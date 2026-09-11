Ruta
Seff Van Kerckhove pica en punta en el Giro della Lunigiana 2026; Juan Canchón el colombiano más destacado
Luego de la cancelación de los primeros dos capítulos de la quincuagésima edición del Giro della Lunigiana, la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros dirigida por Alex cano abrió su participación en las dos semietapas de la jornada.
En la primera, disputada sobre 54,6 kilómetros entre Fivizzano y Marina di Massa, los seis pedalistas nacionales llegaron en el grupo principal a siete segundos del ganador, el italiano Andrea Tarallo (Lazio), siendo Andrés Felipe Walteros, el mejor clasificado en la casilla 79°.
Por la tarde se disputó la segunda, en la que Juan Esteban Canchón fue el más destacado, ocupando el puesto 32, a 1:16 del vencedor, el belga Seff Van Kerckhove, quien de pasó se apoderó del liderato. Su escolta paso a ser el austriaco Michael Hettegger a 2 segundos del nuevo líder.
La prestigiosa competencia italiana de categoría junior, conocida como ‘la carrera de los futuros campeones’ finalizará este sábado con una nueva jornada de montaña de 108,1 kilómetros entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni, donde conoceremos si el belga Seff Van Kerckhove revalida el título obtenido el año pasado.
Clasificación General Individual
|1
|Seff Van Kerckhove
|Bélgica
|2:12:04
|2
|Michael Hettegger
|Austria
|0:02
|3
|Vic De Smet
|Bélgica
|0:13
|4
|Patrik Pezzo
|Veneto
|0:18
|5
|Luca Gugnino
|Piemonte
|0:21
|6
|José Emilio Rodríguez
|México
|0:23
|7
|Niklas Wiesmayr
|Austria
|0:58
|8
|Rubén Friedl
|Austria
|1:00
|9
|Kristian Haugetun
|Noruega
|1:01
|10
|Enrico Balliana
|Cerdeña
|1:05
|11
|Gianluca Archetti
|Trento
|1:05
|32
|Juan Esteban Canchón
|Colombia – Bicicletas Benros
|1:22
|65
|Matías Sánchez
|Colombia – Bicicletas Benros
|2:33
|68
|Santiago Delgado
|Colombia – Bicicletas Benros
|3:15
|96
|Santiago Parra
|Colombia – Bicicletas Benros
|4:35
|98
|Andrés Felipe Walteros
|Colombia – Bicicletas Benros
|4:43
|131
|Thomas Mejía
|Colombia – Bicicletas Benros
|5:36
Ruta
Santiago Buitrago ratificó su liderazgo en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026
Emulando las grandes gestas de los grandes escarabajos en la historia de la Vuelta a España, el bogotano Santiago Buitrago se ratificó como el mejor escalador de la tercera grande de la temporada, tras hacer parte de la fuga en la decimonovena etapa y afianzarse en el liderato la clasificación de los premios de montaña.
“Ante todo, quiero dar las gracias a mi equipo, que hizo un trabajo excepcional. Es una lástima no haberlos podido recompensar con la victoria. En lo personal, da un poco de pena quedarse tan cerca de volver a alzar los brazos, pero esto demuestra nuestro espíritu y que seguiremos luchando hasta el final. Seguimos con el maillot y mañana nos espera una etapa muy dura. Esperamos recuperar bien e intentarlo de nuevo”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escalador bogotano del Bahrain – Victorious logró sumar puntos valiosos en una de las jornadas montañosas más exigentes de la carrera española para liderar con una ventaja más cómoda la clasificación de la camiseta de las pepas azules, tras diecinueve días de competencia.
Buitrago contabiliza 78 puntos, 38 unidades más que el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), 49 de diferencia con el escandinavo Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y 54 más que el líder de la carrera, el español Enric Mas (Movistar Team).
Los colombianos Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), también aparecen en el escalafón, pero con pocos puntos.
Clasificación de los Premios de Montaña
|1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|78
|2
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|40
|3
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|29
|4
|Enric Mas
|Movistar Team
|24
|5
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|21
|6
|Eddie Dunbar
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|16
|7
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|14
|8
|Felix Gall
|Bahrain – Victorious
|12
|9
|Jakob Omrzel
|Decathlon CMA CGM Team
|11
|10
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|10
|23
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6
|35
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2
|47
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|1
Ruta
Remco Evenepoel conquista el Grand Prix Ciclístico de Québec; Jhonatan Narváez el mejor suramericano
La edición 2026 del Grand Prix Ciclístico de Québec la ganó Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga fue el primero en cruzar la meta, tras un ataque en parte final, luego de recorrer 206 kilómetros en el tradicional circuito a la ciudad amurallada canadiense, una de la más antiguas de América del Norte.
