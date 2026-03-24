SCOTT fortalece su red comercial en Colombia con una nueva edición del Scott Week

El fabricante suizo de bicicletas, SCOTT, continúa consolidando su crecimiento en Colombia a través de un modelo que pone en el centro a su red de distribuidores y vendedores autorizados. Como parte de esta estrategia, la marca confirma una nueva edición del SCOTT WEEK, una experiencia internacional que regresará en junio y que este año incorpora nuevas posibilidades de acceso para la red comercial.

El SCOTT WEEK nació como una experiencia inmersiva diseñada para que los distribuidores vivan la marca desde adentro: conozcan de primera mano sus procesos de innovación, desarrollo y diseño, y conecten directamente con el ADN de SCOTT en Europa. La edición anterior, que funcionó como piloto, dejó resultados positivos tanto en términos de conocimiento como de impacto comercial, sentando las bases para una versión más amplia este año.

Para Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia, el crecimiento de la marca en el país ha sido posible gracias al trabajo conjunto con sus distribuidores.

“SCOTT ha crecido en Colombia gracias a sus distribuidores. Son un engranaje muy importante para la estrategia de conquistar el mercado y para que los consumidores encuentren una gran experiencia en las tiendas. El SCOTT WEEK nace para acercar a quienes van un paso más allá por la marca, no solo a venderla, sino a vivirla”.

Durante el SCOTT WEEK de 2025, los participantes pudieron conocer de cerca los procesos de diseño e innovación de la marca, además de probar productos antes de su lanzamiento. Esta inmersión fortaleció el vínculo con SCOTT y les permitió convertirse en validadores del mensaje que luego se replica en cada punto de venta.

“Queremos que nuestros distribuidores multipliquen el mensaje global de SCOTT sobre tecnología, sostenibilidad y disfrute del ciclismo. Esa visión solo se logra cuando pueden vivir la marca desde su origen”, añadió Villegas.

La experiencia desde quienes ya vivieron el SCOTT WEEK

Para los distribuidores que participaron en la edición pasada, el SCOTT WEEK representó un punto de inflexión en la forma de entender y comunicar la marca.

Natalia Restrepo, de la tienda JF La Montaña en La Ceja y Llanogrande, destaca el impacto personal y profesional de la experiencia:

“Representar a SCOTT en Europa y conocer de cerca su innovación cambió por completo mi forma de hablarle al cliente. Después de vivir el SCOTT WEEK entiendes que no se trata solo de vender bicicletas, sino de transmitir confianza y conocimiento real”.

Desde una mirada comercial, Juan José Gómez, de la tienda Cycling Life en Medellín, resaltó el valor del evento como reconocimiento al trabajo realizado:

“Es muy gratificante vivir una experiencia así gracias a los resultados. Estar en el SCOTT WEEK hace que hablarle al cliente sea mucho más cercano y claro”.

Otros distribuidores coincidieron en que el contacto directo con ingenieros y expertos de la marca les permitió adquirir un conocimiento técnico más profundo, fortaleciendo la confianza del consumidor final y elevando la experiencia en las tiendas.

El SCOTT WEEK tiene una nueva edición en junio con nuevas formas de acceso

Para este año, el SCOTT WEEK regresa con un enfoque ampliado. Además de mantenerse como un reconocimiento para quienes cumplan las metas comerciales definidas en Colombia, la marca abre la posibilidad de que miembros de su red comercial puedan asegurar su cupo accediendo directamente a la experiencia.

Este modelo busca ampliar su impacto, permitiendo que más integrantes de la red vivan la marca desde adentro, se conecten con su ADN y lleven ese conocimiento, experiencia y criterio técnico directamente a las tiendas y al consumidor final.

Para Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT Colombia, esta evolución tendrá un impacto directo en el mercado nacional:

“El impacto comercial va a crecer mucho en Colombia gracias a esta experiencia. Cuando el conocimiento se vive, el mensaje se transmite mejor en tienda y el mercado se fortalece”.

Peláez resalta además que el SCOTT WEEK cumple un rol clave en la alineación de la red comercial con la visión global de la marca:

“Cuando más distribuidores entienden el producto desde su desarrollo y su propósito, la experiencia del consumidor final mejora y SCOTT se expresa de manera coherente en todo el país”.

La edición 2026 del SCOTT WEEK llevará a los participantes a París y Suiza, escenarios estratégicos para la marca donde convergen la ingeniería, la innovación y la proyección global del ciclismo.

Con este evento, SCOTT demuestra que su crecimiento en Colombia se construye junto a su red comercial, a través de experiencias que inspiran, forman y conectan a las personas con el ADN de la marca, llevando esa visión desde Europa hasta cada tienda y cada ciclista del país.