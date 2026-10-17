Empresas y Marcas
Se acerca la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”
Las grandes figuras del ciclismo mundial se reunirán el próximo 25 de octubre en Pitalito para vivir una nueva edición de la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”, una experiencia que combina deporte, historia y turismo por el sur del país. Pitalito se prepara para vivir una auténtica fiesta del ciclismo.
El próximo domingo 25 de octubre, las carreteras del sur del Huila serán escenario de la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, un evento que reunirá a aficionados y destacadas figuras del pedalismo nacional e internacional alrededor de una experiencia deportiva que rinde homenaje a las raíces del corredor huilense.
Entre los grandes atractivos de esta edición sobresale la presencia de cuatro nombres ilustres: Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal y el Tomás Silva, ganador de etapa, líder del Giro de Italia y último campeón sudamericano de ruta. La iniciativa, liderada por Harold Tejada, busca consolidar un espacio de encuentro entre los profesionales y los aficionados, en un ambiente que trasciende la competencia y reivindica el valor de las experiencias compartidas sobre la bicicleta.
La ruta tendrá como epicentro a Pitalito y recorrerá las carreteras de Isnos, Obando, Estrecho del Magdalena, San Agustín y retorno a Pitalito, territorios que reúnen paisajes naturales, riqueza cultural y patrimonio arqueológico.
La propuesta contempla tres alternativas de recorrido para que ciclistas con diferentes niveles de preparación puedan participar de la experiencia. La ruta larga, la media y la corta permitirán disfrutar de una región que busca fortalecer su reconocimiento como destino para el turismo deportivo.
Entre los invitados ilustres también figuran el vallecaucano Jarlinson Pantano y Víctor Hugo Peña, quienes completan la legión de figuras del ciclismo colombiano que engalanarán la segunda edición del evento que cuenta con el respaldo de la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Pitalito y la Cámara de Comercio, entre otros grandes aliados que le han dado el visto bueno al evento.
El 23 de octubre, San Agustín será el punto de partida con una rueda de prensa en las instalaciones del Parque Arqueológico. Vale destacar que la ExpoFeria que se desarrollará el día sábado 24 de octubre en la Cámara de Comercio del Huila, sede Pitalito, tendrá exposición de marcas locales y nacionales. La entrada es libre para el público en general.
Como gran novedad, el día domingo durante el evento central de la Ruta Harold Tejada, en las instalaciones del velódromo de Pitalito, habrá una exhibición de 50 niños, entre los 4 y 10 años de edad, apoyados por la Fundación Harold Tejada.
Cronograma oficial
Viernes 23 de octubre
4 pm – Rueda de Prensa (Casa Museo – Parque Arqueológico San Agustín) 7 pm – Cena invitados VIP (Restaurante Magú Pitalito) – Evento privado
Sábado 24 de octubre
6 am – Rodada con invitados VIP (Salida y llegada: Encanto Campestre: Vía KM 1 Guacacallo – Pitalito. 8 am a 8 pm – ExpoFeria y Entrega de KITS (Cámara de Comercio Sede Pitalito) 8 am a 3 pm – Presentaciones culturales en medio de la ExpoFeria 4 pm – Conversatorio con Harold y sus amigos (Cámara de Comercio Sede Pitalito)
Domingo 25 de octubre
Salidas Todas las Rutas: Lugar Villa Olímpica de Pitalito (Desde las 4:45 am se dará apertura a los corrales). Llegada de todas las rutas: Velódromo de Pitalito.
Gran Fondo: 5:30 am Ruta Media: 5:45 am Ruta Corta: 5:50 am
Exhibición Niños 7am (Futuros Campeones) – Fundación Ruta Harold Tejada (Velódromo de Pitalito.
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“Rodando por una Sonrisa” cumple su sexta edición: la meta es recaudar $400 millones de pesos
La iniciativa “Rodando por una Sonrisa” anunció oficialmente el lanzamiento de su sexta edición. Un grupo de 14 ciclistas aficionados, algunos con la experiencia de versiones anteriores y otros que se estrenan en este reto, se embarcará a partir del próximo 6 de noviembre en una travesía en bicicleta para recaudar fondos en apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Colombia.
