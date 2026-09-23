Silvana Gómez, bicampeona del Machu Picchu Epic 2026

La colombiana Silvana Gómez ganó nuevamente la Machu Picchu Epic, competencia internacional de ciclismo de montaña que llegó a su fin, tras cinco exigentes etapas por algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad de Cusco.

Gómez se llevó el primer lugar con un tiempo total de 9 horas, 47 minutos y 48 segundos. La peruana Daniella Rubini ocupó el segundo puesto, mientras que la estadounidense Abbe Holle completó el podio.



Silvana Gómez se consagró campeona de la Machu Picchu Epic 2026. (Foto © Silvana Gómez/Facebook)

En la rama masculina, el peruano Rodney Soncoo salió vencedor tras completar el recorrido en 7 horas, 17 minutos y 36 segundos, superando al estadounidense Brian Elander y al francés Frederic Prat, tercero.

La sexta edición del Machu Picchu Epic reunió a alrededor de 100 ciclistas de más de 17 países, quienes enfrentaron cinco etapas y cerca de 178 kilómetros de recorrido, con alturas superiores a los 4,200 metros sobre el nivel del mar, pendientes exigentes y tramos técnicos.