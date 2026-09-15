Empresas y Marcas
SCOTT Te Premia 2.0: una razón más para elegir tu próxima bicicleta
Elegir una bicicleta nueva es también elegir nuevas rutas, nuevos retos y nuevas formas de disfrutar el ciclismo. Por eso, este año SCOTT vuelve a premiar a quienes deciden vivir esas experiencias sobre una de sus bicicletas.
Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, quienes adquieran una bicicleta SCOTT participante podrán registrarse en SCOTT Te Premia 2.0 y recibir un cupón cuyo valor puede alcanzar hasta $8.500.000, dependiendo de la referencia de bicicleta adquirida. El premio podrá redimirse en productos autorizados de la marca para complementar la experiencia del ciclista.
“Para SCOTT Colombia, volver con ‘SCOTT Te Premia’ significa reafirmar nuestro compromiso con los ciclistas y con quienes confían en la marca para dar el siguiente paso en su experiencia sobre la bicicleta”, dijo Alejandro Peláez, jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.
Compra tu bicicleta y completa tu experiencia
La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta con otros productos de la campaña. Cascos, gafas, zapatillas, tenis y otros elementos pueden convertirse en parte de ese equipo que acompaña cada salida, siempre de acuerdo con el listado oficial de productos disponibles para redención.
“Una bicicleta es el centro de la experiencia, pero no es lo único que necesita un ciclista para disfrutarla plenamente. El equipamiento adecuado puede hacer una diferencia importante en seguridad, comodidad y rendimiento”, explicó Peláez.
La dinámica es sencilla: compra, registra, reclama y redime. Quienes adquieran una bicicleta participante en cualquiera de las 72 tiendas SCOTT autorizadas a nivel nacional podrán registrar su factura y, una vez validada la compra, recibirán un código con el valor del premio correspondiente.
Una SCOTT para vivir el ciclismo No todos los ciclistas buscan lo mismo. Algunos quieren competir, otros entrenar, descubrir nuevos lugares, recorrer la ciudad o simplemente disfrutar de una buena rodada. Por eso, SCOTT cuenta con un portafolio que responde a diferentes modalidades, niveles y necesidades.
“Buscamos que cada ciclista encuentre en la marca una bicicleta que realmente responda a su forma de vivir el ciclismo”, señaló Peláez. “Hay algo que queremos mantener independientemente de la categoría: ofrecer tecnología, diseño, rendimiento y una experiencia de producto que le permita al ciclista disfrutar más de lo que hace sobre la bicicleta”.
Y la experiencia no termina con la elección de la bicicleta. SCOTT cuenta con una estructura de respaldo que acompaña al consumidor después de la compra, con una red de distribuidores, servicio técnico, disponibilidad de repuestos y el respaldo de la marca.
“Cuando alguien compra una SCOTT no está adquiriendo únicamente una bicicleta; está entrando a una marca con una larga trayectoria en el desarrollo de productos para el ciclismo y con una filosofía muy enfocada en innovación y rendimiento”, afirmó el jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.
Una razón más para elegir SCOTT
SCOTT Te Premia 2.0 es una invitación a dar el siguiente paso, pero el premio es solo una parte de la experiencia.
Elegir SCOTT también significa encontrar tecnología y desarrollo pensado para diferentes formas de vivir el ciclismo, acompañado por el respaldo de una marca suiza con una amplia trayectoria en el mundo de la bicicleta.
Porque una bicicleta puede llevarte a muchos lugares. La tecnología, el diseño y el respaldo de SCOTT están para acompañarte en el camino.
Elige la bicicleta que quieres, registra tu compra, reclama tu premio y prepárate para disfrutar aún más cada pedalazo. Aplican términos y condiciones de la campaña.
Empresas y Marcas
CeramicSpeed de la mano de Propartes ampliará su mercado en Colombia
La marca danesa especializada en rodamientos de alto rendimiento para ciclismo, Ceramic Speed, estuvo de visita en Colombia con Gabriel Firpo, quien dirige el desarrollo de la marca en Latinoamérica y Jonathan Small, el director global de ventas con base en Dinamarca.
Los ejecutivos hablaron con nuestro director Héctor Urrego Caballero de la operación comercial de la marca en el país a través de alianzas estratégicas con distribuidores mayoristas como Propartes para impulsar sus nuevos productos.
