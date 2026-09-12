Seff Van Kerckhove revalida el título en el Giro Della Lunigiana; Juan Esteban Canchón el mejor colombiano

Una de las nuveas figuras del ciclismo belga, Seff Van Kerckhove, revalidó su título de campeón en el Giro della Lunigiana, tras defender el liderato en la cuarta y última etapa de 108,1 kilómetros, disputada este sábado entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni.

El podio de la quincuagésima edición de la prestigiosa carrera italiana de la categoría junior lo completaron el austriaco Michael Hettegger y el belga Vic De Smet. De los seis jóvenes colombianos que comenzaron, terminaron dos: Juan Esteban Canchón fue el más destacado de la Selección Colombia – Bicicletas Benros en la casilla 33° a 4:15 del campeón.



Michael Hettegger, Seff Van Kerckhove y Vic De Smet, en el podio del Giro della Lunigiana 2026. (Foto © Giro della Lunigiana)

La última victoria de etapa quedó en manos del belga Vic De Smet, tras ser el más rápido de un grupo reducido con Andrés Felipe Walteros (Selección Colombia – Bicicletas Benros) en el puesto 24° a 10 segundos del vencedor.

El corredor belga Seff Van Kerckhove, que hace parte de las filas del equipo de desarrollo del Decathlon CMA CGM, sumó su segundo título consecutivo en la carrera tras el conseguido el año pasado.

Clasificación General Final

1 Seff Van Kerckhove Bélgica 4:50:36 2 Michael Hettegger Austria 0:02 3 Vic De Smet Bélgica 0:03 4 Patrik Pezzo Veneto 0:18 5 Luca Gugnino Piemonte 0:21 6 Emilio Rodríguez México 0:23 7 Niklas Wiesmayr Austria 0:58 8 Rubén Friedl Austria 1:00 9 Brandon Fedrizzi Bolzano 1:01 10 Enrico Balliana Cerdeña 1:05