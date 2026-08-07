Santiago Umba subcampeón del Tour de Kahramanmaraş; su equipo ganó las cuatro etapas en disputa

El boyacense Santiago Umba mostró un muy buen nivel a lo largo del Tour de Kahramanmaraş y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a solo 2 segundos del ganador de la carrera turca del calendario UCI, que cumplió su segunda edición.

Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el ucraniano Kyrylo Tsarenko, quien terminó en los más alto del podio y el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), en el tercer cajón.

Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como ganador al serbio Dušan Rajović, quien terminó ganando dos etapas al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 110,8 kilómetros en terreno en su mayoró llano.

La carrera turca terminó siendo un monólogo del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali, que ganó las cuatro etapas en disputa, una con el ucraniano Kyrylo Tsarenko, otra con el colombiano Santiago Umba y dos más con el serbio Dušan Rajović.



Santiago Umba, en el podio del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

Clasificación General Final