¿Por qué la visita de CeramicSpeed a Colombia?
Sabemos del legado que tiene Colombia en el ciclismo mundial, su rica historia por eso tiene mucha importancia para nosotros. La comunidad ciclística en Colombia es grande, una de las más grandes de Latinoamérica, somos conscientes que nos falta mucho para mejorar nuestra presencia, así que tenemos muchas cosas por hacer y para poder hacer inversiones estratégicas. Una de las principales razones por la que estamos acá es para presentar el último producto de la línea, el cual mejoramos en el aspecto de la durabilidad y es un enfoque que es muy relevante para Latinoamérica porque lo que estamos haciendo es mejorar la parte de la resistencia a la corrosión y es una tecnología que ya tenemos en todas nuestras líneas de mercado considerando que hay climas cálidos y húmedos.
¿Qué es lo que CeramicSpeed le ha aportado al ciclismo del mundo?
Un primer diferencial es que son productos hechos a mano, y además son hechos en nuestra fabrica en Dinamarca, significa que controlamos los procesos de la calidad y definimos que materiales y componentes van. El aporte va del lado de todo lo que es el rendimiento a nivel de la transmisión de bajar la fricción y hay otro aspecto del rendimiento que es la durabilidad y eso lo tomamos en cuenta a la hora de desarrollar el producto, que es ahí donde también nos enfocamos.
¿Dónde tiene la mejor receptividad el producto en el mercado global?
Dentro de los mercados el más maduro para nosotros es el europeo, gracias a la unificación de la Unión Europea, pero hay que destacar el mercado como el de Asia, donde si hemos visto un crecimiento muy fuerte, Europa y Norteamérica son mercados más maduros que nos dan un crecimiento más estable, pero tenemos Latinoamérica, que hoy día es el mercado que más rápido está creciendo porque estamos viendo que los ciclistas de alta gama están dispuestos a invertir en productos de calidad.
¿CeramicaSpeed ofrece componentes para toda clase de ciclistas o solo para profesionales?
Es para cualquier ciclista, siempre cuando sea un ciclista que le guste la buena calidad de la mano de la mejor durabilidad, del menor desgaste, entonces puede ser un ciclista de nivel profesional o de la élite, pero también un ciclista que dentro de sus propias posibilidades disfruta de una pedaleada donde sus componentes están rindiendo con buena durabilidad y con componentes de calidad.
¿En Colombia es posible qué CeramicSpeed amplié su mercado a través de Propartes?
Sí es totalmente posible, ya que el mercado en Latinoamérica está creciendo, el trabajo que nos queda por delante es poder contar esa historia de nuestros productos mejor hacia el ciclista colombiano y, además, es claro que hay productos como los rodamientos que recién lanzamos que tienen un precio mayor, entonces no todo el mundo va a poder acceder a ellos. Para el ciclista de todos los días, que por la razón que sea quiere productos con un costo menor, existen productos que dan un mayor rendimiento que mejoran su calidad de pedaleo y a buen precio.
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MAMBA, la bicicleta GW exclusiva para el Reto de la Sierra en Guatemala
GW Bicicletas desarrolló un diseño custom exclusivo sobre la GW MAMBA para el Reto de la Sierra, una de las competencias de MTB más importantes de Guatemala. Es el tercer proyecto de este tipo que la marca realiza para un evento en el país y el primero inspirado en una prueba de Mountain Bike, reflejando una estrategia con la que busca acercarse a las comunidades ciclistas más allá de sus productos.
La relación de GW con Guatemala sigue sumando capítulos. Después de desarrollar durante los dos últimos años bicicletas con diseños exclusivos para el Gran Fondo Guatemala, la marca colombiana presenta ahora una nueva propuesta, esta vez inspirada en el Reto de la Sierra, una competencia que se disputará el próximo 23 de agosto en Zacapa, al oriente del país.
Para esta edición, GW tomó como base la GW MAMBA, una de sus referencias más representativas para MTB, y creó un diseño exclusivo que busca capturar la esencia del territorio donde se desarrolla la competencia. No es una nueva referencia ni una edición comercial; es una bicicleta customizada únicamente para este evento.
