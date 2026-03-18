Sigue avanzando la construcción del Velódromo de Mosquera

Una visita de la Revista Mundo Ciclístico al Velódromo de Mosquera, que se encuentra en su fase final de construcción, permitió apreciar los avances en diversos frentes, especialmente en el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera que ya cuenta la instalación de los dos primeros metros, de los 7 de ancho, alrededor del óvalo de 250 metros de que consta el total.

El montaje de la madera- que es el auténtico “corazón del velódromo”– se inició una vez finalizada la construcción del túnel que da ingreso a la pista e igualmente finalizada la totalidad de la plancha en concreto que constituye la “pelouse” o parte central del escenario.



Así avanzan las obras en el nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)

Igualmente se trabaja en la adecuación y finalización de lo referente a camerinos, baños y demás instalaciones, así como exteriores, lo que permite pensar con optimismo en la finalización del anhelado escenario hacia los últimos días del mes de junio.

El velódromo de Mosquera es una de las más modernas obras deportivas que se construyen en el país, con la cual se beneficiará a más de 32.000 niños, jóvenes y deportistas del municipio y la región, lo que servirá para abrir oportunidades de acceso al deporte y fortalecer los procesos de iniciación, formación y especialización deportiva.