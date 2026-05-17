Sebastián Brenes conquista la tercera edición del Gran Premio New York City con tres colombianos en el top 5
En un final espectacular, el costaricense Sebastián Brenes ganó el Gran Premio New York City 2026. El corredor tico, de 25 años, del equipo Canel’s – Java, que sumó su segunda victoria en la temporada, fue el más fuerte en la definición.
El podio lo completaron el canadiense Jérôme Gauthier (Project Echelon Racing) y el colombiano Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM). El top 5 lo cerraron dos sprinters nacionales del GW Erco SportFitness: Nicolás Gomez y Johan Colon.
La carrera estadounidense de categoría UCI, que cumplió su tercera edición para profesionales, contó con un recorrido de 135 kilómetros que se disputó entre Nueva York y Fort Lee, en el condado de Bergen, Nueva Jersey.
Luego de tres ediciones de la carrera neoyorquina en el ámbito profesional, el palmarés quedó repartido así: una victoria para Costar Rica, Estados Unidos y Países Bajos. Es importante resaltar que Colombia completó tres podios, dos de Wilmar Paredes (2026-2024) y uno de Brayan Sánchez el año pasado.
Por otro lado, en la carrera de los amatuer, dominaron los italianos Federico Borella en los hombres y Martina Cavallo en la rama femenina.
Resultados Gran Premio New York City (1.2)
New York City – Fort Lee (135 km)
|1
|Sebastián Brenes
|Canel’s – Java
|2
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|3
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|5
|Johan Colon
|GW Erco SportFitness
|6
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|7
|Luca Haines
|Team Skyline
|8
|Samuel Couture
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|9
|Alexandru Harasim
|Team Skyline
|10
|Wesley Van Dyck
|MIX K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Van Eyck Sport / Hubo – Scott
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard le daña la fiesta a la fuga en la novena etapa que tuvo destaque de Einer Rubio
Aprovechándose del trabajo de sus rivales, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa del Giro de Italia 2026, que tuvo protagonismo del boyacense Einer Rubio (Movistar), quien dio la pelea en una larga fuga, pero al final se quedó sin fuerzas. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) siguió sorprendiendo a propios y extraños mantuvo el liderato de la carrera.
El último ascenso estuvo animado por el italiano Giulio Ciccone, quien parecía llevarse la victoria tras soltar a Rubio, pero su ilusión se fue diluyendo en los últimos 2.000 metros tras ser superado por los favoritos.
Al final, el pedalista escandinavo se llevó el triunfo, tras recorrer 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 12 segundos y tercero llegó el italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike).
Entretanto, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) ingresó a más de un minuto del ganador en la casilla 17°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se reportó en el puesto 24° a 1:49 de Vingegaard.
Con los resultados de la novena jornada la clasificación general no sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’, el luso es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora 2:24.
Este lunes será la segunda jornada de descanso, la ronda italiana retornará el martes, cuando se dispute la décima etapa de la ‘Corsa Rosa‘, una contrarreloj individual de 42 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Viareggio hasta Massa, en una jornada al cronometro totalmente llana.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 9 | Cervia – Corno alle Scale (184 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:20:21
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|3
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:34
|5
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|0:41
|6
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|0:46
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:46
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:46
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:50
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:50
|17
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:12
|24
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:49
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|38:49:44
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:24
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:59
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:32
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|4:43
|6
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:00
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|5:01
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|5:03
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:15
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:20
|11
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|6:02
|12
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|6:11
|13
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|6:11
|14
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|6:15
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:49
|36
|Einer Rubio
|Movistar Team
|25:46
Jakob Söderqvist se consagró campeón del Tour de Hungría; Tim Merlier logró tres victorias de etapa
El Lidl Trek celebró en el Tour de Hungría 2026 con Jakob Söderqvist, quien se aseguró la victoria general tras defender con gallardía el liderato en la jornada final de 147,1 kilómetros, transcurrida entre la localidad de Balatonalmádi y la ciudad de Veszprém.
El joven corredor sueco, que alcanzó su primer título del año, estuvo acompañado en el podio del francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) y del australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó el puesto 62° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la casilla 63°, ambos fueron grandes protagonistas en tres de las llegadas masivas.
La última etapa de la carrera húngara del calendario UCI terminó en manos del sprinter belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ganador de tres etapas.
Tour de Hungría (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Balatonalmádi – Veszprém (147,1 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|3:29:36
|2
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|3
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|4
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|7
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|8
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|9
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|10
|Takacs Zsombor
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|16:57:21
|2
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|0:40
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|0:49
|4
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|0:56
|5
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|1:14
|6
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:14
|7
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|1:21
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|1:25
|9
|Attila Valter
|Bahrain Victorious
|1:34
|10
|Artem Fofonov
|XDS Astana Team
|1:38
|62
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|16:39
|63
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|16:39
Mischa Bredewold se lleva la Itzulia 2026; Dominika Wlodarczyk gana la jornada final en San Sebastián
Luego de tres días de competencia, la neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) se consagró campeona de la Itzulia Femenina 2206, tras defender el liderato en la jornada final y sucedió en el palmarés a su compatriota Demi Vollering.
“Estoy muy contenta. Había ganado algunas etapas en la Itzulia pero no la General. Quiero agradecer a mi equipo el trabajo realizado”, dijo Bredewold tras ganar la Vuelta al País Vasco femenina.
Los puestos de honor de la quinta edición de la carrera vasca los completaron la neerlandesa Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en carrera, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 44° a más de 20 minutos de la ganadora.
El último capítulo en San Sebastián, que contó con el tradicional paso por Mendizorrotz, quedó en manos de la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ), quien terminó ganando las ultimas dos etapas.
Itzulia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | San Sebastián – San Sebastián (113,1 km)
|1
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|2:59:01
|2
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|3
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|4
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|5
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|6
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|7
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|8
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|9
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|m.t.
|10
|Ricarda Bauernfeind
|Lidl-Trek
|m.t.
|51
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|7:29
Clasificación General Final
|1
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx-Protime
|10:15:56
|2
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|0:21
|3
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:21
|4
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:22
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:29
|6
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|0:36
|7
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:43
|8
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|0:43
|9
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|0:44
|10
|Ricarda Bauernfeind
|Lidl-Trek
|0:45
|44
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|21:13