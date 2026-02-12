Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana: así quedaron las latinoamericanas en la general

En la ciudad de Bogotá fue presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026 que se dispone así cumplir con su quinto año consecutivo en apoyo al progreso y crecimiento del movimiento ciclístico femenino del país con grandes patrocinadores como la Fundación Gero, Gracias a la Bici, Colo Café, OX Sports Nutrition, Lauve Joyería, entre otros.

La nómina bajo la dirección de Luis Miguel Caviedes, que tendrá una gira por territorio español, la encabezan Valentina Ovalle, quien ha estado desde el inicio y Camila Sánchez, las únicas de la categoría élite.

El equipo lo completan las Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.

La segunda competencia del año después de los Nacionales será la Vuelta al Tolima, seguida de la Clásica de Anapoima. Asimismo, en el calendario aparece una gira por territorio español con la Vuelta Ciclista Andalucía como el gran reto.

El proyecto tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.

De la mano de la dirección deportiva del profesor Caviedes, las jóvenes promesas tienen la mejor formación ciclística. Además, el equipo cuenta con una alianza con el Club LMC, escuela de formación de Bogotá especializada en el entrenamiento de alta intensidad y la formación humana y deportiva de talentos de todas las edades.