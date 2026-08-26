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Santiago Umba llega al Caja Rural-Seguros RGA a reforzar el bloque de escaladores
El boyacense Santiago Umba llega al equipo español Caja Rural-Seguros RGA para potenciar el bloque de escaladores de cara a la próxima temporada. A sus 23 años, el colombiano atesora ya una notable experiencia en el pelotón profesional, con seis temporadas en diferentes proyectos y categorías, incluida una campaña en el WorldTour con el conjunto XDS-Astana.
“Siento que todavía me queda mucho margen de mejora como ciclista y un proyecto como el de Caja Rural-Seguros RGA será perfecto para seguir este proceso. Eso es lo que más me convenció para firmar por este equipo, así como su larga historia en este deporte”, dijo Umba, en declaraciones recogidas por su equipo.
El joven escarabajo cuenta con una trayectoria, en la que ha ido dejando muestras y detalles de sus aptitudes, pero que ha encontrado consistencia y regularidad a lo largo de este 2026, firmando su mejor temporada como profesional.Lo demuestran sus victorias en el ondulado GP Vorarlberg austriaco y en la cuarta etapa del Tour de Qinghai, así como en la jornada reina del reciente Tour of Kahramanmaraş, carrera en la que terminó segundo de la general, y en la Ordu Black Sea Classic también turca. Además, fue tercero en la clasificación final del Istrian Spring Tour croata, segundo en el Trofeo Alcide Degasperi, sexto en el Gran Premio Beiras y octavo en el Giro dell’Appennino.
“He tenido momentos altos y otros no tan buenos, pero he aprendido mucho de todo ese proceso y cada vez me siento más adaptado a Europa, con más ganas de quedarme y completar una larga carrera. El ciclismo es un deporte muy exigente, hay que esforzarse pero al tiempo hay que saber encontrar un ritmo que puedas soportar durante mucho tiempo. Ese es mi mayor aprendizaje hasta el momento, trabajar para ser capaz de mantener un ritmo muy alto de forma mantenida”, añadió el nacido en Arcabuco.
Umba es un corredor que se maneja bien en la montaña, pero que ha demostrado una especial habilidad sobre terrenos complicados y sinuosos. Se desenvuelve a la perfección en circuitos con pequeños repechos y llegadas en grupos reducidos, donde, a pesar de su envergadura, ha demostrado una punta de velocidad más que interesante. Un ciclista con margen de crecimiento que afronta su llegada a Caja Rural-Seguros RGA con la intención de seguir progresando y acercándose a su mejor versión durante las próximas dos temporadas.
“Soy un ciclista versátil, escalador pero también con una buena explosividad para intentar sumar victorias y buenos puestos en finales complicados. Creo que esa es la definición que mejor se acerca a mi forma de competirQuiero ser capaz de sumar el mayor número de puntos UCI posibles y mantener un buen nivel durante toda la temporada. Mi objetivo es ser constante y competitivo desde el inicio”, concluyó Umba.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
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Lorenzo Finn gana la jornada final y conquista el Tour de l’Avenir 2026; Juan Diego Quintero termina en el top 15
El italiano Lorenzo Finn, campeón mundial sub-23 y reciente ganador del Giro Next Gen, ganó la etapa final y se quedó con el título del Tour de l’Avenir 2026. Este éxito del corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies puso fin a una larga sequía para Italia, que no ganaba la clasificación general de la prestigiosa carrera francesa desde 1973, cuando Gianbattista Baronchelli se alzó con la victoria.
El podio de los mejores lo completaron los belgas Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty) y Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes no pudieron hacer nada ante el poderío de Finn en la última jornada montañosa.
El top 5 lo cerraron dos suramericanos de gran actuación: el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el vallecaucano Juan Diego Quintero (INEOS Grenadiers Racing Academy) se clasificó en el puesto 14°, a 9:13 del ganador, mientras que el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) finalizó en la casilla 36° a más de 31 minutos del nuevo campeón.
