Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana: así quedaron las latinoamericanas en la general

Hace 58 mins

La chilena Catalina Soto, la mejor latinoamericana en el inicio de la Semana Ciclista 2026. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería

Hace 55 segundos

12 febrero, 2026

El debut de Jonathan Guatibonza con el Movistar Team Academy apunta a España. (Foto © Movistar Team)
Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto

Hace 1 hora

12 febrero, 2026

La nómina del equipo Ciclismo Capital para la temporada 2026. (Foto © Ciclismo Capital)
Demi Vollering hace valer su rol de favorita y gana en el inicio de la Setmana Ciclista Valenciana

Hace 2 horas

12 febrero, 2026

La neerlandesa Demi Vollering ganó la primera etapa de la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana 2026. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
