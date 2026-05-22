Santiago Umba 2° y Sergio Henao 7° en el arranque del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela

Los escarabajos dejaron señales positivas en el arranque del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela en Portugal con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) 2°, Sergio Henao (Nu Colombia) 7° y Jesús David Peña (Efapel Cycling) 12°, en la primera etapa, disputada entre Mêda y Fornos de Algodres sobre 192,8 kilómetros.

La victoria de la jornada inaugural quedó en manos del español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), en una fracción de gran nivel competitivo, que se definió en un sprint picando hacia arriba, en favor del europeo.

Otros de los colombianos destacados fueron Rodrigo Contreras, Andrés Camilo Ardila y Javier Jamaica, quienes se reportaron a 38 segundos del ganador, en un inicio que mantiene a los nacionales bien posicionados de cara a las siguientes dos etapas.

La prestigiosa carrera portuguesa continuará este sábado con el segundo capítulo, una jornada ondulada de 174,7 kilómetros entre las localidades de Sabugal y Fundão, con dos premios de montaña en la parte final.

Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)

Resultados Etapa 1 | Mêda – Fornos de Algodres (192,8 km)

1 Iván Cobo Equipo Kern Pharma 4:51:34 2 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t. 3 Eduard Prades Caja Rural – Seguros RGA m.t. 4 Eric Antonio Fagúndez Burgos Burpellet BH m.t. 5 Alexis Guerin Anicolor / Campicarn m.t. 6 Louis Sutton Euskaltel – Euskadi m.t. 7 Sergio Henao Nu Colombia m.t. 8 Julen Arriolabengoa Caja Rural – Seguros RGA m.t. 9 Fábio Costa Feira dos Sofás – Boavista m.t. 10 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali m.t.