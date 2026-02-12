Ruta
Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana: así quedaron las latinoamericanas en la general
La carrera española Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, que cuenta con la participación de tres suramericanas y una mexicana, vivió su primera etapa, un parcial ondulado de 121 kilómetros en la ciudad de Gandia.
Transcurrida la jornada inaugural de la ronda valenciana, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se ubicó como la mejor latinoamericana en el puesto 78° a más de 7 minutos de la líder, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general con las posiciones de las cuatro pedalistas de la región en la carrera española, tras un día de competencia.
Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería
Uno de los sprinters colombianos con mayor proyección, Jonathan Guatibonza, aparece preinscrito para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería, que se disputará este domingo 15 de febrero.
El boyacense, que nació en Paipa hace 20 años, tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones de velocista, enfrentándose a grandes especialistas en las llegadas masivas como Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), entre otros.
Más allá de su corta edad, el pedalista paipano, que viene de destacarse el año pasado con NU Colombia, cuenta con gran experiencia internacional que adquirió en su paso por el UAE Team Emirates Gen Z en la temporada 2024.
En esta nueva escuadra continental participará en algunas de las carreras del calendario ciclístico europeo, en una formación que estará enfocada en promover jóvenes talentos para el equipo profesional, así como lo hacen la mayoría de los equipos de la máxima categoría.
Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto
En la ciudad de Bogotá fue presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026 que se dispone así cumplir con su quinto año consecutivo en apoyo al progreso y crecimiento del movimiento ciclístico femenino del país con grandes patrocinadores como la Fundación Gero, Gracias a la Bici, Colo Café, OX Sports Nutrition, Lauve Joyería, entre otros.
La nómina bajo la dirección de Luis Miguel Caviedes, que tendrá una gira por territorio español, la encabezan Valentina Ovalle, quien ha estado desde el inicio y Camila Sánchez, las únicas de la categoría élite.
El equipo lo completan las Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.
La segunda competencia del año después de los Nacionales será la Vuelta al Tolima, seguida de la Clásica de Anapoima. Asimismo, en el calendario aparece una gira por territorio español con la Vuelta Ciclista Andalucía como el gran reto.
El proyecto tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.
De la mano de la dirección deportiva del profesor Caviedes, las jóvenes promesas tienen la mejor formación ciclística. Además, el equipo cuenta con una alianza con el Club LMC, escuela de formación de Bogotá especializada en el entrenamiento de alta intensidad y la formación humana y deportiva de talentos de todas las edades.
Demi Vollering hace valer su rol de favorita y gana en el inicio de la Setmana Ciclista Valenciana
Ratificando su favoritismo, la campeona europea Demi Vollering (FDJ – SUEZ) ganó magistralmente la primera etapa de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, en un recorrido de 121 kilómetros por los alrededores de Gandia, ciudad ubicada junto al mar Mediterráneo.
La neerlandesa de 29 años, que atacó en los últimos kilómetros, superó a la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y a la eslovaca Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike), quienes llegaron segunda y tercera, respectivamente, pocos segundos detrás de la ganadora.
En cuanto a las suramericanas, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) fue la mejor en la casilla 78° a 7:44 de la ganadora, luego ingresó la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) en el puesto 99° y por último la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) en la posición 108°, ambas a más de 9 minutos de Vollering.
La carrera valenciana para mujeres vivirá este viernes su segunda etapa, una jornada ondulada de 115,5 kilómetros en Vila-Real, que incluye tres puertos categorizados y un final en terreno llano.
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Gandia – Gandia (121 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|2:54:59
|2
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|0:52
|3
|Viktória Chladoňová
|Team Visma | Lease a Bike
|0:52
|4
|Thalita de Jong
|Human Powered Health
|0:52
|5
|Mie Bjørndal Ottestad
|Uno-X Mobility
|0:52
|6
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:52
|7
|Rosita Reijnhout
|Team Visma | Lease a Bike
|0:52
|8
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|0:52
|9
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|0:52
|10
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:52
|11
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|1:23
|78
|Catalina Soto *Chile
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|7:44
|99
|Juliana Londoño *Colombia
|Team Picnic PostNL
|9:39
|108
|Ana Vitória Magalhães *Brasil
|Movistar Team
|9:39
|128
|Romina Hinojosa *México
|Lotto Intermarché Ladies
|24:10