El podio de la clásica del calendario World Tour lo completaron el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los suramericanos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) fue el más destacado, reportándose en la casilla 23° a 1:11 del ganador, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó 43° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) finalizó 77°.
En la fase inicial de la carrera se escaparon el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), el lituano Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team), el noruego Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobilit), además de los alemanes Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) y Nikias Arndt (Bahrain – Victorious).
Una vez cazada la fuga aparecieron los favoritos, que libraron una gran batalla en los últimos kilómetros con protagonismo del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Québec – Québec (206 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:40:21
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|0:15
|4
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:28
|5
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|0:30
|6
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|0:35
|7
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:43
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|9
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:45
|10
|Maximilian Schachmann
|Soudal Quick-Step
|0:47
|43
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:18
|77
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|11:51
Ruta
Vuelta al Ecuador: Héctor Álvarez gana en Tulcán la quinta etapa con Santiago Cardona 11°
La gran promesa del ciclismo ecuatoriano, Héctor Álvarez (Team Best PC), ganó en Tulcán la quinta etapa de la Vuelta al Ecuador, que partió desde Bolívar. El talentoso corredor del Team Best PC completó los 98,7 kilómetros en 2 horas, 47 minutos y 14 segundos.
Álvarez, que entró en solitario a la meta, fue escoltado por sus compatriotas Brayan Muñoz (CDEF C&S Technology Chaoyang) y Anderson Palma (Cinecable Serviproc), quienes ingresaron 2° y 3° respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros terminó siendo Santiago Cardona (Esparza Training), quien se reportó en la casilla 11°, seguido de César Guavita (Team Best PC) en el puesto 12°, ambos a más de 2 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general se presentaron cambios. Byron Guamá (Team Best PC) bajó al tercer lugar y perdió el liderato con su compañero de equipo Héctor Álvarez. A la segunda posición subió Brayan Muñoz (CDEF C&S Technology Chaoyang).
La carrera ecuatoriana continuará este sábado con la sexta y penúltima etapa, que recorrerá 152,9 kilómetros entre Tulcán y Cotacachi (Laguna de Guigocha), con cuatro puertos categorizados y un final súper exigente.
Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)
Resultados Etapa 5 | Bolívar – Tulcán (98,7 km)
|1
|Héctor Álvarez
|Team Best PC
|2:47:14
|2
|Brayan Muñoz
|CDEF C&S Technology Chaoyang
|0:45
|3
|Anderson Palma
|Cine Cable Serviproc
|1:06
|4
|Juan Córdova
|Espectro Cycling Team
|2:08
|5
|Kevin Navas
|Best PC Ecuador
|2:11
|6
|Byron Guamá
|Best PC Ecuador
|2:11
|7
|Richard Huera
|Best PC Ecuador
|2:11
|8
|David Caicedo
|Cine Cable Serviproc
|2:11
|9
|Dauleth Huera
|Águila Team
|2:21
|10
|Robert White
|Espectro Cycling Team
|2:21
|11
|Santiago Cardona
|Esparza Training
|2:30
|12
|César Guavita
|Team Best PC
|2:36
Clasificación General Individual
|1
|Héctor Alvarez
|Team Best PC
|15:46:00
|2
|Brayan Muñoz
|CDEF C&S technology Chaoyang
|1:54
|3
|Byron Guamá
|Team Best PC
|2:02
|4
|Richard Huera
|Team Best PC
|2:28
|5
|Anderson Palma
|Cine Cable Serviproc
|2:31
|6
|David Caicedo
|Cine Cable Serviproc
|2:49
|7
|Santiago Montenegro
|Team Best PC
|3:01
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|3:18
|9
|Dauleth Huera
|Águila Team
|3:22
|10
|Juan Córdova
|Espectro Cycling Team
|3:24
|11
|Robert White
|Espectro Cycling Team
|4:07
|12
|César Guavita
|Team Best PC
|4:43