Del 6 al 14 de noviembre, los ciclistas Rodrigo Vargas, Sergio Gómez, Jorge Andrés Gómez, Carlos Najar, José Luis Arroyave, Mauricio Zarama, Alexander Ruiz, Juan Manuel Domínguez, Enrique Mercado, Sergio Uribe, Carlos Torres, Daniel de la Cuesta, David Berrío y Marcela Tamayo recorrerán 1.400 kilómetros desde Santa Marta (Magdalena) hasta Bogotá, pasando por Mompox, Sincelejo, Medellín y Doradal. Su meta es recaudar $400 millones de pesos, una cifra que permitirá financiar el programa de traslado de pacientes, impactando de forma directa la vida de los niños, niñas y sus familias.
Mediante este programa de traslado, la organización brinda atención oportuna e idónea a niños y niñas que viven en zonas donde la Fundación no llega geográficamente, movilizándolos hacia las ciudades donde se desarrollan los diferentes programas quirúrgicos. Además, el grupo continuará apoyando la labor de la Fundación en el proceso de búsqueda e identificación de pacientes que aún no hacen parte del registro nacional. Durante el evento de lanzamiento, Marcela Tamayo, vocera de Rodando por una Sonrisa, destacó que la iniciativa nace del propósito de servir y de respaldar el extraordinario trabajo que realiza la Fundación Operación Sonrisa Colombia:
“Este año Colombia nos recordó que la salud no da espera. Saber que podemos unirnos alrededor de un propósito tan poderoso como ayudar a prevenir las consecuencias de una condición tratable nos llena de esperanza. Rodando nos demuestra que hay muchísimas personas dispuestas a poner su tiempo, esfuerzo y capacidades al servicio de los demás. Cada kilómetro que pedaleamos busca acercar la Fundación a esos niños y familias para quienes la distancia sigue siendo una barrera. Queremos que sepan que no están solos, que sus historias importan y que juntos podemos cambiar su futuro”.
Alianzas estratégicas por la niñez
Este esfuerzo es posible gracias al respaldo de grandes marcas aliadas que continúan apostándole a la causa, como Global Education, JetSMART, Terpel, Safetti, Parqueaderos Tequendama, Going, El Grupetto y Efeunodos Fotografía, así como a la vinculación de nuevos aliados que se suman para marcar una diferencia significativa: Pigeon, General Motors y Bondo.
En el marco de esta sexta edición, JetSMART se suma facilitando el transporte y la movilidad de los ciclistas participantes, sus bicicletas y equipos técnicos, así como del personal profesional de la Fundación y de los niños que integran el grupo de musicoterapia ‘Ecos de Alegría’. Este año, la aerolínea fortaleció su compromiso respaldando por primera vez la logística del operativo quirúrgico realizado en Cartagena, jornadas en las que sus colaboradores se sumaron activamente como voluntarios en terreno. A través de su capacidad operativa, la compañía pone su red de conectividad al servicio de la salud infantil, garantizando que el esfuerzo de movilidad maximice el impacto social para que los fondos recaudados se destinen directamente a la atención quirúrgica de la niñez en el país.
Al respecto, Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART Airlines, comentó: “En JetSMART nacimos con el propósito de conectar a las personas y acortar distancias, y estamos convencidos de que el valor de la aviación se mide en el impacto que generamos en las comunidades. Cumplir tres años consecutivos acompañando a la Fundación Operación Sonrisa y a la iniciativa ‘Rodando por una Sonrisa’ refuerza nuestro compromiso social en Colombia. Poner nuestra flota, nuestra logística y el corazón de nuestros colaboradores al servicio de la salud de la niñez demuestra que volar es mucho más que mover pasajeros; es ser un puente para transformar vidas”.
Así mismo, en el marco de los aliados del sector de transporte, Camilo Montejo, director comercial de la línea de Buses y Camiones Chevrolet afirmó que: “Detrás de ‘Rodando por una Sonrisa’ hay una misión que merece todo nuestro apoyo. Desde buses y camiones Chevrolet acompañamos esta iniciativa también con el fin de promover una movilidad más segura, generando conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos de cuidar a quienes comparten las vías. Nuestro mensaje ‘Cuidando a los que cuidan’, es un llamado a proteger a quienes recorren las vías del país en bicicleta todos los días y en esta oportunidad a una causa solidaria. Es una forma de contribuir a que esa labor siga llegando a más personas”.
