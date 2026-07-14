Santiago Umba gana de forma brillante la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026 y Jan Castellón se pone líder

En un final lleno de emociones, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ganó de forma brillante la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026, disputada entre las localidades chinas de Huzhu y Guide sobre un trayecto exigente de 195,7 kilómetros, que incluyó dos puertos de montaña y 2.800 metros de desnivel positivo.

El joven ‘escarabajo’, que consiguió su segunda victoria de la temporada tras ganar el GP Vorarlberg, fue el más rápido en la definición derrotando al español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA) y al alemán Emanuel Buchmann (Cofidis), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al resto de colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 13°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 33° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 36°, los tres a 20 segundos de su compatriota.



Edward Cruz terminó 13° en la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Bardiani CSF 7Saber)

Con relación a la clasificación general, se presentaron cambios importantes en los primeros puestos. El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) perdió el liderato que pasó a manos del español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA), mientras que el boyacense Santiago Umba escaló al puesto 12°.

La carrera asiática continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada que se disputará entre la localidades chinas de Guide y Gonghe con 135,5 kilómetros de recorrido, que incluye dos premios de montaña en la parte inicial.

🚀 Santiago Umba @SolutionTechNR wins from a small group sprint in Guide!



Podium ⤵️



🇨🇴 Umba (TFT)

🇪🇸 Castellon (CJR)

🇩🇪 Buchmann (COF) #TOMQ2026 pic.twitter.com/nQvYAkoNz6 — Tour of Magnificent Qinghai (@TDQL_Official) July 14, 2026



Santiago Umba, ganador de la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Huzhu – Guide (195,7 km)

1 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali 4:28:31 2 Jan Castellón Caja Rural-Seguros RGA m.t. 3 Emanuel Buchmann Cofidis m.t. 4 Alastair Christie-Johnston CCACHE x BODYWRAP 0:12 5 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team 0:18 6 Christian Bagatin MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:18 7 Sergi Darder Caja Rural-Seguros RGA 0:18 8 Rodrigo Álvarez Burgos Burpellet BH 0:18 9 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:18 10 Alessio Martinelli Bardiani-CSF 7 Saber 0:18 13 Edward Cruz Bardiani-CSF 7 Saber 0:20 33 Martín Santiago Herreño Bardiani-CSF 7 Saber 0:20 36 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team 0:20



Jan Castellón, nuevo líder del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

Clasificación General Individual