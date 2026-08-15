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Santiago Umba fue octavo en Turquía; Kyrylo Tsarenko ganó la Ordu Coast to Summit
El colombiano Santiago Umba tuvo una destacada actuación este sábado en Turquía al terminar en la octava posición de la Ordu Coast to Summit 2026, prueba de un día de categoría UCI 1.2, disputada sobre 106 kilómetros entre Ordu y Keyfalan Plateau. La victoria fue para su compañero de equipo Kyrylo Tsarenko, del Solution Tech NIPPO Rali, quien completó el recorrido en 3 horas, 1 minuto y 52 segundos.
El equipo Solution Tech NIPPO Rali fue protagonista absoluto en la jornada, no solo por el triunfo de Tsarenko, sino también por la presencia de Umba entre los diez mejores. El colombiano, de 23 años, cruzó la meta en el grupo que llegó a 1:31 del vencedor, junto al turco Ferhat Emi̇şci̇ y al suizo Alexandre Balmer, también corredor del conjunto japonés-italiano.
El podio lo completaron Daniil Pronskiy, del Team Vino – North Qazaqstan Region, segundo a 35 segundos, y el japonés Jo Hashikawa, del Kinan Racing Team, tercero a 41 segundos. Más atrás entraron Gerard Ledesma, Luke Burns, Rein Taaramäe y Mathias Bregnhøj, antes del arribo de Umba, quien sumó puntos UCI y confirmó su regularidad en una jornada con final exigente en territorio turco.
La actividad para Umba y el Solution Tech NIPPO Rali continuará este domingo 16 de agosto con la disputa de la Ordu Black Sea Classic, también en Turquía y de categoría UCI 1.2. Será una nueva oportunidad para el escarabajo boyacense de buscar protagonismo internacional, en una carrera que volverá a reunir al pelotón en la región de Ordu, a orillas del Mar Negro.
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Alexis Guérin gana en Senhora da Graça y acaricia el título de la Volta a Portugal
El francés Alexis Guérin dio otro golpe de autoridad en la 87ª Volta a Portugal en Bicicleta al imponerse en la novena etapa, disputada sobre 142,6 kilómetros entre Paredes y Mondim de Basto, con final en la mítica subida a Senhora da Graça. El corredor del Anicolor / Campicarn ganó con un tiempo de 3:44:55, por delante del portugués José Neves y de su compañero Artem Nych, y reforzó su liderato a falta de una sola jornada para el cierre.
La jornada, con más de 3.100 metros de desnivel positivo, se decidió en la ascensión final, donde Guérin, Nych y Neves se marcharon del grupo de favoritos. El líder remató en el pequeño sprint y amplió su ventaja en la clasificación general: ahora comanda con 1:02 sobre Nych, mientras el portugués Pedro Silva subió al tercer lugar, a 4:30. La carrera volvió a vivirse bajo un ambiente de profundo respeto y tristeza tras la muerte del joven británico Finlay Tarling, corredor de 19 años del NSN Development Team, fallecido tras un accidente en la octava etapa; el equipo no tomó la salida este sábado.
Por Colombia, Adrián Bustamante fue el mejor ubicado del día al terminar 20°, a 7:36 de Guérin, y se mantiene 14° en la clasificación general, a 17:30 del líder. Jesús David Peña, del Efapel Cycling, finalizó en la casilla 34, a 14:03.
La Volta a Portugal terminará este domingo 16 de agosto con la décima etapa, una fracción de 124 kilómetros entre Maia y Porto, donde Guérin defenderá la camiseta amarilla en el último día de carrera. Después de sus exhibiciones en la Torre y en Senhora da Graça, el francés llega con una renta importante y con el respaldo de un Anicolor / Campicarn que ha controlado buena parte de la prueba.
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Andrew August repite victoria en el Czech Tour y sigue líder a un día del final
El estadounidense Andrew August volvió a imponer condiciones en el Czech Tour 2026 y consiguió su segunda victoria consecutiva, esta vez en la tercera etapa, disputada sobre 170,9 kilómetros entre Pardubice y Dlouhé stráně. El joven corredor del Netcompany INEOS ganó con un tiempo de 4:03:39, superando por apenas un segundo al italiano Alessandro Fancellu y por seis segundos al veterano Domenico Pozzovivo, en una jornada exigente que volvió a mover la clasificación general.
Con este nuevo triunfo, August confirmó su gran momento en la carrera checa, después de haber ganado también la segunda etapa con final en Ještěd. El norteamericano se mantiene al frente de la general, ahora con 11 segundos de ventaja sobre Fancellu y 23 segundos sobre Pozzovivo, dos rivales que siguen cerca y que llegarán con opciones a la jornada definitiva.
Por Colombia, el mejor ubicado del día fue Edward Cruz, quien terminó en la casilla 29, a 1:23 del vencedor, y ahora marcha 30° en la clasificación general, a 3:12 de August. Más atrás llegó Samuel Flórez, en el puesto 93 de la etapa, a 12:01, mientras que en la general se ubica 69°, a 13:44 del líder.
La carrera concluirá este domingo con la cuarta y última etapa, entre Kroměříž y Pustevny, sobre 160,23 kilómetros y 2.442 metros de desnivel positivo. Será una fracción todavía exigente, ideal para los últimos ataques en la lucha por el título, con August defendiendo el liderato y los colombianos buscando cerrar con buenas sensaciones en territorio checo.
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Guillermo Thomas Silva gana la 3a etapa y es nuevo LÍDER del Arctic Race of Norway
El uruguayo Guillermo Thomas Silva sigue firmando una temporada espectacular y este sábado se impuso en la tercera etapa del Arctic Race of Norway 2026, disputada sobre 146,5 kilómetros entre Stokmarknes y Storheia Summit, en Melbu. El corredor del XDS Astana Team fue el más fuerte en el final en alto y cruzó la meta con un tiempo de 3:29:11, resultado que además le permitió asumir el liderato de la clasificación general.
Silva superó en la llegada al belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), segundo en la etapa, y al italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), tercero a 9 segundos. Con este triunfo, el charrúa quedó al frente de la general con 10 segundos de ventaja sobre Van Eetvelt y 21 segundos sobre Pinarello, en una carrera que tendrá este domingo su desenlace definitivo en territorio noruego.
El éxito en el Arctic Race of Norway confirma el gran año de Guillermo Thomas Silva, uno de los nombres revelación del calendario internacional. En 2026 ya había brillado con el título general y dos etapas en el Tour de Hainan, antes de hacer historia al ganar la segunda etapa del Giro de Italia, convirtiéndose en el primer uruguayo en conquistar una fracción de una gran vuelta. Luego prolongó su racha en España con victorias en la Clásica de Ordizia y la Clásica Castilla y León, consolidando una campaña de altísimo nivel.
La carrera cerrará este domingo 16 de agosto con la cuarta y última etapa, una fracción de 190,5 kilómetros entre Sortland y Narvik, donde Silva defenderá el liderato y buscará completar una nueva conquista para su notable temporada. El Arctic Race of Norway, prueba de categoría UCI ProSeries 2.Pro, llega así a su jornada final con la general abierta, pero con el uruguayo en posición de privilegio para rematar otra gran actuación internacional.