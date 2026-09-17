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Segunda victoria seguida de Paul Magnier en el Tour de Eslovaquia; el joven francés extendió su liderato
El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sigue imbatible en el Tour de Eslovaquia 2026. El joven sprinter galo alcanzó su segunda victoria consecutiva y extendió su liderato por un día más. Segundo se reportó el italiano Thomas Capra (Bahrain Victorious Development Team) y tercero el checo Šimon Vaníček (ATT Investments).
En el sprint grupal, Magnier de nuevo fue el más rápido y sumó un éxito más en la carrera eslovaca al imponerse con autoridad, completando dos triunfos en las dos etapas disputadas. La jornada totalmente llana se disputó entre entre Levoča y Liptovský Mikuláš con 186,8 kilómetros de recorrido.
En cuanto al único suramericano en competencia, el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) ingresó en el grupo principal en la casilla 38° con el mismo tiempo del ganador. Bravo subió al puesto 26° de la clasificación general y se encuentra a 21 segundos de su compañero de equipo, Paul Magnier.
La septuagésima edición de la carrera eslovaca, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa rompe-piernas, que contará con 195,1 kilómetros entre Tvrdošín y Dohňany, que incluye cuatro puertos categorizados.
Tour de Eslovaquia (2.1)
Resultados Etapa 2 | Levoča – Liptovský Mikuláš (186,8 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|14
|04:40:21
|2
|Thomas Capra
|Bahrain Victorious Development Team
|5
|+ 00
|3
|Simon Vanicek
|ATT Investments
|3
|+ 00
|4
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|+ 00
|5
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|+ 00
|6
|Szymon Ilski
|Voster Team
|+ 00
|7
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|+ 00
|8
|Stefan Verhoeff
|Universe Cycling Team
|+ 00
|9
|Sander Granberg
|Team Drali-Repsol
|+ 00
|10
|Giacomo Villa
|Biesse-Carrera Premac
|+ 00
Ruta
Sergio Higuita, la estelar contratación del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas
El pedalista antioqueño Sergio Higuita formará parte de la plantilla del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas. El paisa aportará su experiencia y saber hacer a un conjunto que sigue demostrando su ambición por crecer con un corredor que esta misma campaña ha finalizado en el top-10 de la Vuelta a Suiza (9º) y que acumula cerca de 500 puntos UCI en un calendario centrado casi exclusivamente en competiciones del World Tour.
“Me uno al Caja Rural-Seguros RGA, un equipo con mucha historia que ha ido creciendo año tras año consiguiendo grandes victorias y podios. El equipo en este momento se está fortaleciendo, ha hecho un gran año y se enfrenta a los mejores del World Tour sin miedo. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo. También hay algo especial, y es que el color del equipo es verde y blanco, al igual que la región donde vivo que es Antioquía en Colombia. Lo voy a llevar como si fuera mi bandera con todo el corazón”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
Durante sus ocho temporadas en la máxima categoría, divididas en formaciones del nivel del EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe y XDS-Astana, Higuita ha acumulado triunfos de etapa en la Vuelta a España, el Tour de Romandía o la Itzulia. Además, se impuso en la clasificación general de la Volta a Catalunya de 2022, en una cerrada batalla frente a Richard Carapaz. Sus buenos dotes de escalador y su interesante punta de velocidad, sobre todo en grupos reducidos, le convierten en un ciclista muy valioso para una formación Pro-Team con un competitivo programa de carreras en la máxima categoría.
“Tengo mucha experiencia ya en el ciclismo europeo, por lo que creo que puedo transmitir confianza y tranquilidad. Siempre he sido un corredor que cuando hay la oportunidad de ganar o estar cerca sabe mantener muchas veces la calma y la cabeza fría. También hay que aportar a los corredores confianza, motivación y alegría”, agregó el escarabajo.
Recién cumplidos los 29 años, Higuita reúne casi una década de experiencia en el pelotón profesional, con participaciones en cuatro ediciones del Tour de Francia y otras tantas de La Vuelta. Una edad y un momento de su carrera perfectos para asumir nuevos retos y responsabilidades con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA.
“Estoy súper motivado, es un proyecto en el que quiero hacerlo lo mejor posible de corazón y quiero que todos me apoyen y me envíen sus mejores energías y positivismo. Obviamente va a haber días que son de mucha batalla pero seguro que hay días muy bonitos también. Sin duda hay que agradecer a los aficionados que siempre nos apoyan en los días buenos y en los días más difíciles, que es cuando más lo valoro”, concluyó Higuita.
