Shari Bossuyt da la sorpresa y gana al sprint la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina; Franziska Koch nueva líder

En un final con muchos sobresaltos, Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) ganó al embalaje la segunda etapa de la Vuelta España Femenina 2026, luego de recorrer 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas. La alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) se apoderó del maillot rojo de líder.

La pedalista belga fue la más veloz en un sprint de un grupo reducido, por delante de dos corredoras del FDJ United – SUEZ: la teutona Franziska Koch y la francesa Évita Muzic, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a las dos colombianas en competencia, la mejor fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 50°, mientras que mientras que Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 112°, perdiendo más de 12 minutos con la ganadora.

Con relación a la clasificación general, la alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) pasó al comando tras el abandono de la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly). Ahora el segundo puesto lo ocupa la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) a 6 segundos de la nueva líder.

La ronda española para mujeres continuará este martes con la disputa de la tercera etapa, otra jornada ondulada de 121,2 kilómetros, que conectará la localidad de Padrón con la ciudad de La Coruña.

Vuelta España Femenina by Carrefour.es (2.WWT)

Resultaod Etapa 2 | Lobios – San Cibrao das Viñas (109,8 km)

1 Shari Bossuyt AG Insurance – Soudal Team 2:55:50 2 Franziska Koch FDJ United – SUEZ m.t. 3 Évita Muzic FDJ United – SUEZ m.t. 4 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco m.t. 5 Sarah Van Dam Team Visma | Lease a Bike m.t. 6 Anna van der Breggen Team SD Worx – Protime m.t. 7 Ashleigh Moolman-Pasio AG Insurance – Soudal Team m.t. 8 Liane Lippert Movistar Team m.t. 9 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa – Fundación Euskadi m.t. 10 Loes Adegeest Lidl – Trek m.t. 50 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 0:42 112 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 12:17



Franziska Koch, nueva líder de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto La Vuelta Femenina © Cxcling Creative Agency)

Clasificación General Individual