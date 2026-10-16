Shanghái 2026: Jeffrey Hoogland recupera el trono mundial en el kilómetro con Cristian Ortega en el Top 15

Jeffrey Hoogland volvió a la cima mundial de la mítica prueba, popularmente conocida como «el kilómetro», en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, que se celebra en el Velódromo de Shanghái, China. Con una demostración absoluta de potencia y velocidad, el ciclista neerlandés detuvo el cronómetro en un imponente tiempo de 58.713 segundos durante la gran final. De esta manera, el actual poseedor del récord mundial de la distancia recuperó su corona tras haber cedido el trono en las ediciones anteriores de la competencia.

El podio de la prueba lo completaron el joven talento francés Étienne Oliviero, quien se quedó con la medalla de plata con una marca de 59.365 segundos, mientras que el británico Joseph Truman se colgó el bronce al registrar 59.414 segundos en una definición de infarto que exigió el máximo esfuerzo físico de los competidores.



Cristian Ortega terminó 15° en la prueba del kilómetro. (Foto Archivo © FCC)

El único colombiano en competencia, el barranquillero Cristian Ortega ocupó el puesto 15° en la clasificación general de la especialidad. El vigente campeón panamericano del kilómetro y reciente medallista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 registró un tiempo de 1:01.661 en la ronda clasificatoria. Pese a desplegar un gran nivel sobre el óvalo asiático, el esfuerzo no le alcanzó para entrar en el selecto grupo de los ocho finalistas.

Con este triunfo en territorio asiático, Hoogland ratificó su estatus como el indiscutible monarca de la contrarreloj, sumando un nuevo maillot arcoíris a su palmarés. El pedalista de los Países Bajos cerró así una jornada histórica en Shanghái, consolidando su legado en el ciclismo de pista. Por su parte, Ortega sumó más experiencia internacional en su proceso de preparación deportiva de cara a los desafíos del ciclo olímpico.

RESULTADOS PRUEBA DEL KILÓMETRO