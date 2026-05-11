Ruta
Santiago Umba termina 4° en la segunda etapa del Tour de Azerbaiyán 2026
El joven pedalista boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó cuarto en la segunda etapa del Tour de Azerbaiyán 2026, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros disputada entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.
La victoria quedó en manos del kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team), quien de paso le arrebató el liderato al bielorruso Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star), ganador de la jornada inaugural.
En cuanto a los colombianos del Team Medellín-EPM, Diego Camargo fue el mejor, llegando en el grupo de favoritos en el puesto 16° a 9 segundos del ganador.
La carrera del calendario UCI continuará este martes con la tercera etapa, una jornada ondulada de 162,9 kilómetros entre las ciudades de Gabala y Mingachevir, que incluye un puerto de montaña de segunda categoría y varios repechos no categorizados.
Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)
Resultados Etapa 2 | Baku – İsmayıllı (193,3 km)
|1
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|4:41:38
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|3
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:09
|4
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:09
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|0:09
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:09
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:09
|8
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:09
|9
|David Delgado
|Quick Pro Team
|0:09
|10
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:09
|16
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:09
|41
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:05
|45
|Alejandro González
|Team Medellín – EPM
|14:07
|67
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|14:13
|73
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:17
Clasificación General Individual
|1
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|8:11:30
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:04
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:14
|4
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:15
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|0:16
|6
|Hugo Aznar
|Equipo Kern Pharma
|0:18
|7
|Luca Covili
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:19
|8
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:19
|9
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:19
|10
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|0:19
|12
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:19
|42
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:15
|49
|Alejandro González
|Team Medellín – EPM
|14:17
|67
|Daniel Mendez
|Team Medellín – EPM
|14:23
|72
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:27
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Giro de Italia 2026: Paul Magnier repite la película por segunda vez y gana al sprint en la capital búlgara
¡Cero y van dos! Repitiendo la película por segunda vez, el corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step) volvió a ganar en el Giro de Italia 2026, esta vez en la tercera etapa, una jornada de 175 kilómetros entre las ciudades de Plovdiv y Sofía, cerrando el periplo por territorio búlgaro.
El joven velocista francés volvió a mostrar su gran condición para superar a todos sus rivales. En el segundo lugar se reportó el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) y tercero ingresó el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).
En cuanto a los colombianos, los dos llegaron en el lote. Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 82° y Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 116°, ambos con el mismo tiempo del ganador
Con relación a la clasificación general, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) mantuvo el liderato, mientras que el zipquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) conservó el tercer puesto.
Este lunes será la primera jornada de descanso, la ronda italiana retornará el martes, ya en terreno italiano, cuando se dispute la cuarta etapa de la ‘Corsa Rosa‘, que llevará a los pedalistas de Catanzaro hasta Cosenza a lo largo de 138 kilómetros con un premio de montaña de segunda categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Plovdiv – Sofia (175 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:09:42
|2
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|4
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|7
|Pascal Ackermann
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|8
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|10
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|82
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|116
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|13:10:05
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|7
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:10
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:10
|9
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
Ruta
Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas con Wilmar Paredes en el top 5
El chileno Tomás Quiroz (Plus Performance – Zeo Sport) se quedó con el triunfo en la primera edición del Desafío de las Américas, prueba de un día, disputada en São Paulo, en un recorrido llano de 75 kilómetros. La competencia reunió a 103 ciclistas provenientes de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y obviamente del país local, Brasil.
Los restantes puestos del podio lo ocuparon dos brasileros: Luiz Fernando Bomfim (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y Vinicius Da Silva Santos (São José Ciclismo), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El colombiano más destacado de la novel clásica brasilera fue el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) en la 4° posición, mientras que el mejor del NU Colombia fue Óscar Quiroz en la casilla 12°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
Además de los dos nacionales mencionados anteriormente, también llegaron bien ubicados Emerson Gordillo (NU Colombia) y William Colorado (NU Colombia), quienes se reportaron en el top 15.
Resultados Desafío de Las Américas de Ciclismo (1.2)
São Paulo – São Paulo (71 km)
|1
|Tomás Quiroz
|Plus Performance – Zeo Sport
|1:22:23
|2
|Luis Fernando Bonfim
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|3
|Vinicius Da Silva Santos
|São Jose-Inst Athlon
|m.t.
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|5
|Mauricio Domínguez
|Team FAC PYR
|m.t.
|6
|Cristian Lazzari
|ACRS Cyclingteam-Audax
|m.t.
|7
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – Zeo Sport
|m.t.
|8
|Matheus Constantino
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|9
|Mandel Márquez
|Allcycling Team
|m.t.
|10
|Raimundo Carvajal
|Allcycling Team
|m.t.
|12
|Óscar Quiroz
|Nu Colombia
|m.t.
|13
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|m.t.
|14
|William Colorado
|Nu Colombia
|m.t.
|21
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|,,
|30
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|34
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|36
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|m.t.
|42
|Fredy Arroyave
|Barbabikes – Osasco – FAE
|m.t.
|DNF
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín – EPM
|No finalizó
|DNF
|Yeferson Camargo
|Team Medellín – EPM
|No finalizó
|DNF
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|No finalizó