Santiago Umba fue octavo en Turquía; Kyrylo Tsarenko ganó la Ordu Coast to Summit

El colombiano Santiago Umba tuvo una destacada actuación este sábado en Turquía al terminar en la octava posición de la Ordu Coast to Summit 2026, prueba de un día de categoría UCI 1.2, disputada sobre 106 kilómetros entre Ordu y Keyfalan Plateau. La victoria fue para su compañero de equipo Kyrylo Tsarenko, del Solution Tech NIPPO Rali, quien completó el recorrido en 3 horas, 1 minuto y 52 segundos.

El equipo Solution Tech NIPPO Rali fue protagonista absoluto en la jornada, no solo por el triunfo de Tsarenko, sino también por la presencia de Umba entre los diez mejores. El colombiano, de 23 años, cruzó la meta en el grupo que llegó a 1:31 del vencedor, junto al turco Ferhat Emi̇şci̇ y al suizo Alexandre Balmer, también corredor del conjunto japonés-italiano.

El podio lo completaron Daniil Pronskiy, del Team Vino – North Qazaqstan Region, segundo a 35 segundos, y el japonés Jo Hashikawa, del Kinan Racing Team, tercero a 41 segundos. Más atrás entraron Gerard Ledesma, Luke Burns, Rein Taaramäe y Mathias Bregnhøj, antes del arribo de Umba, quien sumó puntos UCI y confirmó su regularidad en una jornada con final exigente en territorio turco.

La actividad para Umba y el Solution Tech NIPPO Rali continuará este domingo 16 de agosto con la disputa de la Ordu Black Sea Classic, también en Turquía y de categoría UCI 1.2. Será una nueva oportunidad para el escarabajo boyacense de buscar protagonismo internacional, en una carrera que volverá a reunir al pelotón en la región de Ordu, a orillas del Mar Negro.