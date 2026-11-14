Se coronaron a los primeros campeones de la Copa Internacional de Pista y de la cuarta válida nacional

En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de la capital colombiana inició oficialmente la Copa Internacional de Pista y la cuarta válida de la Copa Nacional, competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La programación inaugural entregó los primeros campeones, con una amplia participación de deportistas extranjeros que llegaron a la capital del país para afrontar estas nuevas citas del calendario internacional y nacional de pista, que cuenta con el apoyo del IDRD y de la Liga de Ciclismo de Bogotá.

La jornada comenzó con las pruebas del Scratch, donde el ciclista venezolano Arlex Méndez obtuvo la medalla de oro tras superar a los representantes de la Selección Antioquia, Juan Esteban Arango y Pablo Paredes, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la rama femenina de la misma modalidad del scratch, la presea dorada correspondió a Elizabeth Castaño y la plata fue para Luciana Osorio, ambas del seleccionado colombiano, acompañadas en el podio por la venezolana Verónica Abreu, quien se colgó la medalla de bronce.

En la velocidad por equipos femenina, el primer puesto fue para la selección Colombia integrada por Stefany Cuadrado, Mariana Pajón y Martha Bayona, quien regreso a competencias. El segundo puesto lo ocupó Bogotá y el tercero fue para Atlántico.

En la rama masculina, la sorpresa la dio Antioquia, que logró superar a la selección Colombia. El podio lo completó Valle tras ganarle duelo por el tercer puesto al seleccionado venezolano.

A continuación, les presentamos a todos los ganadores del primer día de competencias. Estos certámenes simultáneos del ciclismo de pista se extenderán hasta el domingo.

RESULTADOS COMPLETOS PRIMER DÍA