Sergio Higuita, entre los escogidos por el XDS Astana para el AlUla Tour en territorio árabe

Luego de la pretemporada, al antioqueño Sergio Higuita le llegó el momento de volver a competir con el XDS Astana Team. La escuadra World Tour kazaja lo confirmó para el AlUla Tour 2026, carrera árabe del calendario UCI.

Higuita, quien cumple su octavo año en la máxima categoría, buscará recuperar el nivel que lo llevó a integrar las filas del EF Education First en 2019 y mejorar sus actuaciones de la temporada anterior.

Al escarabajo lo acompañarán el eritreo Henok Mulubrhan, los italianos Matteo Malucelli y Alberto Bettiol, además de los kazajos Anton Kuzmin, Yevgeniy Fedorov y Nicolas Vinokurov.

La carrera árabe, que sirve de preparación para del UAE Tour, dará inicio este martes 27 de enero con una jornada ondulada de 158 kilómetros que incluye tres sprints intermedios y un final con pequeños repechos.