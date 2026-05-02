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Sergio Henao se mantiene en la lucha de la general del GP Anicolor tras la 2ª etapa
El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a competir este sábado en el GP Anicolor 2026 con una jornada de transición en la segunda etapa de la carrera portuguesa, disputada entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova sobre 169,5 kilómetros, en la que Sergio Henao logró mantenerse bien ubicado en la clasificación general, confirmando el buen arranque del conjunto morado en territorio luso.
La fracción quedó en poder del portugués Iúri Leitão, mientras que Leangel Rubén Linarez y César Martingil completaron las tres primeras posiciones de la jornada, marcada por un recorrido menos selectivo que el del día anterior y favorable para una definición rápida en la llegada a Costa Nova.
Aunque la etapa no generó mayores diferencias en la clasificación general, el Nu Colombia volvió a responder en bloque y consiguió sostener a Sergio Henao, Carlos Gutiérrez, Camilo Ardila y Rodrigo Contreras entre los mejor ubicados de la carrera, en un segundo día de competencia que mantuvo al equipo firme en su propósito de seguir adelante en Portugal para honrar la memoria de Cristian Camilo Muñoz.
El recorrido presentó un trazado de 169,5 kilómetros y cerca de 1.470 metros de desnivel acumulado, con salida desde la sede de Anicolor en Oiã y llegada en Costa Nova, escenario de una jornada que terminó agrupando a buena parte del pelotón principal. En ese contexto, la escuadra dirigida por Raúl Mesa cumplió con el objetivo de mantenerse en carrera y conservar sus opciones en la general de cara al cierre de la ronda portuguesa.
“Ha sido otro día importante para nosotros, no solo en lo deportivo sino también en lo humano. El equipo sigue unido, sigue compitiendo con entereza y con la convicción de llevar presente a Cristian Camilo en cada etapa. Mantenernos cerca del Top 10 de la general nos deja bien posicionados para el cierre y nos motiva a seguir dando lo mejor”, señaló el director técnico Raúl Mesa al término de la jornada.
El GP Anicolor 2026 llegará a su final este domingo 3 de mayo con la tercera etapa entre Mortágua y Águeda, sobre un recorrido de 170,5 kilómetros, jornada definitiva en la que el Nu Colombia buscará cerrar con buena nota su paso por territorio portugués.
Clasificación General Individual
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|8:37:40
|2
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|0:04
|3
|Joan Bou
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:05
|4
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|0:05
|5
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:06
|6
|Goncalo Carvalho
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|0:07
|7
|Hugo Nunes
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:07
|8
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|9
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|10
|Jorge Galvez
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:10
|11
|Jesús Del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:10
|12
|Rubén Fernández
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|13
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|14
|Rui Carvalho
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:10
|15
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:10
|16
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:10
|17
|José Neves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:10
|18
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|19
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:10
|21
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:10
|28
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:10
|32
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:24
|36
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|5:05
|37
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|5:05
|65
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:17
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José Misael Urián le da otra victoria a Colombia en la Vuelta Bantrab; César Guavita a una jornada del título
Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a Bantrab 2026 y los escarabajos siguieron dando de qué hablar en territorio guatemalteco. Esta vez la victoria le correspondió a José Misael Urián (Team Sistecredito), luego de recorrer 152,5 kilómetros entre El Migrante Salcajá y Patzicía.
Los colombianos volvieron a ser grandes animadores, esta vez de la penúltima jornada haciendo el 1-2. David Santiago Gómez (Orgullo Paisa) entró segundo a la rueda de su compatriota y tercero se reportó el guatemalteco Edwin Sam (Decorabaños – Bantrab).
El bogotano César Guavita (Team Best PC) se mantuvo como líder, y quedó a una jornada de sumar un gan título a su palmarés deportivo. El capitalino no tuvo ningún inconveniente para mantenerse al frente de la clasificación general individual.
La carrera chapina finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada totalmente llana de 100 kilómetros en la capital guatemalteca, donde conoceremos al sucesor del colombiano Wilson Peña, campeón del año pasado.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 4 | El Migrante Salcajá – Patzicía (152,5 km)
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|3:43:03
|2
|David Santiago Gómez
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Edwin Sam
|Decorabaños – Bantrab
|0:06
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:23
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:23
|6
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|0:23
|7
|Nelson Panjoj
|Eca Electricidad Ciclismo
|0:23
|8
|Kevin Navas
|Best PC Ecuador
|0:23
|9
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:23
|10
|Felipe Toro
|Team Sistecrédito
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|César David Guavita
|Team Best PC
|12:56:01
|2
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:05
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:26
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:29
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:42
|10
|Anthony Coque
|Team Best PC
|0:46
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Las mejores escaladoras del mundo protagonizarán la Vuelta a España Femenina; cinco suramericanas en acción
La Vuelta a España Femenina 2026 será la edición más dura hasta la fecha de la gran ronda española. Entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo, el pelotón femenino tendrá que afrontar más de 14.500 metros de desnivel acumulado, muy por encima de los 10.331 de 2025 y los 11.092 de 2024. La naturaleza accidentada de Galicia, León y Asturias, por donde discurrirán las siete etapas de la carrera, aportará gran parte de la exigencia; los dos finales en alto en Les Praeres y el mítico Alto de L’Angliru acabarán de decidir la carrera. Los 18 equipos participantes han sabido adaptar sus alineaciones al perfil del recorrido, acudiendo con sus mejores escaladoras para pelear por La Roja, el maillot que premia a la mejor ciclista de la clasificación general.