*Con información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
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Filippo D’Aiuto le gana el pulso al lote y se lleva la penúltima etapa del Giro de los Abruzos
En un final a pura velocidad, el italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) se quedó con el triunfo en la tercera y penúltima etapa del Giro de los Abruzos 2026, que se disputó entre las localidades italianas de Oricola y San Benedetto dei Marsi con un recorrido de 159 kilómetros.
D’Aiuto, gran protagonista de la fuga del día, le ganó el pulso al grupo principal en los últimos metros. Segundo entró el francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) y tercero el italiano Tommaso Dati (Team UKYO), ambos a dos segundos del ganador.
En cuanto a los dos suramericanos que siguen en competencia, el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) ingresó en el puesto 35°, seguido del chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber), los dos a seis segundos del vencedor.
Con relación a la clasificación general, todo se mantuvo igual con el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) al comando, escoltado por dos hombres del Tudor Pro Cycling Team: el teutón Lennart Jasch 2° y el francés Mathys Rondel 3°.
En los primeros compases de la jornada se filtraron seis corredores en la fuga del día: el estadounidense Jack Makohon (EF Education – Aevolo), el israelí Omer Ramon (NSN Development Team), además de los italianos Giacomo Garavaglia (Swatt Club), Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Michele Pascarella (Team Nippo Nuovacomauto Obor) y Manuel Oioli (Swatt Club), al final solo resistió D’Aiuto, que a la postre terminó ganando.
La octava edición del Il Giro d’Abruzzo finalizará este viernes con el cuarto y último capítulo, una etapa rompe-piernas de 182 kilómetros entre Silvi y Controguerra, donde conoceremos al sucesor del alemán Georg Zimmermann, campeón del año pasado.
Il Giro d’Abruzzo (2.1)
Resultados Etapa 3 | Oricola – San Benedetto dei Marsi (159 km)
|1
|Filippo D’Aiuto
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|3:15:31
|2
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:02
|4
|Luca Colnaghi
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:02
|5
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|0:02
|6
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|7
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|0:02
|8
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:02
|9
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:02
|10
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|,,
|35
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:06
Clasificación General Individual
|1
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|10:43:21
|2
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:08
|3
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|4
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:11
|5
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|6
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|7
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:12
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:16
|9
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:16
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:22
|125
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|46:09
Ruta
Wilson Peña se quedó con la crono inicial de la Vuelta a Mérida; Sebastián Castaño 2° y Estiven García 3°
En gran actuación, el zipaquireño Wilson Peña se impuso con autoridad en la jornada inicial de la tercera edición de la Vuelta a Mérida en Bicicleta, una contrarreloj 8,6 kilómetros, que partió desde la población de Ejido, en Campo Elías, y culminó en la comunidad de Los Curos, municipio Libertador.
El escarabajo firmó el triunfo con un tiempo de 16 minutos y 7 segundos. Al colombiano lo escoltaron dos compañeros: Sebastián Castaño 2° a 24 segundos y Estiven García 3° a 45 segundos. El top 5 lo completaron José Misael Urián (Selección Colombia – Team Sistecrédito) y David Hoyos (Team Nativos).
Una vibrante batalla se vivió en territorio merideño, donde los del Sistecrédito, esta vez representando a la Selección Colombia, fueron los grandes dominadores de la jornada contra el cronómetro, colocando a cinco de sus corredores en el Top 10.
La carrera venezolana, competencia que retorna al calendario ciclístico dos décadas después, continuará este jueves con la disputa de la primera etapa en línea. En total serán cinco jornadas que recorrerán 13 municipios del estado, con 505 kilómetros de recorrido.
Vuelta a Mérida 2026
Resultados Etapa 1 | *CRI Ejido – Los Curos (8,6 km)
|1
|Wilson Peña
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|16:07
|2
|Sebastián Castaño
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:24
|3
|Estiven García
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:45
|4
|José Misael Urián
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:48
|5
|David Hoyos
|Team Nativos
|0:52
|6
|Diego Cuervo
|Team Fam Level Up
|0:53
|7
|Edgar Andrés Pinzón
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|1:12
|8
|Luis Alfredo Pinto
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|1:24
|9
|Arley Cuadros
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|1:27
|10
|Nelson Peña
|Gobernación de Mérida
|1:28