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Sergio Higuita, la estelar contratación del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas

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Sergio Higuita, nuevo refuerzo del Caja Rural-Seguros RGA. (Foto © Team Caja Rural)
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Filippo D’Aiuto le gana el pulso al lote y se lleva la penúltima etapa del Giro de los Abruzos

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El italiano Filippo D'Aiuto ganó la tercera etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Wilson Peña se quedó con la crono inicial de la Vuelta a Mérida; Sebastián Castaño 2° y Estiven García 3°

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17 septiembre, 2026

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Sebastián Castaño, Wilson Peña y Estiven García, ene el podio de la primera etapa de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Dirección Comunicación Gobernación Mérida © Licenciado Said Rivas)
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: equipos confirmados para la nueva edición del ‘Duelo de Titanes’

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17 septiembre, 2026

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El Nu Colombia será uno de los animadores del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto © RMC)
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