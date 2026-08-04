Santiago Umba se reporta 2° en la jornada inaugural del Tour de Kahramanmaraş

El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se reportó 2° en la primera etapa del Tour de Kahramanmaraş, carrera turca del calendario UCI, que inició con un recorrido de 128,3 kilómetros entre la provincia de Kahramanmaraş y la localidad Ali Kayası Cam Terası.

La victoria de la jornada inaugural quedó en manos del ucraniano Kyrylo Tsarenko, compañero de Umba, quien fue el más fuerte en los metros finales. Tercero se clasificó el neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team).

El otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 112°, cediendo más de 13 minutos con el ganador de la jornada.

La carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2, continuará este miércoles con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada corta y ondulada de 114 kilómetros que llevará a los pedalistas por la provincia de Kahramanmaraş, una región situada al sur de Turquía, conocida por ser el epicentro de los graves terremotos del año 2023.

Tour of Kahramanmaraş (2.2)

Resultados Etapa 1 | Kahramanmaraş – Ali Kayası Cam Terası (128,3 km)