Tour de l’Avenir (2.2U)
Resultados Etapa 7 | Strambino – Ceresole Reale – Lago Serrù (127,8 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:15:42
|2
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|0:27
|3
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:28
|4
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:28
|5
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:41
|6
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|1:12
|7
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|1:13
|8
|Janek Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|1:18
|9
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|1:18
|10
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|1:30
|13
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|2:02
|60
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|16:11
Clasificación General Final
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|21:56:50
|2
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|2:34
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|3:42
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|3:46
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:57
|6
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|4:19
|7
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|4:45
|8
|Janek Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|4:46
|9
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step Devo Team
|5:19
|10
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|5:37
|14
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|9:13
|36
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|31:16
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Nu Colombia continúa su calendario internacional con competencias en Panamá y Estados Unidos
El equipo de ciclismo Nu Colombia trasladó su calendario competitivo al exterior después de la postergación de las competencias nacionales para el mes de septiembre, como consecuencia de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La escuadra morada inició el nuevo bloque internacional el domingo 23 de agosto en el Gran Prix Panamá, y esta semana dividirá su nómina entre otras dos pruebas UCI en territorio panameño y la Philadelphia Cycling Classic, que se disputará el domingo en Estados Unidos.
La actividad en Panamá continuará este jueves 27 de agosto con el Gran Prix Chitré, prueba de categoría UCI 1.2 que tendrá como escenario la ciudad de Chitré. Dos días después comenzará la Clásica Azuero, carrera UCI 2.2 programada para el sábado 29 y domingo 30 de agosto en la provincia de Herrera. Las tres competencias hacen parte del calendario 2026 del UCI America Tour.
Para este bloque, el Nu Colombia cuenta en Panamá con una nómina encabezada por el bicampeón de la Vuelta a Colombia Rodrigo Contreras, acompañado por Cristian Rico, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, David Esteban Hoyos, Johan Rubio y Óscar Fernández. El grupo afrontará las dos próximas carreras después de haber abierto su participación internacional el pasado domingo en el Gran Prix Panamá.
Al mismo tiempo, una segunda formación del Nu Colombia viajará a Estados Unidos para disputar el domingo 30 de agosto la Philadelphia Cycling Classic, competencia UCI 1.1 que regresa al calendario internacional después de una década de ausencia. La carrera masculina tendrá un recorrido aproximado de 200 kilómetros y recuperará puntos emblemáticos de su trazado, entre ellos el Manayunk Wall, uno de los ascensos históricos del ciclismo estadounidense.
La nómina para Filadelfia estará integrada por Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Javier Jamaica, Óscar Quiroz, Jhonatan Chávez y Emerson Gordillo. Jamaica llega a esta nueva cita después de haber terminado subcampeón de la Vuelta a Colombia 2026, mientras Sergio Luis y Sebastián Henao aportarán experiencia a un grupo que tendrá la oportunidad de medirse con varias de las principales estructuras del pelotón internacional.
La Philadelphia Cycling Classic reunirá en la prueba masculina a cinco equipos WorldTour: EF Education-EasyPost, Lidl-Trek, Lotto-Intermarché, NSN Cycling Team y Jayco AlUla. Entre los corredores anunciados se encuentran el campeón estadounidense Quinn Simmons y Luke Lamperti, en una carrera que volverá a reunir un campo internacional de primer nivel en las calles de Filadelfia.
“Ante el cambio del calendario nacional tuvimos que reorganizar rápidamente nuestra programación. Panamá nos ofrece tres competencias UCI consecutivas y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de llevar otro bloque a Filadelfia para enfrentarnos a equipos WorldTour. Son escenarios diferentes, pero importantes para mantener al grupo compitiendo y aprovechar este periodo antes de retomar las carreras en Colombia”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
El Nu Colombia afrontará así una semana con actividad simultánea en dos países: primero el Gran Prix Chitré este jueves 27 de agosto, seguido por la Clásica Azuero los días 29 y 30 en Panamá, mientras el domingo otra parte de la escuadra morada tomará la partida en la Philadelphia Cycling Classic. Este bloque internacional permitirá al equipo mantener continuidad competitiva mientras espera la reanudación del calendario nacional colombiano en el mes septiembre.
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Colombia inicia una gira europea para la categoría junior con el Giro della Lunigiana como gran objetivo
Una nueva generación del ciclismo colombiano emprende rumbo a Europa para afrontar una exigente gira de carreras para la categoría juvenil en Italia, con el Giro della Lunigiana 2026, el «Tour de Francia para la categoría junior», como máximo objetivo deportivo. La prestigiosa prueba italiana, que se disputará del 9 al 12 de septiembre en la región de Liguria, será el punto más importante de un calendario pensado para que los escarabajos junior se midan frente al mejor ciclismo formativo a nivel europeo y mundial.
