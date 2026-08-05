Ruta
Santiago Umba permanece en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada
El joven escarabajo Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) permaneció en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras reportarse en el pelotón, en la segunda etapa de la carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2. El boyacense se clasificó en el puesto 43° con el mismo tiempo del vencedor del día.
El ganador de la jornada terminó siendo un compañero de equipo del colombiano, el serbio Dušan Rajović, quien fue el más rápido al sprint tras ganarle en el embalaje al alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team) y al turco Mehmet Çiçek (Konya Büyükşehir Belediye Spor), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 126°, con el mismo tiempo del ganador de la jornada.
En lo relacionado con la clasificación general, los hombres del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali siguen dominando con el ucraniano Kyrylo Tsarenko de primero, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, el colombiano Santiago Umba.
La carrera turca del calendario UCI continuará este jueves con el tercer y penúltimo capítulo, una etapa de 135,3 kilómetros que llevará a los pedalistas desde Eshab Kehf Cave hasta la localidad de Başkonuş Yaylası, en un final picando ligeramete hacia arriba.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 2 | Kahramanmaraş – Kahramanmaraş (114 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|2:34:50
|2
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|3
|Mehmet Cicek
|Konya Büyüksehir Belediye Spor
|m.t.
|4
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|5
|Wan Abdul Hamdan
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|6
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|7
|Lukas Panacek
|Dukla Banská Bystrica
|m.t.
|8
|Tomas Barta
|Istanbul Team
|m.t.
|9
|Eyup Durgun
|Konya Gelisim SK
|m.t.
|10
|Oliver Johnston
|Velofit Australia
|m.t.
|11
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|5:32:07
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:10
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:12
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:27
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:37
|6
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:53
|7
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:58
|8
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|1:01
|9
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|1:01
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|1:01
|112
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|13:41
Ruta
Ranking UCI: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el mes de julio, en el que sigue dominado ampliamente el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Para encontrar al primer colombiano de la lista hay que bajar hasta el puesto 29°, donde se ubica Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien es el escarabajo mejor ranqueado en el escalafón con 1.993 puntos.
Al zipaquireño le siguen, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la posición 72°, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en la casilla 102° y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se clasifica 137°,
El ascenso más significativo lo protagonizó el carmelitano Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness), que tras su victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, subió 858 lugares para ubicarse en el puesto 1088°, otro de los que mejoró en el ranking fue el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany Ineos), recuperando 41 posiciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI tras su última actualización.
Posiciones de los Colombianos en el Ranking UCI
Otros Nacionales en el Escalafón
Ruta
Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: seis equipos extranjeros confirmados
Seis equipos internacionales aceptaron el reto de recorrer el país y escribir un nuevo capítulo en la historia de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, que se disputará del 7 al 16 de agosto por las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
Las escuadras extranjeras que quedaron inscritas oficialmente son las siguientes: Pío Rico Cycling Team (Bolivia), Canel’s–Java (México), Hino One La Red Suzuki (Guatemala), Best PC (Ecuador), 4WD Rent a Car (Honduras) y el 7C Economy Hyundai (Costa Rica).
La septuagésima sexta edición de la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico nacional, tendrá un exigente trazado de 1.473 kilómetros. La competencia contará con nueve etapas, distribuidas entre jornadas para velocistas, recorridos de media y alta montaña, una exigente contrarreloj individual y un circuito de cierre en Medellín, que definirá al sucesor de Rodrigo Contreras, actual bicampeón de la carrera.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta las nóminas de los equipos que aparecen preinscritas oficialmente para la versión 76 de la ronda colombiana.
LISTA OFICIAL DE PREINSCRITOS
Ruta
Tadej Pogacar le dice sí a la Vuelta a España 2026; ya están confirmados sus compañeros de ruta
El UAE Team Emirates–XRG oficializó su equipo para la última grande de la temporada, la Vuelta a España 2026, con la esperada presencia del pentacampeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, quien regresará a la ronda española siete años después de su última participación.
“Estoy emocionado de volver a La Vuelta. Fue mi primera gran vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y competir, y creo que ahora es el momento adecuado para regresar. La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y La Vuelta será un objetivo importante”, dijo Pogacar en declaraciones recogidas por su equipo.
Será la segunda vez que Pogacar disputará dos grandes vueltas en una misma temporada. La primera y única hasta ahora fue en 2024, donde primero ganó el Giro de Italia y después el Tour de Francia, en un doblete histórico. “El equipo esta muy fuerte, esperamos hacer grandes cosas y lograr buenos resultados”, agregó el jefe de filas del UAE.
La escuadra árabe también reveló a los acompañantes del la súper estrella eslovena, que tendrá el apoyó del australiano Jay Vine, el francés Pavel Sivakov, el español Pablo Torres, el estadounidense Kevin Vermaerke, el esloveno Domen Novak, además de los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira.