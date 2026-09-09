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Ruta

Simon Pellaud gana el Tour de Salalah con Eduardo Sepúlveda 2° y Alejandro callejas 4°

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Hace 3 horas

el

El suizo Simon Pellaud se consagró campeón del Tour de Salalah 2026. (Foto © Omán Cycling Association)
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Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni

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9 septiembre, 2026

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El británico Matthew Brennan ganó la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © Visma | Lease a Bike)
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¡Podio del Team Medellín en China! Álvaro Hodeg finaliza 2° en el Tour de Binzhou

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Hace 1 hora

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9 septiembre, 2026

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Álvaro Hodeg, Serhii Sydor y Enrico Zanoncello, en el podio del Tour de Binzhou 2026. (Foto © Bardiani CSF 7Saber )
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Radoslaw Frątczak triunfa en el inicio del Tour de Rumania con Kevin Estupiñán y Miguel Díaz con el mismo tiempo del ganador

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Hace 2 horas

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9 septiembre, 2026

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El polaco Frątczak Radosław ganó la primera etapa del Tour de Rumania 2026. (Foto © Turul României)
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