El equipo nacional estará dirigido por Alex Cano Ardila e integrado por Santiago Parra Rincón, Andrés Felipe Walteros Vega, Thomas Mejía González, Matías Sánchez Alzate, Yeiner García Díaz y Juan Esteban Canchón Gil. Se trata de un grupo joven, con margen de crecimiento y con una oportunidad enorme para competir frente a selecciones regionales italianas y equipos nacionales llegados de toda Europa y el mundo, en carreras que exigen piernas, cabeza y rápida adaptación al ciclismo del viejo continente.
El Giro della Lunigiana nació en 1975, impulsado por los dirigentes de la U.S. Casano, inicialmente como una carrera de dos días llamada Giro della Bassa Lunigiana. Con el paso del tiempo, la prueba creció hasta convertirse en una cita de referencia para la categoría junior. Su prestigio no se construyó solamente por el nivel de sus recorridos, sino por su capacidad para descubrir corredores que, años después, terminaron marcando época en el profesionalismo.
Por eso, el Lunigiana es mucho más que una carrera juvenil. La propia organización lo presenta como el “La carrera de los jóvenes campeones”, una definición que resume muy bien su esencia: allí no se compite únicamente por una clasificación, sino por empezar a escribir una historia. El formato también le da un valor especial, porque reúne selecciones regionales italianas y delegaciones nacionales, convirtiendo cada edición en un verdadero encuentro de escuelas, estilos y formas de entender el ciclismo.
El palmarés confirma esa dimensión. Por el Giro della Lunigiana pasaron corredores como Gilberto Simoni, Damiano Cunego, Vincenzo Nibali, Tao Geoghegan Hart, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, ganador de la edición de 2016 antes de convertirse en una de las figuras más dominantes del ciclismo moderno. Hace solo dos años, en 2024, el campeón con solo 17 años fue el francés Paul Seixas, gran promesa del ciclismo francés que al año siguiente ganaría el Tour del Avenir y en el pasado Tour de Francia rozó el podio con la cuarta plaza general y se mostró como una de las grande estrellas de cara al futuro.
El calendario comenzará el 29 de agosto con el Trofeo Comune Vertova – Memorial Merelli, en Lombardía; seguirá el 30 de agosto con el Emilio Paganesi; continuará el 2 de septiembre con el GP Comune di Cerreto Guidi, en Toscana; y el 6 de septiembre con el Trofeo San Rocco. El gran objetivo llegará del 9 al 12 de septiembre con el Giro della Lunigiana, en la Liguria, de categoría 2.1, antes de cerrar el ciclo el 13 de septiembre con el Trofeo Buffoni, en Toscana.
La edición 2026 aparece además como una cita especial para la organización, que presenta el evento con el sello del 50° Giro della Lunigiana. Será una celebración de medio siglo de historia, juventud y descubrimiento de talentos, con sus camisetas distintivas y con la maglia verde como símbolo principal de la clasificación general.
Detrás de este proyecto también aparece una figura clave: Jhon Gutiérrez Benítez, director de Benros Bikes, quien a través de Benros Logistics ha trabajado durante más de una década en la organización y acompañamiento de giras europeas para equipos colombianos profesionales como NU Colombia y Sistecrédito, además de apoyar las divisiones masculina y femenina del programa Colombia Tierra de Atletas. Ahora, como Team Manager del equipo colombiano en el Giro della Lunigiana, asumirá el reto de acompañar a esta nueva generación en una experiencia que puede marcar un antes y un después en su camino hacia el alto rendimiento.
Parte del equipo, junto al entrenador Alex Cano Ardila, partió este lunes rumbo a Europa para iniciar la adaptación y preparar la primera competencia de la gira: el Trofeo Comune Vertova – Memorial Merelli, que se disputará el próximo 29 de agosto en Lombardía. Será el primer paso de un recorrido exigente, diseñado para que estos jóvenes escarabajos empiecen a escribir su propia historia en las carreteras italianas.