SCOTT Te Premia 2.0: una razón más para elegir tu próxima bicicleta

Elegir una bicicleta nueva es también elegir nuevas rutas, nuevos retos y nuevas formas de disfrutar el ciclismo. Por eso, este año SCOTT vuelve a premiar a quienes deciden vivir esas experiencias sobre una de sus bicicletas.

Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, quienes adquieran una bicicleta SCOTT participante podrán registrarse en SCOTT Te Premia 2.0 y recibir un cupón cuyo valor puede alcanzar hasta $8.500.000, dependiendo de la referencia de bicicleta adquirida. El premio podrá redimirse en productos autorizados de la marca para complementar la experiencia del ciclista.

“Para SCOTT Colombia, volver con ‘SCOTT Te Premia’ significa reafirmar nuestro compromiso con los ciclistas y con quienes confían en la marca para dar el siguiente paso en su experiencia sobre la bicicleta”, dijo Alejandro Peláez, jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.

Compra tu bicicleta y completa tu experiencia

La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta con otros productos de la campaña. Cascos, gafas, zapatillas, tenis y otros elementos pueden convertirse en parte de ese equipo que acompaña cada salida, siempre de acuerdo con el listado oficial de productos disponibles para redención.

“Una bicicleta es el centro de la experiencia, pero no es lo único que necesita un ciclista para disfrutarla plenamente. El equipamiento adecuado puede hacer una diferencia importante en seguridad, comodidad y rendimiento”, explicó Peláez.

La dinámica es sencilla: compra, registra, reclama y redime. Quienes adquieran una bicicleta participante en cualquiera de las 72 tiendas SCOTT autorizadas a nivel nacional podrán registrar su factura y, una vez validada la compra, recibirán un código con el valor del premio correspondiente.

Una SCOTT para vivir el ciclismo No todos los ciclistas buscan lo mismo. Algunos quieren competir, otros entrenar, descubrir nuevos lugares, recorrer la ciudad o simplemente disfrutar de una buena rodada. Por eso, SCOTT cuenta con un portafolio que responde a diferentes modalidades, niveles y necesidades.

“Buscamos que cada ciclista encuentre en la marca una bicicleta que realmente responda a su forma de vivir el ciclismo”, señaló Peláez. “Hay algo que queremos mantener independientemente de la categoría: ofrecer tecnología, diseño, rendimiento y una experiencia de producto que le permita al ciclista disfrutar más de lo que hace sobre la bicicleta”.

Y la experiencia no termina con la elección de la bicicleta. SCOTT cuenta con una estructura de respaldo que acompaña al consumidor después de la compra, con una red de distribuidores, servicio técnico, disponibilidad de repuestos y el respaldo de la marca.

“Cuando alguien compra una SCOTT no está adquiriendo únicamente una bicicleta; está entrando a una marca con una larga trayectoria en el desarrollo de productos para el ciclismo y con una filosofía muy enfocada en innovación y rendimiento”, afirmó el jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.

Una razón más para elegir SCOTT

SCOTT Te Premia 2.0 es una invitación a dar el siguiente paso, pero el premio es solo una parte de la experiencia.

Elegir SCOTT también significa encontrar tecnología y desarrollo pensado para diferentes formas de vivir el ciclismo, acompañado por el respaldo de una marca suiza con una amplia trayectoria en el mundo de la bicicleta.

Porque una bicicleta puede llevarte a muchos lugares. La tecnología, el diseño y el respaldo de SCOTT están para acompañarte en el camino.

Elige la bicicleta que quieres, registra tu compra, reclama tu premio y prepárate para disfrutar aún más cada pedalazo. Aplican términos y condiciones de la campaña.