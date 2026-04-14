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Seis suramericanos disputarán el Tour de Hainan; un colombiano en la lista
El calendario Pro-Series continuará este miércoles con la edición 17 del Tour de Hainan, una de las pruebas más importantes del circuito asiático. En total serán seis los pedalistas suramericanos que afrontarán la tradicional carrera china con un colombiano, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali).
La lista de suramericanos la completan el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team); el venezolano Francisco Joel Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA); el ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), además de los argentinos Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y Fabrizio Crozzolo (Team Polti VisitMalta).
Entre los favoritos aparecen el eritreo Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH), el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el australiano Dylan Hopkins (Roojai Insurance Winspac), el belga Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) y el danés Mathias Bregnhøj (Terengganu Cycling Team).
La carrera china contará con cinco etapas. El primer día, esta reservado para los hombres rápidos. Después está todo ideal para los escaladores, especialmente relevantes aparecen los finales de Wuzhishan de la segunda etapa luego de ascender tres puertos de primera categoría, el último muy cerca de meta, y la llegada en alto a Baoting del sábado. Sin embargo, tal y como ha quedado probado en ediciones pasadas, cualquier jornada puede servir para dar un vuelco a la general.
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Fernando Gaviria se mide a grandes velocistas y clasicómanos en la Ronda de Limburgo
El sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se medirán a grandes velocistas en la 78ª edición de la Ronda de Limburgo, que se disputará este miércoles con un recorrido de 178,4 kilómetros entre las localidades belgas de Hasselt y Tongeren.
Será una interesante duelo entre clasicómanos y velocistas, donde Tim Merlier (Soudal Quick Step) aparece como el máximo favorito a llevarse la clásica belga, que ha sido ganada en ediciones anteriores por el local Wout Van Aert y el neerlandés Mathieu Van der Poel, quienes esta vez estarán ausentes.
Para este año, aparecen otros candidatos como el alemán Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), el irlandés Sam Bennett (Pinarello Q36.5), además de los belgas Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) y Milan Menten (Lotto Intermarché), ganador del año pasado.
El recorrido rompe-piernas contará 8 tramos adoquinados y pequeños repechos como la subida al Keiberg. El último obstáculo será el tramo de Op de Kriezel, a 11,9 kilómetros de la llegada.
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El ciclismo colombiano sigue de luto tras el fallecimiento de Rafael Tolosa
El ciclismo colombiano sigue de luto ante el fallecimiento del exciclista boyacense Rafael Antonio Tolosa a los 67 años. Hermano del también exciclista Ramón Tolosa ya fallecido.
Recordado por ganar la Vuelta de la Juventud en 1978 y la Vuelta a Guatemala en 1982, además de triunfos de etapa en la Vuelta a Colombia y en la Vuelta al Táchira.
Profesional entre 1986-1991, fue subcampeón nacional de Ruta en 1981. Tolosa hizo parte de equipos como Ciclo-Ases, Pilas Varta, Café de Colombia y Pony Malta, entre otros
El director, Héctor Urrego Caballero, periodistas y funcionarios de la Revista Mundo Ciclístico presentan un saludo de condolencia a su familia y envían un mensaje de solidaridad para familiares y amigos en este difícil momento. (Q.E.P.D.). Paz en su tumba.
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O Gran Camiño: Julius Johansen da la sorpresa y gana la crono inicial con Jesús David Peña como el mejor colombiano
Sorprendiendo a los favoritos, el danés Julius Johansen ganó la primera etapa del O Gran Camiño 2026 al imponerse de forma brillante en la contrarreloj inicial de 15 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores de la Torre de Hércules, en la ciudad de La Coruña.
El pedalista escandinavo, que paró los cronómetros en 17 minutos y 43 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 50,76 km /h, superando a los portugueses Rafael Reis (Anicolor / Campicarn) y Nelson Oliveira (Movistar Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en la casilla 67° a 2:09, luego le siguió el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) en el puesto 90°, mientras que el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 102° a más de 3 minutos del ganador.
La quinta edición de la prueba española continuará este miércoles con la primera etapa en línea, una jornada-rompe-piernas que se disputará sobre una distancia de 148,6 kilómetros entre las localidades de Vilalba y Barreiros.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Torre de Hércules – Torre de Hércules (15 km)
|1
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates-XRG
|17:43
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:16
|3
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:17
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|5
|Jakub Otruba
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:39
|6
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|0:41
|7
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:45
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:46
|9
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:53
|10
|Enzo Leijnse
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:55
|67
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:09
|90
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|2:50
|102
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|3:24