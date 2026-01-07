Connect with us

Ruta

Simon Yates anuncia sorpresivamente su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato

Publicado

Hace 59 mins

el

El británico Simon Yates vistiendo la 'Maglia Rosa' como campeón del Giro de Italia 2025. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)
Ruta

Circuito Feria de Manizales: Johan Colón arranca el año con pie derecho ganando con su nuevo equipo

Publicado

Hace 9 mins

el

7 enero, 2026

Por

El sucreño Johan Colón, ganador del Circuito de la Feria de Manizales 2026. (Foto © RMC)
Ruta

Jessenia Meneses gana al sprint el Circuito Feria de Manizales 2026 en la rama femenina

Publicado

Hace 2 horas

el

7 enero, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses ganó el Circuito Feria de Manizales 2026. (Foto © RMC)
Ruta

Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de la Vuelta al Táchira

Publicado

Hace 6 horas

el

7 enero, 2026

Por

El venezolano José Rujano con cuatro títulos, es el más ganador de la Vuelta al Táchira. (Foto © RMC)