La vigente campeona del Tour de France Femmes avec Zwift, Pauline Ferrand-Prévot, será la gran candidata al triunfo final. Después de debutar en la ronda española con un sinsabor al tener que retirarse después de cuatro etapas por problemas físicos, la gala regresa con su capacidad escaladora como principal argumento para conquistar la victoria. “Quiero dar lo mejor de mí misma. Siento que todavía me falta un punto de explosividad, pero estoy muy cerca de mi versión del año pasado en las subidas largas”. Escoltándola en el Visma-Lease a Bike estará la ganadora de la primera edición del Tour del Porvenir femenino, Marion Bunel.
La semana pasada, la polaca Katarzyna Niewiadoma fue una de las protagonistas de la Flecha Valona (4ª) y la Lieja-Bastoña-Lieja (3ª), demostrando una vez más su poderío cuesta arriba y sacando partido de la experiencia recogida a lo largo de una década larga en el pelotón profesional. La líder de Canyon//SRAM viene a España con el podio entre ceja y ceja, y dispondrá a su servicio de dos excelentes escaladoras como Cecilie Uttrup Ludwig y Neve Bradbury. Igualmente potente es la alineación de FDJ United-Suez, con dos ciclistas que han saboreado el éxito en La Vuelta Femenina: Juliette Berthet (antes apellidada Labous; ha acabado entre las siete primeras de las tres ediciones de la carrera disputadas en el formato actual) y Évita Muzic (también en el top10 de todas las Vueltas hasta la fecha, ganó además una etapa en la Laguna Negra de Vinuesa en 2024).
El abanico de escaladoras que tomarán la partida con la clasificación general en mente es amplísimo. De hecho, acuden cuatro ciclistas más que terminaron en el top10 el año pasado: Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco), Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y la vigente campeona del certamen de las jóvenes, Nienke Vinke (Team SD Worx – Protime). Esta última compartirá liderato con una leyenda del ciclismo femenino, Anna Van der Breggen, que ya ganó una etapa en La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es y demostró en las clásicas de las Ardenas un gran estado de forma. Junto a ellas, dos ciclistas capaces por su potencia y su punta de velocidad de ganar en cualquiera de las cuatro etapas iniciales de Galicia: la múltiple campeona del mundo en pista y carretera Lotte Kopecky y la ex campeona europea Mischa Bredewold.
El dúo del SD Worx encontrará un rival de altura en Marianne Vos. La emblemática ciclista del Visma-Lease a Bike comparte con Demi Vollering el récord de mayor número de victorias de etapas en esta prueba (6), todas ellas conquistadas en sprints de todo tipo: tanto llanas como en cuesta, tanto masivas como reducidas. Mujeres rápidas como la italiana Letizia Paternoster y la australiana Ruby Roseman-Gannon, ambas de Liv-AlUla-Jayco, tendrán mucho que decir, igual que dechadas de potencia como la ganadora de Paris-Roubaix – Hauts de France, Franziska Koch (FDJ United-Suez), o la campeona olímpica Kristen Faulkner (EF Education-Oatly), quien tendrá a su lado una adlátere capaz de jugar sus propias cartas como la suiza Noemi Rüegg.
Por último, pero no por ello menos importante, está la participación suramericana con cinco representantes: las colombianas Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la brasilera Tota Magalhães (Movistar Team) y la argentina Delfina Dibella (Vini Fantini – BePink).
*Con Información Prensa La Vuelta Femenina
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¡Insuperable! Tadej Pogacar consigue su tercera victoria en el Tour de Romandía con Sergio Higuita dentro del top 5
El campeón del mundo, Tadej Pogacar no le dio espacio a sus rivales y ganó lacuarta y penúltima etapa del Tour de Romandia 2026. El esloveno del UAE, que sumó su tercera victoria en la carrera, se despegó en la subida final y logró mantener su ventaja para llevarse otro triunfo en la temporada.
La penúltima jornada de la carrera suiza llevó al pelotón desde Broc hasta Charmey, en una jornada rompe-piernas con cuatro puertos de montaña categorizados a lo largo del recorrido ondulado de 149,6 kilómetros.
En la batalla por el segundo puesto en los resultados del día, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) logró llegar en solitario. Esto fue 14 segundos detrás de Pogacar. Con un retaso de más de minuto, el español Pablo Castrillo (Movistar Team) cruzó la línea de meta en el tercer lugar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) completó los cinco primeros.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) ingresó en la casilla 13°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 30° a más de tres minutos del ganador.
La carrera helvética del calendario UCI finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, otra jornada montañosa de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón del año pasado.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Broc – Charmey (149,6 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|3:40:24
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:14
|3
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|1:42
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|,,
|5
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:47
|6
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|7
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|8
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|,,
|10
|Alexander Cepeda
|EF Education – EasyPost
|,,
|11
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|,,
|13
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|,,
|30
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:34
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|15:47:00
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:35
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|2:23
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|2:30
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|2:48
|6
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:49
|7
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|,,
|8
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|2:54
|9
|Albert Philipsen
|Lidl – Trek
|2:56
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|3:03
|13
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:07
|22
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|8:09
|42
|Daniel Felipe Martínez
|XDS Astana Team
|21:30