Forjada por el reto
Ese fue el concepto que guió el trabajo del equipo de diseño.
La inspiración nació en Zacapa, un departamento reconocido por sus altas temperaturas y por albergar parte de la Sierra de las Minas, un entorno que exige resistencia y determinación a quienes lo recorren sobre dos ruedas.
El concepto se construyó a partir de tres elementos que identifican este territorio: la vegetación de la Sierra de las Minas, representada en los tonos verdes; el jade, piedra emblemática de la cultura guatemalteca; y el agua, presente en los detalles gráficos como un homenaje a las fuentes hídricas que nacen en la región. El resultado es una bicicleta que traslada el carácter del Reto de la Sierra al marco de la GW MAMBA.
«Este será el tercer año consecutivo en el que GW desarrolla una bicicleta completamente personalizada para uno de los eventos más importantes del ciclismo en Guatemala. Este año damos un paso importante al acompañar por primera vez un evento de MTB. Encontramos en el Reto de la Sierra el escenario ideal para presentar un proyecto que refleja nuestro compromiso con el crecimiento del ciclismo en el país», afirmó Alejandro Panesso, jefe de ventas internacionales de GW.
La iniciativa también refleja el trabajo que la compañía ha venido construyendo junto a Tendencia, su aliado en Guatemala. Además de ampliar su red de distribución, GW ha buscado participar activamente en algunos de los eventos que hoy impulsan el crecimiento del ciclismo en el país.
“Para GW, el objetivo nunca ha sido únicamente vender bicicletas. Creemos que el verdadero crecimiento del mercado ocurre cuando cada vez más personas incorporan la bicicleta a su vida. Por eso apoyamos eventos como el Reto de la Sierra, porque fortalecen la cultura del ciclismo y contribuyen al desarrollo de todo el ecosistema”, agregó Panesso.
Guatemala se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la operación internacional de GW. La respuesta de los ciclistas, el crecimiento del calendario deportivo y el trabajo con aliados locales han llevado a la marca a seguir apostándole al país mientras proyecta ese mismo modelo hacia otros mercados de Latinoamérica.
“Nuestra visión es consolidar a GW como una marca referente en toda Latinoamérica. Guatemala ha sido un paso fundamental dentro de esa estrategia y confirma que nuestro modelo de trabajo, basado en la cercanía con los clientes, el apoyo a los eventos deportivos y el desarrollo de productos adaptados a cada mercado, es el camino para seguir expandiendo la marca en la región”, concluyó.
Más allá de una bicicleta, este proyecto refleja una manera de construir marca: entender la identidad de cada lugar, acompañar los eventos que fortalecen el ciclismo y desarrollar propuestas pensadas para las comunidades que las reciben. En Guatemala, esa historia suma ahora un nuevo capítulo con una GW MAMBA creada exclusivamente para el Reto de la Sierra.
Empresas y Marcas
¿El Mejor Ciclocomputador GPS Calidad-Precio? Magene C606 V2, Pro y C706 frente a Garmin y Wahoo
Un compañero de ruta incansable que, con un solo vistazo, te mantiene al tanto de todo tu entorno: la hora exacta y la temperatura que desafías en la madrugada, tu ubicación satelital en el mapa, la velocidad a la que devoras el asfalto y tus pulsaciones marcando el ritmo de tu motor cardíaco. Para el aficionado apasionado y para el profesional del lote, ese pequeño rectángulo en el manillar desbloquea un universo de telemetría diseñado para exprimir el rendimiento y llevar el desempeño al siguiente nivel. En Revista Mundo Ciclístico, donde el 70% de nuestra comunidad devora las carreteras colombianas, este latido tecnológico se vive coronando el indomable Alto de Letras, el místico Alto de Patios en Bogotá, las rampas de Boyacá y Antioquia, o el Gravel del Eje Cafetero.
Ese fervor no se detiene en nuestras fronteras. Magene guía hoy a quienes desafían las cumbres del Ajusco en Ciudad de México, mitigan los vientos de la Patagonia argentina o escalan los pasos andinos de Farellones en Santiago. Donde el terreno no perdona y la altitud asfixia, este dispositivo se convierte en el guardián de la concentración absoluta.
