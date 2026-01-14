“Ser segundo me llena de alegría”: Miguel Flórez tras la batalla montañosa vivida en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira

El pedalista boyacense Miguel Flórez, que fue gran protagonista de la fuga del día, tuvo buenas sensaciones y sacó a relucir sus dotes de escalador para llegar a la Grita en la segunda posición de la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, solo por detrás del venezolano Anderson Paredes, ganador de la jornada montañosa.

“Estoy muy contento de lo realizado el día de hoy, ya venía haciendo dos top 10, pero hoy ser segundo me llena de alegría por mí, por mi equipo y aún quedan más oportunidades por disputar”, dijo Flórez, que fue compañero de Nairo Quintana en el Arkea.

El escarabajo, que recuperó varias posiciones y se metió al top 20 de la clasificación general, viene recuperando su mejor nivel y poco a poco se pone a punto para las cuatro exigentes etapas que faltan.

“El inicio estuvo exigente porque en la fuga no nos pusimos de acuerdo y realmente esa parte fue muy rompepiernas. Cuando inicio la subida empecé a ver mis números y eran buenos, así que me lo creí. Al final, fue un buen día para mí, sin embargo Timoteo hizo unos numeros muchos más altos”, concluyó el escalador boyacense al servicio del equipo mexicano Arenas Tlax-Mex