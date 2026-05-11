Santiago Umba termina 4° en la segunda etapa del Tour de Azerbaiyán 2026

El joven pedalista boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó cuarto en la segunda etapa del Tour de Azerbaiyán 2026, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros disputada entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.

La victoria quedó en manos del kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team), quien de paso le arrebató el liderato al bielorruso Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star), ganador de la jornada inaugural.

En cuanto a los colombianos del Team Medellín-EPM, Diego Camargo fue el mejor, llegando en el grupo de favoritos en el puesto 16° a 9 segundos del ganador.

La carrera del calendario UCI continuará este martes con la tercera etapa, una jornada ondulada de 162,9 kilómetros entre las ciudades de Gabala y Mingachevir, que incluye un puerto de montaña de segunda categoría y varios repechos no categorizados.

Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)

Resultados Etapa 2 | Baku – İsmayıllı (193,3 km)

1 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team 4:41:38 2 Alexandre Balmer Solution Tech NIPPO Rali ,, 3 Eric Antonio Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:09 4 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 0:09 5 Aaron Gate XDS Astana Team 0:09 6 Cristian Raileanu Li Ning Star 0:09 7 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:09 8 Lennert Teugels Tarteletto – Isorex 0:09 9 David Delgado Quick Pro Team 0:09 10 Calum Johnston Li Ning Star 0:09

16 Diego Camargo Team Medellín – EPM 0:09 41 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM 14:05 45 Alejandro González Team Medellín – EPM 14:07 67 Daniel Méndez Team Medellín – EPM 14:13 73 Walter Vargas Team Medellín – EPM 14:17

Clasificación General Individual

1 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team 8:11:30 2 Alexandre Balmer Solution Tech NIPPO Rali 0:04 3 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:14 4 Eric Antonio Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:15 5 Aaron Gate XDS Astana Team 0:16 6 Hugo Aznar Equipo Kern Pharma 0:18 7 Luca Covili Bardiani CSF 7 Saber 0:19 8 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 0:19 9 Calum Johnston Li Ning Star 0:19 10 Josh Burnett Burgos Burpellet BH 0:19