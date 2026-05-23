Ruta
Santiago Umba finaliza 5° en la penúltima jornada del GP Beiras e Serra da Estrela y permanece en el podio parcial
El Gran Premio Beiras e Serra da Estrela 2026 volvió a tener una buena actuación del joven escarabajo Santiago Umba. En la segunda y penúltima etapa el boyacense nuevamente se reportó en las primeras posiciones, ingresando en el 5° lugar lo que le valió para seguir en el podio parcial, pero ahora en el tercer cajón a 4 segundos del líder, el español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma).
El ganador de la jornada fue el portugués Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car), quien fue escoltado por el español Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) y por el luso Lucas Lopes (Efapel Cycling), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los del NU Colombia, el antioqueño Sergio Luis Henao y el bogotano Javier Jamaica fueron los mejores, entrando en el primer grupo perseguidor a solo tres segundos del ganador del día, mientras que Rodrigo Contreras terminó en la casilla 45° a 11 segundos de Nunes.
La prestigiosa carrera portuguesa finalizará este domingo con el tercer y último capítulo, una jornada rompe-piernas de 186,2 kilómetros entre las localidades de Gouveia y Guarda, donde conoceremos al sucesor del francés Alexis Guerin, campeón el año pasado. Es bueno recordar que Edwin Ávila ganó esta prueba en 2019 y que Jesús David Peña fue subcampeón el año pasado.
Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)
Resultados Etapa 2 | Sabugal – Fundão (174,7 km)
|1
|Hugo Nunes
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|4:06:05
|2
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Lucas Lopes
|Efapel Cycling
|0:02
|4
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:03
|5
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:03
|6
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:03
|7
|André Carvalho
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:03
|8
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:03
|9
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:03
|10
|Eduard Prades
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:03
|25
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:03
|31
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:03
|34
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:03
|45
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:11
|80
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|8:36
|83
|Carlos Gutierrez
|Nu Colombia
|10:32
|84
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|10:32
|97
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|15:37
Clasificación General Individual
|1
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|8:57:32
|2
|Hugo Nunes
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:02
|3
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:04
|4
|Eduard Prades
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:06
|5
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:10
|6
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:10
|7
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:10
|8
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|9
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|10
|Louis Sutton
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|12
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:10
|14
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:10
|40
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:48
|45
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:56
|65
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|9:21
|72
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|13:10
|85
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|16:31
|86
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|17:00
Ruta
Jhonatan Narváez, el segundo suramericano en vestir la ‘Maglia Ciclamino’ en la historia del Giro de Italia
El ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez, una de las sensasiones del Giro de Italia 2026, se convirtió en el nuevo líder de la ‘Maglia Ciclamino’ tras disputarse la decimocuarta etapa de la ronda italiana. El suramericano, que suma ya tres victorias de etapa ahora lidera la clasificación por puntos.
El corredor del UAE Team Emirates XRG, que atacó en el sprint intermedio, consiguió los puntos necesarios para asumir el liderato de esta clasificación especial, que el colombiano Fernando Gaviria conquistó en el centenario del Giro, en la edición 2017.
Narváez suma 131 puntos en la clasificación, un punto más que el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien acumula 130 unidades y se perfila como su principal rival para lo que resta de la ronda italiana.
La camiseta morada reservada para los velocistas, que premia la regularidad y la capacidad al sprint, representa uno de los reconocimientos más importantes del Giro de Italia, que obtuvo Gaviria tras ganar cuatro etapas en 2017.
Clasificación Maglia Ciclamino
|1
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|131
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|130
|3
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|76
|4
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|71
|5
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|70
|6
|Alec Segaert
|Bahrain – Victorious
|62
|7
|Manuele Tarozzi
|Bardiani CSF 7 Saber
|60
|8
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|60
|9
|Diego Sevilla
|Team Polti VisitMalta
|49
|10
|Orluis Aular
|Movistar Team
|47
Ruta
Ronde de l’Isard: Matthew Dodd gana la cuarta etapa con Jaider Muñoz y Estiven García en el top 20 de la general
El británico Matthew Dodd (INEOS Grenadiers Racing Academy) ganó de forma categórica la cuarta etapa de la Ronde de l’Isard, tras cubrir una distancia de 121 kilómetros en terreno ondulado, entre las localidades francesas de Saint-Jean-du-Falga y Le Mas d’Azil.
