Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta

Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.

Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).

Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.

Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.

Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)



Sofía Alfonso, Sara Arias y Lousiana Valencia, en el podio de la rama femenina. (Foto © FCC)



🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12

🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)

🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)

Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)



Darwin Pantoja, Sebastián Gómez y Edwar Ramírez, en el podio de los prejuveniles. (Foto © FCC)



🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12

🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.

🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.