“Ser segundo me llena de alegría”: Miguel Flórez tras la batalla montañosa vivida en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira
El pedalista boyacense Miguel Flórez, que fue gran protagonista de la fuga del día, tuvo buenas sensaciones y sacó a relucir sus dotes de escalador para llegar a la Grita en la segunda posición de la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, solo por detrás del venezolano Anderson Paredes, ganador de la jornada montañosa.
“Estoy muy contento de lo realizado el día de hoy, ya venía haciendo dos top 10, pero hoy ser segundo me llena de alegría por mí, por mi equipo y aún quedan más oportunidades por disputar”, dijo Flórez, que fue compañero de Nairo Quintana en el Arkea.
El escarabajo, que recuperó varias posiciones y se metió al top 20 de la clasificación general, viene recuperando su mejor nivel y poco a poco se pone a punto para las cuatro exigentes etapas que faltan.
“El inicio estuvo exigente porque en la fuga no nos pusimos de acuerdo y realmente esa parte fue muy rompepiernas. Cuando inicio la subida empecé a ver mis números y eran buenos, así que me lo creí. Al final, fue un buen día para mí, sin embargo Timoteo hizo unos numeros muchos más altos”, concluyó el escalador boyacense al servicio del equipo mexicano Arenas Tlax-Mex
Brandon Vega se mantiene como el mejor extranjero en la edición 61 de la Vuelta al Táchira transcurridas seis jornadas
En la clasificación del mejor extranjero de la edición 61 de la Vuelta al Táchira se encuentra liderando el bogotano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), quien supera por más de un minuto a su compañero de equipo, el ecuatoriano Brayan Obando.
El talentoso escarabajo, que ganó la quinta etapa, se ubica en el sexto puesto de la general a 3:26 del líder, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).
El corredor capitalino que finalizó en el puesto 13° en la llegada a la Grita, subió por tercera vez al podio a reclamar la camiseta del foráneo más destacado, superando a los otros 16 extranjeros que siguen en competencia en la ronda tachirense.
Clasificación de los Extranjeros en la Vuelta al Táchira 2026
|1
|Brandon Vega *Colombia
|GW Erco SportFitness
|29:02:16
|2
|Brayan Obando *Ecuador
|GW Erco SportFitness
|1:41
|3
|Alexander Gil *Colombia
|GW Erco SportFitness
|3:38
|4
|Marcos Orozco *México
|Arenas Tlax-Mex
|13:39
|5
|Miguel Flórez *Colombia
|Arenas Tlax-Mex
|16:04
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Trofeo Calvià – 28 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
“Hoy fue un día especial para mí, porque no tuve un buen inicio en la Vuelta al Táchira”: Camilo Gómez tras ser 3° en la sexta jornada
El cundinamarqués Camilo Gómez, que fue gran protagonista de la fuga del día, sacó a relucir sus dotes de escalador para terminar tercero en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, que fue ganada por el venezolano Anderson Paredes.
“Hoy fue un día especial para mi, porque no tuve un buen inicio en la carrera, hoy recuperé mi nivel. La verdad que muy contento con este tercer lugar, en una etapa tan exigente como lo fue en la Grita”, dijo Gómez.
El joven escarabajo, que recuperó varias posiciones en la clasificación general, no contó con suerte en la parte final de la jornada montañosa y tras un pequeño percance se tuvo que conformar con el tercer puesto.
“Lastima que al final tuve una caída, en un momento de desconcentración, pero bueno luchamos hasta el final, como digo podio es podio y lo que viene va a estar mejor”, concluyó el joven pedalista, nacido en Ubaté, Cundinamarca.