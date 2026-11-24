El equipo británico Netcompany Ineos anunció oficialmente la renovación del contrato del ciclista colombiano Egan Bernal. El corredor de 29 años, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, continuará defendiendo los colores de la escuadra con la que ha construido sus mayores éxitos en el ciclismo mundial.

A pesar de confirmarse la continuidad del escarabajo, la formación británica optó por no revelar la duración exacta ni los plazos de este nuevo acuerdo. Con esta firma, se despejan las dudas sobre el futuro inmediato del pedalista zipaquireño, asegurando su permanencia en la élite del WorldTour para los próximos desafíos del calendario internacional.

Tras conocerse el anuncio, Bernal destacó el respaldo incondicional que ha recibido de la estructura desde su llegada en 2018, tanto en las victorias como en los momentos más difíciles de su trayectoria. “Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores momentos de mi carrera y también en los más duros”, dijo el escarabajo, en declaraciones recogidas por su equipo.

Finalmente, el ganador de dos grandes vueltas dejó claro que afronta esta nueva etapa con ambición renovada tras un necesario descanso. “Tras un parón para recargar, regreso con las ideas claras y con ganas de trabajar en la próxima temporada con el equipo. Sé de lo que soy capaz y aún creo que tengo mucho que dar. Quiero disfrutar corriendo y ayudar a este grupo a conseguir algo especial en las próximas temporadas”, concluyó Bernal.