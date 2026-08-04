Ruta
Santiago Umba se reporta 2° en la jornada inaugural del Tour de Kahramanmaraş
El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se reportó 2° en la primera etapa del Tour de Kahramanmaraş, carrera turca del calendario UCI, que inició con un recorrido de 128,3 kilómetros entre la provincia de Kahramanmaraş y la localidad Ali Kayası Cam Terası.
La victoria de la jornada inaugural quedó en manos del ucraniano Kyrylo Tsarenko, compañero de Umba, quien fue el más fuerte en los metros finales. Tercero se clasificó el neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team).
El otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 112°, cediendo más de 13 minutos con el ganador de la jornada.
La carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2, continuará este miércoles con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada corta y ondulada de 114 kilómetros que llevará a los pedalistas por la provincia de Kahramanmaraş, una región situada al sur de Turquía, conocida por ser el epicentro de los graves terremotos del año 2023.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 1 | Kahramanmaraş – Ali Kayası Cam Terası (128,3 km)
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:57:27
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:07
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:17
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:27
|6
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|0:43
|7
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:51
|8
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|0:51
|9
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:51
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:55
|112
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|13:31
Ruta
Tour de Francia Femenino: Marlen Reusser se impone en la crono y se viste de amarillo
En gran actuación, Marlen Reusser confirmó todos los pronósticos y firmó una gran victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia Femenino 2026. La especialista suiza del Movistar Team se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 21 kilómetros y convertirse en la nueva líder de la clasificación general.
La campeona del mundo de la crono hizo valer su condición de gran favorita y paró los cronómetros en 27 minutos y 30 segundos, a una velocidad media de 45,79 km /h, superando a las neerlandesas Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) y Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se clasificó en la casilla 130°, perdiendo más de 4 minutos con la ganadora.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió grandes cambios en los primeros puestos. La noruega Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) perdió el liderato con la suiza Marlen Reusser (Movistar Team).
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, que incluye ocho puertos categorizados.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Gevrey-Chambertin – Dijon (21 km)
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|00:27:30
|2
|Lieke Nooijen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|3
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:18
|4
|Zoe Backstedt
|CANYON//SRAM
|0:20
|5
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx-Protime
|0:45
|6
|Kristen Faulkner
|EF Education-Oatly
|0:54
|7
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:54
|8
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|0:55
|9
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|1:01
|10
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|1:03
|130
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|4:35
Clasificación General Individual
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|11:47:36
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:14
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:54
|4
|Sigrid Haugset
|Uno-X Mobility
|0:56
|5
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|1:03
|6
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|1:09
|7
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|1:12
|8
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|1:17
|9
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:43
|10
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|1:47
|11
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|1:59
Ruta
Vuelta a Burgos: Matthew Brennan gana en el Alto del Castillo
En un final lleno de emociones, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó de forma espectacular la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 165 kilómetros entre la localidad Gumiel de Izán y el Alto del Castillo.
Al britanicó, lo escoltaron su compatriota Ben Tulett y el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mimo tiempo del ganador.
Los cinco colombianos en competencia se clasificaron así: Diego Pescador (Movistar) 54°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 58°, Nairo Quintana (Movistar) 62° Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 72° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 145°.
La fuga la animaron el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el francés Valentin Ferron (Cofidis) junto con los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA) y Unai Aznar (Euskaltel – Euskadi), pero encarando la fase montañosa final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
El español Marc Brustenga (Kern Pharma) intentó soprender a los favoritos y lanzó un ataque desde las primeras rampas de la subida al Castillo, pero fue neutralizado a escasos 250 metros de la meta por los hombres del Visma | Lease a Bike que hicieron el 1-2.
La carrera burgalesa vivirá este miércoles su segundo capítulo, una jornada montañosa de 178 kilómetros entre las localidades de Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra , que incluye tres puertos tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Gumiel de Izán – Burgos (Alto del Castillo) (165 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:35:44
|2
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Jordan Labrosse
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|5
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|m.t.
|7
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|8
|Milan Vader
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Bastien Tronchon
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|10
|Luca Van Boven
|Lotto Intermarché
|m.t.
|54
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:12
|58
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:12
|62
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:12
|72
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:28
|145
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|2:48
Ruta
Tour de Polonia: Jonathan Milan repite la dosis en el segundo duelo de velocistas con Juan Sebastián Molano 16°
La segunda etapa del Tour de Polonia 2026 también la ganó Jonathan Milan. El corredor del Lidl Trek volvió a ser el más rápido en el sprint final y logró su segunda victoria, luego de recorrer 150,1 kilómetros entre las ciudades de Międzyzdroje y Szczecin.
El italiano, que alcanzó su décima victoria de la temporada, superó con suficiencia en el embalaje al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el pelotón. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se reportó en la casilla 16°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se clasificó 53° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 72°.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el joven corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el polaco Kamil Małecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
La carrera polaca continuará este miércoles con un recorrido ondulado de 193,5 kilómetros entre las ciudades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra, que incluye un puerto de montaña de tercera categoría en la fase final.
Tour de Pologne (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Międzyzdroje – Szczecin (150,1 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|3:05:37
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|García Cortina Iván
|Movistar Team
|m.t.
|5
|Skerl Daniel
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Dehairs Simon
|Alpecin – Premier Tech
|m.t.
|7
|Zijlaard Maikel
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Løland Sakarias Koller
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Bogusławski Marceli
|Poland
|m.t.
|10
|Meeus Jordi
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|16
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|52
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.