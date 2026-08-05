Santiago Umba permanece en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada

El joven escarabajo Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) permaneció en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras reportarse en el pelotón, en la segunda etapa de la carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2. El boyacense se clasificó en el puesto 43° con el mismo tiempo del vencedor del día.

El ganador de la jornada terminó siendo un compañero de equipo del colombiano, el serbio Dušan Rajović, quien fue el más rápido al sprint tras ganarle en el embalaje al alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team) y al turco Mehmet Çiçek (Konya Büyükşehir Belediye Spor), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.



El serbio Dušan Rajović ganó la segunda etapa del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

En cuanto al otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 126°, con el mismo tiempo del ganador de la jornada.

En lo relacionado con la clasificación general, los hombres del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali siguen dominando con el ucraniano Kyrylo Tsarenko de primero, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, el colombiano Santiago Umba.

La carrera turca del calendario UCI continuará este jueves con el tercer y penúltimo capítulo, una etapa de 135,3 kilómetros que llevará a los pedalistas desde Eshab Kehf Cave hasta la localidad de Başkonuş Yaylası, en un final picando ligeramete hacia arriba.



El podio de la segunda etapa del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

Tour of Kahramanmaraş (2.2)

Resultados Etapa 2 | Kahramanmaraş – Kahramanmaraş (114 km)

1 Dusan Rajovic Solution Tech-NIPPO-Rali 2:34:50 2 Lucas Carstensen KINAN Racing Team m.t. 3 Mehmet Cicek Konya Büyüksehir Belediye Spor m.t. 4 Kristians Belohvosciks BIKE AID m.t. 5 Wan Abdul Hamdan Terengganu Cycling Team m.t. 6 Mewael Girmay Istanbul Team m.t. 7 Lukas Panacek Dukla Banská Bystrica m.t. 8 Tomas Barta Istanbul Team m.t. 9 Eyup Durgun Konya Gelisim SK m.t. 10 Oliver Johnston Velofit Australia m.t. 11 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali m.t.

Clasificación General Individual