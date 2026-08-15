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Santiago Umba fue octavo en Turquía; Kyrylo Tsarenko ganó la Ordu Coast to Summit

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El ucraniano Kyrylo Tsarenko ganó la Ordu Coast to Summit con un nuevo Top 10 para Santiago Umba (Foto©Team Solution Tech - NIPPO - Rali)
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Alexis Guérin gana en Senhora da Graça y acaricia el título de la Volta a Portugal

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August sumó su segunda victoria al hilo y se afianzó en el liderato del Tour de la República Checa (Foto©NetCompany-INEOS)
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Guillermo Thomas Silva gana la 3a etapa y es nuevo LÍDER del Arctic Race of Norway

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15 agosto, 2026

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El charrúa ganó la etapa reina y es nuevo líder de la general en la prueba noruega a un solo día del final (Foto©XDSAstana)
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