El ciclista inglés, de 21 años, que hizo parte de la fuga del día, se impuso en solitario, entrando 47 segundos por delante del francés Eliott Boulet (Groupama-FDJ United Conti) y del belga Mats Vanden Eynde (Lidl-Trek Future Racing), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano fue Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) reportándose en la casilla 14° a 47 segundos del ganador. El resto de nacionales entraron así: Juan David Urián 46°, Estiven García 53°, Kevin Andrés Estupiñán 75°, Esteban Mejía 90°, Jerónimo Calderón 94° y Juan Miguel Díaz 96°.
En cuanto a la clasificación general individual, el británico Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) sigue firme en el liderato, escoltado por el el belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty). El podio parcial lo completa el inglés Adam Howell (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme).
La ronda francesa para corredores Sub-23, en la que siguen en competencia siete colombianos, finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas, de 162,4 kilómetros, que llevará a los pedalistas desde Lavelanet hasta Saint-Girons, donde conoceremos al sucesor del belga Jarno Widar.
Ronde de l’Isard (2.2U)
Resultados Etapa 4 | Saint-Jean-du-Falga – Le Mas d’Azil (121.9 km)
|1
|Matthew Dodd
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|2:43:35
|2
|Eliott Boulet
|Groupama-FDJ United Conti
|0:47
|3
|Mats Vanden Eynde
|Lidl-Trek Future Racing
|0:47
|4
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|0:47
|5
|Pierre-Henry Basset
|XDS Astana Development Team
|0:47
|6
|Alex Doltaire
|Vendée U Primeo Energie
|0:47
|7
|Andrea Bessega
|Lidl-Trek Future Racing
|0:47
|8
|Simen Evertsen-Hegreberg
|Lucky Sport Cycling Team
|0:47
|9
|Tommaso Anastasia
|Team Technipes #inEmiliaRomagna
|0:47
|10
|Daniel Lima
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:47
|11
|Aimar Tadeo
|Equipo Cortizo
|0:47
|12
|Alejandro Abril
|Equipo Finisher
|0:47
|13
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:47
|14
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:47
|15
|Adam Smith
|AVC Aix-en-Provence Dole
|0:47
|46
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|1:27
|53
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|1:27
|75
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|9:41
|90
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|13:14
|94
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|13:14
|96
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|13:14
Clasificación General Individual
|1
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|13:41:02
|2
|Niels Driesen
|Lotto – Groupe Wanty
|0:03
|3
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:27
|4
|Liam O’Brien
|Lidl – Trek Future Racing
|0:33
|5
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United CT
|1:01
|6
|Rafael Barbas
|Selección de Portugal
|1:12
|7
|Edgar Jorge
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|1:22
|8
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna
|1:30
|9
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|,,
|10
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:44
|18
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|3:13
|19
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|3:16
|32
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|5:23
|52
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|16:04
|83
|Juan Miguel Diaz
|UC Mónaco
|29:04
|86
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|31:05
|108
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|44:14
Ruta
Giro de Italia 2026: categórica victoria de Jonas Vingegaard en la etapa catorce con Egan Bernal 10° y Einer Rubio 11°
En un final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la decimocuarta etapa del Giro de Italia 2026. La jornada que partió de Aosta y culminó en Pila, recorrió 133 kilómetros con grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) logró un meritorio décimo puesto.
El formidable pedalista escandinavo, que llegó en solitario a la meta, tuvo tiempo de sobra para celebrar su tercera victoria en la ronda italiana. El austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) se reportó 2° a 49 segundos y el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en tercer lugar a 59 segundos de Vingegaard.
Para destacar la actuación del boyacense Einer Rubio (Movistar Team), gran animador de la fuga del día, que luchó incansablemente por permanecer en la punta, pero el trabajo del Visma acabó con sus ilusiones de ganar la etapa.
Por otro lado, el portador de la ‘Maglia Rosa’ hasta hoy, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 15° a más de dos minutos y perdió el liderato, que pasó a manos del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien se vestirá por primera vez con la preciada camiseta rosada.
La ‘Corsa Rosa’ continuará este domingo con la decimoquinta etapa, una jornada totalmente llana de 157 kilómetros, entre la localidad de Voghera y la metrópoli de Milán, en la región norte italiana de Lombardía, donde los velocistas volverán a tener una oportumidad de lucirse.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 14 | Aosta – Pila (Gressan) (133 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:53:01
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:49
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:58
|4
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|1:03
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:23
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|1:35
|8
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|2:08
|9
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|2:08
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:08
|11
|Einer Rubio
|Movistar Team
|2:08
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|56:08:41
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|2:26
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:50
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|3:03
|5
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:43
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:22
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|4:46
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|5:22
|9
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|5:41
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|6:13
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|6:58
|12
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|7:30
|29
|Einer Rubio
|Movistar Team
|49:12