El sello del World Tour: tecnología asiática en la élite mundial
Para quienes aún asocian el desarrollo tecnológico chino con opciones de entrada, el mercado global dio un vuelco definitivo. Magene se convirtió en Technology Partner oficial del XDS Astana Team para la temporada 2026, equipando al equipo kazajo con cuatro productos clave: el rodillo inteligente T500, la luz radar trasera L508, la banda de frecuencia cardíaca H613 y el ciclocomputador C606 Pro —el mismo modelo, con la misma tecnología, que puedes montar en tu manillar.
La validación es doble para el pelotón colombiano: Sergio Higuita y Harold Tejada, ambos corredores del XDS Astana, disputan actualmente el Tour de Francia 2026 confiando su preparación a este ecosistema. Si el hardware es lo bastante preciso, resistente, probado en el WorldTour para acompañar a un escarabajo colombiano en la Grande Boucle, está más que listo para las exigencias de tu grupeta.
Respondiendo las dudas del pelotón latinoamericano
¿Qué ciclocomputador incluye mapas integrados totalmente gratis? Los tres Magene (C606 V2, Pro y C706) integran soporte nativo para mapas offline basados en OpenStreetMap (OSM). Vía la app OnelapFit y Wi-Fi, descargas gratis la cartografía de Colombia, México, Argentina, Chile o cualquier país, con navegación giro a giro sin depender de datos móviles en la montaña profunda.
¿Cómo conectar un potenciómetro sin perder datos? Gracias a chips duales ANT+ y Bluetooth 5.0, se enlazan de inmediato a potenciómetros Shimano, SRAM, Favero o Garmin, con flujo continuo de dinámica de pedaleo avanzada.
¿Qué tal es el soporte y garantía en la región? Comercializados en Colombia por Bike House, cuentan con garantía legal directa, soporte de firmware y centro de servicio técnico presencial. En México la casa de la bicicleta cumple la misma función.
La gama Magene al detalle
Magene C606 V2 — la democratización de los vatios
$589.000 COP (Bike House) Ideal para el ciclista que exige pantalla táctil a color y conectividad total sin comprometer el presupuesto de temporada. 105 gramos, pantalla full-laminada de 2.8″, batería de 2000 mAh con 17–25 horas de autonomía real (hasta 28 h en modo Eco) y GNSS multibanda (GPS, Glonass, Beidou, Galileo).
Magene C606 Pro — visibilidad óptima bajo alta radiación
$679.000 COP (oferta, Bike House) Mismo peso y dimensiones, con pantalla transflectiva que aprovecha la luz ambiental para eliminar reflejos, y soporte QZSS que acelera la captura de señal en valles cerrados o zonas de vegetación densa. Este es el modelo que usa el XDS Astana Team.
Magene C706 — el buque insignia
$849.000 COP (Bike House) Chasis con montura metálica integrada, pantalla de 3.3″ TFT y rueda de control lateral para operar con guantes. Chipset GNSS dual-banda (GPS L1+L5), altavoz con alertas de voz en 13 idiomas, sistema «Star Ring» LED, timbre electrónico (e-bell) y compatibilidad con radares (L508) y cámaras de acción.
*Precio con descuento vigente en garmin.com.co. El Garmin Edge 530, referencia habitual del mercado, ya no figura en el catálogo activo de Garmin Colombia.
Balance técnico de nuestra redacción
Gestión de altitud: esta familia Magene no equipa un barómetro físico; el desnivel se calcula por algoritmo GPS, lo que puede generar una pequeña latencia en tormentas o niebla densa. Al finalizar, OnelapFit sincroniza automáticamente con Strava, que corrige el desnivel con sus propios mapas topográficos.
Ecosistema: la conexión con rodillos inteligentes, potenciómetros y luces con radar es sólida, y la exportación vía Wi-Fi a TrainingPeaks o Strava se ejecuta en segundos al bajar de la bicicleta.
Conclusión
La telemetría de nivel profesional dejó de ser privilegio de presupuestos de élite. La apuesta de Magene, validada en el WorldTour por el equipo de Higuita y Tejada, y respaldada en Colombia por Bike House, redefine el segmento de electrónica para bicicleta. Los aficionados al mundo del ciclismo tenemos ahora en MAGENE una marca con el mejor costo-beneficio del mercado y tres opciones sólidas para liderar el camino hacia la cima.