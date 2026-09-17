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Segunda victoria seguida de Paul Magnier en el Tour de Eslovaquia; el joven francés extendió su liderato

Publicado

Hace 50 mins

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El francés Paul Magnier sigue líder del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
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Sergio Higuita, la estelar contratación del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas

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Sergio Higuita, nuevo refuerzo del Caja Rural-Seguros RGA. (Foto © Team Caja Rural)
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Filippo D’Aiuto le gana el pulso al lote y se lleva la penúltima etapa del Giro de los Abruzos

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17 septiembre, 2026

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El italiano Filippo D'Aiuto ganó la tercera etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Wilson Peña se quedó con la crono inicial de la Vuelta a Mérida; Sebastián Castaño 2° y Estiven García 3°

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17 septiembre, 2026

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Sebastián Castaño, Wilson Peña y Estiven García, ene el podio de la primera etapa de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Dirección Comunicación Gobernación Mérida © Licenciado Said Rivas)
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