hasta convertirse en una carrera de preparación establecida para los ciclistas franceses; el fundador murió a finales de 2020 a causa del coronavirus.