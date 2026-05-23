Santiago Umba finaliza 5° en la penúltima jornada del GP Beiras e Serra da Estrela y permanece en el podio parcial

El Gran Premio Beiras e Serra da Estrela 2026 volvió a tener una buena actuación del joven escarabajo Santiago Umba. En la segunda y penúltima etapa el boyacense nuevamente se reportó en las primeras posiciones, ingresando en el 5° lugar lo que le valió para seguir en el podio parcial, pero ahora en el tercer cajón a 4 segundos del líder, el español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma).

El ganador de la jornada fue el portugués Hugo Nunes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car), quien fue escoltado por el español Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) y por el luso Lucas Lopes (Efapel Cycling), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.



Los del Nu Colombia que compiten en el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela 2026. (Foto © RMC)

En cuanto a los del NU Colombia, el antioqueño Sergio Luis Henao y el bogotano Javier Jamaica fueron los mejores, entrando en el primer grupo perseguidor a solo tres segundos del ganador del día, mientras que Rodrigo Contreras terminó en la casilla 45° a 11 segundos de Nunes.

La prestigiosa carrera portuguesa finalizará este domingo con el tercer y último capítulo, una jornada rompe-piernas de 186,2 kilómetros entre las localidades de Gouveia y Guarda, donde conoceremos al sucesor del francés Alexis Guerin, campeón el año pasado. Es bueno recordar que Edwin Ávila ganó esta prueba en 2019 y que Jesús David Peña fue subcampeón el año pasado.

Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)

Resultados Etapa 2 | Sabugal – Fundão (174,7 km)

1 Hugo Nunes Credibom – LA Alumínios – Marcos Car 4:06:05 2 Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH m.t. 3 Lucas Lopes Efapel Cycling 0:02 4 Francisco Peñuela Caja Rural-Seguros RGA 0:03 5 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali 0:03 6 Pedro Silva Feira dos Sofás – Boavista 0:03 7 André Carvalho Aviludo – Louletano – Loulé 0:03 8 Jordi López Euskaltel-Euskadi 0:03 9 Fabio Costa Feira dos Sofás – Boavista 0:03 10 Eduard Prades Caja Rural-Seguros RGA 0:03

25 Sergio Henao Nu Colombia 0:03 31 Jesús David Peña Efapel Cycling 0:03 34 Javier Jamaica Nu Colombia 0:03 45 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:11 80 Andrés Camilo Ardila Nu Colombia 8:36 83 Carlos Gutierrez Nu Colombia 10:32 84 Sebastián Henao Nu Colombia 10:32 97 Juan Diego Alba Nu Colombia 15:37

Clasificación General Individual

1 Iván Cobo Equipo Kern Pharma 8:57:32 2 Hugo Nunes Credibom – LA Alumínios – Marcos Car 0:02 3 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali 0:04 4 Eduard Prades Caja Rural-Seguros RGA 0:06 5 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:10 6 Pedro Silva Feira dos Sofás – Boavista 0:10 7 Fabio Costa Feira dos Sofás – Boavista 0:10 8 Jordi López Euskaltel-Euskadi 0:10 9 Alexis Guérin Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:10 10 Louis Sutton Euskaltel-Euskadi 0:10