Por último, Team Safetti, proveedor de implementos deportivos para la iniciativa, comentó: “El deporte es un motor para transformar realidades. Apoyar estos 1.400 kilómetros de recorrido es nuestro aporte desde lo que sabemos hacer para asegurar que la distancia deje de ser un obstáculo y que más niños en Colombia puedan sonreírle al futuro con las mismas oportunidades”.
El cierre de esta travesía tendrá lugar el sábado 14 de noviembre con la llegada del pelotón a Bogotá, visibilizando el trabajo de la Fundación y su compromiso con la atención integral de niños y niñas con labio fisurado o paladar hendido en todo el país. El desarrollo de esta iniciativa y el recorrido en vivo de los ciclistas podrá seguirse a través de www.rodandoporunasonrisa.com, plataforma donde las personas interesadas en apoyar esta causa social podrán realizar sus donaciones y motivar al grupo a alcanzar la meta.
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Cañasgordas celebra una década sobre dos ruedas y GW se suma a esta historia con una bicicleta custom
Este 11 de octubre, Cañasgordas será escenario de una nueva edición de la Bicitravesía, un recorrido de 70 kilómetros que reunirá a amantes del MTB para disfrutar de las montañas, los caminos y los paisajes del Occidente antioqueño.
La travesía, que este año celebra una década de historia, nació como una salida entre amigos y con el paso del tiempo se convirtió en un encuentro que reúne a ciclistas de diferentes niveles y que involucra a toda la comunidad. “Cañasgordas representa, ante todo, integración. La Bicitravesía ha logrado construir una fiesta alrededor de la bicicleta en la que caben todos: desde corredores de alto nivel competitivo hasta ese ciclista recreativo que monta los domingos simplemente porque disfruta pedalear”, afirma Gabriel Mazo, director general de la Bicitravesía Cañasgordas.
El recorrido de 70 kilómetros conectará Cañasgordas y Abriaquí, llevando a los participantes por caminos y veredas de una región que se ha convertido en uno de los escenarios para disfrutar del ciclomontañismo en Antioquia. Pero la experiencia va más allá del reto deportivo. Durante la travesía, las comunidades acompañan el recorrido, reciben a los ciclistas y hacen parte de una jornada que también dinamiza la actividad comercial y turística de la zona. “Hay familias que salen de sus casas simplemente para animar a los corredores; personas que ofrecen agua, que aplauden, que esperan la caravana y que sienten la Bicitravesía como algo propio”, destaca Mazo.
GW vuelve a pedalear junto a Cañasgordas
GW acompaña nuevamente la Bicitravesía como patrocinador oficial, fortaleciendo una relación que se ha construido durante varias ediciones y que encuentra en el MTB uno de los segmentos estratégicos para la marca. “Lo más importante que representa para nuestra marca el evento de la Travesía Cañasgordas es cómo las bicicletas de montaña y regiones como el Occidente de Antioquia tienen unos parajes espectaculares y convocan a gran cantidad de personas y aficionados a disfrutar del ciclomontañismo”, explica Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.
Como parte de la celebración de los diez años, GW creó una GW Shark de carbono personalizada, diseñada junto con los organizadores y con detalles inspirados en los colores y paisajes de la región. “Buscamos entregar desde GW no solo un producto, sino una historia a través de esa bicicleta que plasme esta década de Cañasgordas y que pueda ser un símbolo también en el futuro”, señala Villegas.
Para la organización, el verdadero premio de la travesía está en la experiencia que cada ciclista se lleva después de recorrer el territorio. “Queremos que cada persona se lleve un pedacito de Cañasgordas en el corazón”, concluye Mazo.
Este 11 de octubre, las montañas del Occidente antioqueño volverán a llenarse de bicicletas para celebrar diez años de una travesía que encontró en el MTB una forma de conectar deporte, naturaleza y comunidad.
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GW llega con tres bicicletas custom al Gran Fondo Nairo Quintana 2026
La marca colombiana GW Bicicletas acompaña esta edición especial del Gran Fondo Nairo Quintana con tres bicis creadas para las categorías Nairo Kids, MTB y ruta, en un año que marca un momento determinante en la trayectoria de Nairo Quintana.
Hay momentos del ciclismo colombiano que trascienden la competencia y uno de esto es la despedida de Nairo Quintana, que además de reunir a miles de aficionados alrededor de la bicicleta, el evento representa un capítulo especial para el formidable rutero boyacense.
