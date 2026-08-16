Santiago Umba suma su cuarto triunfo en esta temporada tras ganar la clásica turca Ordu en el Mar Negro

El boyacense Santiago Umba sumó su cuarto triunfo en esta temporada, al imponerse en la clásica turca Ordu en el Mar Negro, de categoría UCI 1.2. El colombiano del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali fue el más fuerte en la parte final, tras recorrer 119,1 kilómetros en la provincia de Ordu, al norte de Turquía.

El joven escarabajo superó por 7 segundos al eritreo Awet Aman (Istanbul Team) y por 10 segundos a su compañero de equipo Kyrylo Tsarenko (Solution Tech NIPPO Rali), quienes ocuparon el 2 y 3°, puesto, respectivamente.

La carrera concluyó con varias subidas encadenadas de más 30 kilómetros, cuyo final contó con un desnivel del 5,3 por ciento para finaluzar a una altitud máxima de 1.515 metros, donde Umba sacó a relucir sus dotes de escalador y terminó llevándose la victoria.

El otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero se reportó en la casilla 21° a más de tres minutos del colombiano Santiago Umba.

Resultados Ordu Black Sea Classic (1.2)

Ordu – Karga Hill (119,1km)