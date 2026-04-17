Pista
Selección colombiana de pista con la misión de figurar en las Copas del Mundo de Hong Kong y Nilai
El combinado nacional de pista afrontará en Asia dos de las citas claves de la temporada, donde tratarán de lograr los mejores resultados posibles con el objetivo de encarrilar la clasificación para el Mundial.
La Selección Colombia disputará la Copa del Mundo de Hong Kong (China), del 17 al 19 de abril, y la Copa del Mundo de Nilai (Malasia), del 24 al 26 de abril, que formarán un exigente bloque competitivo, en el que la delegación nacional buscará conseguir puntos importantes de cara al futuro.
El equipo dirigido por Jhon Jaime González, llega a estas citas tras haber completado intensas jornadas competitivas en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá, donde lograron excelentes resultados.
En la Copa del Mundo de Hong Kong, la delegación colombiana estará representada por los velocistas Kevin Quintero, Cristián Ortega y Stefany Cuadrado.
Pista
Velódromo de Mosquera: ministra del deporte realizó seguimiento al avance de la obra, que supera el 90 %
El Ministerio del Deporte continúa acompañando de manera técnica y articulada el avance del velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el impulso del ciclismo y el fortalecimiento del deporte regional.
La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró una mesa virtual de seguimiento junto a representantes de la Alcaldía de Mosquera, la Gobernación de Cundinamarca y la interventoría, con el propósito de revisar el estado actual y definir acciones que garanticen su adecuada culminación.
Durante la jornada se destacó que el velódromo alcanza un avance del 90,20 %, reflejando un progreso significativo en su ejecución. Este resultado es fruto del trabajo conjunto entre las entidades involucradas, así como del acompañamiento permanente del ministerio, que ha venido realizando seguimiento técnico y administrativo riguroso.
En el espacio también se abordaron aspectos clave para la finalización del escenario. En este sentido, se destacó que la prórroga del contrato de obra ya se encuentra en firme, mientras se avanza en el proceso correspondiente a la interventoría, fundamental para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los estándares de calidad en la fase final.
Adicionalmente, la administración municipal socializó los avances en el trámite de recursos adicionales, y de la certificación de riesgos, pasos determinantes para la ejecución del contrato y sustento para la aprobación de la adición presupuestal.
Como parte de los compromisos establecidos, las entidades acordaron mantener un seguimiento constante mediante una nueva mesa de trabajo en la semana del 20 al 24 de abril. Asimismo, se avanzará en la gestión documental necesaria para la continuidad de la interventoría, mientras que el Ministerio del Deporte continuará evaluando aspectos técnicos como la matriz de riesgos y la ruta crítica del proyecto.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la jornada final de la primera Válida Nacional de Pista, con el ómnium y las pruebas de velocidad en las categorías juvenil y prejuvenil.
La exigente prueba del ómnium, compuesta por las pruebas de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos, reunió a los mejores corredores juveniles del país en una competencia donde la estrategia, la regularidad y la lectura de carrera fueron determinantes.
Emiliano Álvarez se consagró campeón tras sumar 110 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro, superando a Joris Antón Martínez, del Valle, quien fue plata con 107 unidades, y a Samuel Páez, del Threshold Team Milo Sáfer, quien completó el podio con 102 puntos.
Tras la competencia, el campeón Emiliano Álvarez valoró el trabajo del equipo y la estrategia aplicada durante la jornada. “Balance muy positivo en la prueba del ómnium, logramos quedarnos con la medalla de oro. Hoy corrimos con cabeza fría, tomamos buenas decisiones y logramos el resultado. También agradecer a mi compañero Santiago Estrada, que me apoyó mucho durante la competencia“,dijo Álvarez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El evento ciclístico cerró con un balance positivo para los jóvenes talentos del ciclismo de pista colombiano, quienes mostraron carácter, estrategia y determinación en el velódromo bogotano, dejando buenas sensaciones de cara al futuro y un panorama prometedor.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la velocidad y de la jornada final de la Primera Válida Nacional de Pista, que culminó exitosamente este domingo en la capital colombiana.
RESULTADOS JORNADA FINAL
Pista
Bogotá vivió la segunda jornada de competencias de la Válida Nacional de pista y del Campeonato Internacional C2
La segunda jornada de la del Campeonato Internacional C2 y de la Válida Nacional de Pista Bogotá 2026, disputada en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, dejó un día cargado de emociones, victorias contundentes y finales muy ajustadas en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
Entre pruebas de fondo llenas de estrategia y competencias de velocidad explosiva, los ciclistas nacionales y extranjeros demostraron una vez más por qué la pista es una de las modalidades más espectaculares del ciclismo a nivel mundial.
Con estos resultados, la jornada cerró con una mezcla de confirmaciones y revelaciones: figuras consolidadas como Kevin Quintero y Stefany Cuadrado reafirmaron su nivel, mientras que jóvenes talentos como Juan Felipe Peláez (Valle) continuaron mostrando un panorama prometedor para el futuro de la pista en Colombia.
A pesar de que la jornada se vio interrumpida por un fuerte aguacero, se disputaron varias competencias. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados del segundo día de competencias del Campeonato Internacional C2 y de la Primera Válida Nacional de Pista.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
PROGRAMACIÓN TERCER DÍA