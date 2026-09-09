Ruta
Simon Pellaud gana el Tour de Salalah con Eduardo Sepúlveda 2° y Alejandro callejas 4°
La cuarta edición del Tour de Salalah la ganó Simon Pellaud (Li Ning Star). El suizo radicado en Medellín ya hace varios años, pasó sin sobresaltos la jornada final y defendió el liderato obtenido desde la segunda etapa para consagrarse campeón.
Los puestos de honor de la carrera omaní del calendario UCI los completaron el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y el mongol Tegshbayar Batsaikhan (Roojai Insurance Winspace), quienes se subieron al 2° y 3° del podio, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el bogotano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) finalizó en la 4° posición a 21 segundos del ganador, mientras que el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) se clasificó en la casilla 13°.
La última etapa la ganó el australiano Cameron Scott (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su quinta victoria en la temporada, luego de recorrer 106 kilómetros entre la localidad de Ain Razat y el Complejo Sultán Qaboos.
Tour of Salalah (2.2)
Resultados Etapa 4 | Ain Razat – Sultan Qaboos Youth Complex (106 km)
|1
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|2:22:34
|2
|Yosandy Oetomo
|Jakarta Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Terry Yudha
|Jakarta Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|5
|Ethan Kulsen
|JR Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Tillman Sarnowski
|Embrace The World
|m.t.
|7
|Ronnilan Quita
|7Eleven Cliqq Roadbike Philippines
|m.t.
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|9
|Aurelien de Comarmond
|The Joyrun & Hurricane Cycling Team
|m.t.
|10
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|11
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|11:15:55
|2
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:15
|3
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:21
|4
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:21
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:35
|6
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:52
|7
|Samuel Niyonkuru
|Team Amani
|0:56
|8
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|1:26
|9
|Hugo Lutz-Atkinson
|EuroCyclingTrips – CCN
|2:36
|10
|Dimas Rizqi
|Jakarta Pro Cycling Team
|3:45
Ruta
Matthew Brennan consigue su quinta victoria en la Vuelta a España con protagonismo de Enzo Paleni
En otro final para velocistas, el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) no le dio espacio a sus rivales y volvió a ganar esta vez en la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026, una jornada ondulada de 185 kilómetros, disputada entre entre el municipio de Dos Hermanas y la ciudad de Sevilla, que incluyó varios repechos, pero ninguno categorizado.
El joven sprinter inglés, que alcanzó su quinta victoria en la carrera, se impuso al embalaje por delante del belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el danés Magnus Cort (Uno-X Mobility), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de la jornada fue Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en el puesto 75° con el mismo tiempo del ganador. En el pelotón también ingresaron Harold Tejada (XDS Astana Team) 78°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 91° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 96°, mientras que Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 136° a más de 2 minutos del ganador.
El gran protagonista del día fue el francés Enzo Paleni (Groupama – FDJ United), quien se la puso difícil al pelotón. El corredor galo, que protagonizó la fuga, fue neutralizado a menos de 4.000 metros para la llegada.
Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el español Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando. El podio lo completan el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2:06 y el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 2:10.
La ronda ibérica continuará este jueves con la disputa de la decimoctava etapa, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 17 | Dos Hermanas – Sevilla (185 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:07:15
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|3
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|,,
|4
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|,,
|5
|Steffen Romele
|Lotto Intermarché
|,,
|6
|Axel Laurance
|Netcompany INEOS
|,,
|7
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|,,
|8
|Hugo Hofstetter
|Burgos Burpellet BH
|,,
|9
|César Macías
|NSN Cycling Team
|,,
|10
|Bryan Coquard
|Cofidis
|,,
|75
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|78
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|91
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|96
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|136
|Sosa Iván Ramiro
|Equipo Kern Pharma
|2:13
Ruta
¡Podio del Team Medellín en China! Álvaro Hodeg finaliza 2° en el Tour de Binzhou
En gran actuación, el sprinter monteriano Álvaro Hodeg (Team Medellín-EPM) finalizó 2° en el Tour de Binzhou, carrera china del calendario UCI, que contó con un recorrido totalmente llano de 161 kilómetros y se disputó en la provincia de Shandong.
La carrera asiática, catalogada por la UCI de categoría 1.1, la ganó el ucraniano Serhii Sydor (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team), quien fue el más rápido en los metros finales y terminó superando al colombiano. El podio lo completó el italiano Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber).
En cuantos a los otros colombianos del Team Medellín-EPM, se clasificaron así: Róbigzon Oyola 43°, Brayan Sánchez 62°, Víctor Ocampo 70° y Wilmar Paredes 79°, quien ingresó a 20 segundos del ganador.
Es bueno recordar que en las cuatro ediciones realizadas hasta la fecha de esta novel carrera china Colombia suma dos podios, el primero lo consiguió el soachuno Luis Carlos Chía en 2023. El último ganador había sido el suizo radicado en Medellín, Simon Pellaud.
Tour de Binzhou (1.1)
Resultados Etapa 1 | Binzhou – Binzhou (161, 8km)
|1
|Serhii Sydor
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:17:01
|2
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|4
|Hennequin Paul
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|5
|Salby Alexander
|Li Ning Star
|m.t.
|6
|Cataldo Lorenzo
|China Meitan Cycling Team
|m.t.
|7
|Toader Alin
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|8
|Liu Chenglu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|9
|Shnyrko Aliaksei
|Li Ning Star
|m.t.
|10
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|43
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|62
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|70
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|79
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:20
Ruta
Radoslaw Frątczak triunfa en el inicio del Tour de Rumania con Kevin Estupiñán y Miguel Díaz con el mismo tiempo del ganador
En el inicio del Tour de Rumania, el polaco Frątczak Radosław (Wibatech Lubelskie Perła Polski) se adjudicó en un cerrado sprint la jornada inaugural, luego de recorrer 162 kilómetros entre las ciudades de Chișinău y Ungheni, en la región de Transilvania.
El joven polaco, quien alcanzó su segunda victoria en la temporada, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:35:42″ por delante del belga Liam Punnewaert (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Cycling Team) y del italiano Alessio Menghini (Selección de Italia).
En cuanto a los dos pedalistas colombianos que corren para el equipo UC Mónaco, los dos llegaron en el lote sin contratiempos. Kevin Estupiñán se reportó en el puesto 23° y Miguel Díaz ingresó en la casilla 65°, los dos con el mismo tiempo del ganador.
La carrera rumana continuará este jueves con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de la ciudad de Iași hasta la ciudad de Piatra Neamț a lo largo de 147 kilómetros con dos puertos de montaña de tercera categoría y varios repechos sin categorizar.
Tour de Rumania (2.2)
Resultados Etapa 1 | Chișinău – Ungheni (162 km)
|1
|Radoslaw Frątczak
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|3:35:42
|2
|Liam Punnewaert
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Cycling Team
|m.t.
|3
|Alessio Menghini
|Selección de Italia
|m.t.
|4
|Christopher Bruun
|NCF Region Vest
|m.t.
|5
|András Pakot
|Team United Shipping
|m.t.
|6
|Sander Gysland
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|7
|Filippo Dignani
|NCF Region Vest
|m.t.
|8
|Gerhard Moldansky
|MENtoRISE Teem CCN
|m.t.
|9
|Gabriele De Fabritiis
|Selección de Albania
|m.t.
|10
|Wesley Van Dyck
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Cycling Team
|m.t.
|23
|Kevin Estupiñán
|UC Mónaco
|m.t.
|65
|Miguel Díaz
|UC Mónaco
|m.t.