Seff Van Kerckhove pica en punta en el Giro della Lunigiana 2026; Juan Canchón el colombiano más destacado

Luego de la cancelación de los primeros dos capítulos de la quincuagésima edición del Giro della Lunigiana, la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros dirigida por Alex cano abrió su participación en las dos semietapas de la jornada.

En la primera, disputada sobre 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, los seis pedalistas nacionales llegaron en el grupo principal a siete segundos del ganador, el italiano Andrea Tarallo (Lazio), siendo Andrés Felipe Walteros, el mejor clasificado en la casilla 79°.



Andrea Tarallo ganó la etapa 3A en el Giro della Lunigiana 2026. (Foto © Giro della Lunigiana)

Por la tarde se disputó la segunda, en la que Juan Esteban Canchón fue el más destacado, ocupando el puesto 32, a 1:16 del vencedor, el belga Seff Van Kerckhove, quien de pasó se apoderó del liderato. Su escolta paso a ser el austriaco Michael Hettegger a 2 segundos del nuevo líder.

La prestigiosa competencia italiana de categoría junior, conocida como ‘la carrera de los futuros campeones’ finalizará este sábado con una nueva jornada de montaña de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni, donde conoceremos si el belga Seff Van Kerckhove revalida el título obtenido el año pasado.



Seff Van Kerckhove, líder del Giro della Lunigiana 2026. (Foto © Giro della Lunigiana)

Clasificación General Individual

1 Seff Van Kerckhove Bélgica 2:12:04 2 Michael Hettegger Austria 0:02 3 Vic De Smet Bélgica 0:13 4 Patrik Pezzo Veneto 0:18 5 Luca Gugnino Piemonte 0:21 6 José Emilio Rodríguez México 0:23 7 Niklas Wiesmayr Austria 0:58 8 Rubén Friedl Austria 1:00 9 Kristian Haugetun Noruega 1:01 10 Enrico Balliana Cerdeña 1:05 11 Gianluca Archetti Trento 1:05