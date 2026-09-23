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MountainBike

Silvana Gómez, bicampeona del Machu Picchu Epic 2026

Publicado

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La cundinamarquesa Silvana Gómez se consagró campeona del Machu Picchu Epic 2026. (Foto © Silvana Gómez/Facebook)
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Iván Felipe López terminó 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026

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El cundinamarqués Iván Felipe López finalizó 4° en la prueba masculina del Mountan Bike. (Foto © COC)
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike

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14 septiembre, 2026

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La cundinamarquesa Gloria Irene Garzón terminó 6° en la prueba femenina del cross country olímpico (XCO). (Foto © COC)
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Jhonatan Botero, listo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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13 septiembre, 2026

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El antioqueño Jhonatan Botero representará a Colombia en la prueba del Mountain Bike. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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