Desde hoy hasta el 11 de octubre, GW estará presente en Cartagena como patrocinador oficial y lo hace con tres bicicletas custom creadas especialmente para el evento: la GW Comet, destinada a la categoría Nairo Kids; la GW Jaguar, para la categoría MTB; y la GW Flamma, para la categoría de ruta.
Para Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, acompañar este proyecto tiene un significado especial para una marca que ha estado vinculada al Gran Fondo desde la primera versión.
“Para nosotros ser un patrocinador oficial en el evento de Nairo Quintana solo nos puede representar orgullo. Hemos estado vinculados desde el inicio de este proyecto, desde que Nairo con su equipo comenzó a crearlo”, señaló Villegas.
Esta relación también parte de una afinidad alrededor del ciclismo colombiano. GW ha buscado acompañar el proyecto de un deportista que durante años representó al país en los escenarios más importantes del mundo y que hoy continúa impulsando espacios para que las personas se acerquen a este deporte.
“Siempre pensamos que la marca de los colombianos, que es GW, pudiese estar también apoyando el sueño de un gran deportista colombiano, de ese ciclista que trajo tantos triunfos a Colombia”, agregó Villegas.
Tres bicicletas para una edición especial
La presencia de GW toma una forma particular en esta edición a través de piezas desarrolladas por el equipo de diseño y pintura de la marca en conjunto con Nairo y su equipo.
Más que entregar una bicicleta como premio, la intención fue convertir cada una en una pieza especial para el evento. “En el equipo de diseño y pintura de nuestra marca hay unos talentos increíbles que para el proceso de creación se unieron con Nairo y su equipo para poder plasmar todo lo que se quería reflejar de su evento”, explicó Villegas.
La propuesta reúne tres modelos y tres modalidades: Comet para los niños, Jaguar para MTB y Flamma para ruta. Cada bicicleta cuenta además con una identidad visual propia, representada en los colores amarillo, azul y rojo, como una referencia a Colombia y a la figura de Nairo como uno de sus grandes referentes deportivos.
Durante toda la feria comercial del Gran Fondo, las bicicletas estarán exhibidas para que los asistentes puedan conocer de cerca los detalles de cada diseño e incluso tomarse fotografías con ellas. La feria se realizará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde GW estará presente en los stands 41, 42 y 43.
Al finalizar la experiencia de exhibición, las tres bicicletas serán sorteadas entre los deportistas y participantes de cada categoría, convirtiéndose así en parte de las experiencias y sorpresas que el evento ha preparado para esta edición.
La presencia de GW también se suma a las marcas colombianas que han acompañado el crecimiento del ciclismo en el país. En palabras de Nairo Quintana, “esta edición de nuestro Gran Fondo Nairo Fest es muy importante para nosotros y también es importante tener marcas colombianas que han aportado al ciclismo de nuestro país”. Sobre GW, agrega: “Es una marca que también ha venido creciendo con todos los colombianos aficionados al ciclismo y haciendo grandes los eventos como este”.
Un legado que continúa sobre dos ruedas
Aunque el Gran Fondo coincide con un momento especial en la carrera de Nairo, para GW el significado del evento va más allá de su despedida de la competencia.
La participación de categorías como Nairo Kids representa, precisamente, la posibilidad de acercar a nuevas generaciones al ciclismo y mantener vivo el vínculo con este deporte.
“No podemos ver este evento solo como el retiro de Nairo Quintana, sino también como sembrar la semilla para que muchos futuros ciclistas lleguen al deporte y a la competencia a través de lo que está haciendo con ese proceso de formación en las categorías inferiores como las Push Bike en Nairo Kids”, destaca Villegas.
Desde esa perspectiva, la presencia de GW en el Gran Fondo reúne dos momentos del ciclismo: el reconocimiento a una trayectoria que marcó la historia deportiva del país y el comienzo de nuevas historias sobre la bicicleta.
Para la marca, acompañar este tipo de escenarios significa seguir sumando a eventos que reúnen a aficionados, familias y nuevas generaciones alrededor del ciclismo colombiano.
“En GW queremos seguir sumando y aportando para que ciclistas como Nairo Quintana sigan construyendo eventos que reúnan al país y a las familias alrededor del ciclismo. Queremos que este tipo de iniciativas sigan creciendo y recorriendo Colombia con nuestra marca”, concluyó Villegas.