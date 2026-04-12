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Santiago Quintero consigue dos medallas de bronce en Copa Internacional de MTB que lo motivan para el Panamericano
El pedalista del GW Erco Sprotfitness, Santiago Quintero, tuvo una destacada participación la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB al conseguir dos medallas de bronce, tras finalizar tercero tanto en la prueba de Short Track como en el Cross Country Olímpico, sumando puntos importantes para el ranking mundial.
El corredor colombiano valoró positivamente el resultado y el trabajo previo realizado. “Un balance muy positivo de esta carrera en Brasil, obtuvimos un tercer puesto tanto en la modalidad del short track como el cross country. Obtuvimos unos buenos puntos para lo que será el ranking mundial y a la hora de ir a correr el Panamericano y el Mundial.
De esta manera, Quintero cerró una sobresaliente actuación para el GW Erco Sprotfitness en territorio brasilero, con resultados que ratifican su buen momento en el calendario internacional del ciclismo de montaña.
“Creo que la preparación fue fundamental porque tuvimos varias semanas trabajando fuerte, haciendo muy buena intensidad y trabajos específicos para llegar en buen punto. Creo que estamos más que preparados para lo que va a ser el Campeonato Panamericano”, concluyó Quintero.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria sumó otra presea dorada en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB en Brasil
La ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria firmó una destacada actuación en la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB, al subir al podio en las dos competencias disputadas del fin de semana. La corredora del GW Erco Sprotfitness fue la gran protagonista del evento tras imponerse con autoridad en las pruebas de Short Track (XCC) y Cross Country Olímpico (XCO).
“Fue una carrera que realmente disfruté mucho, me sentí demasiado fuerte, muy enfocada en todo momento y siento que la preparación que he venido haciendo fue muy buena para lograr este resultado porque me dio mucha más confianza y muy feliz por los puntos que conseguí aquí en Brasil y muy motivada más para lo que se viene”, dijo Gaviria.
La pedalista nacional logró en territorio brasilero un doble triunfo que confirmó su gran momento deportivo a nivel internacional. En la prueba de XCO, Gaviria registró un tiempo de 1:02:02, demostrando fortaleza, técnica y consistencia en el exigente circuito.
El director deportivo Héctor Pérez también valoró el desempeño de la corredora. “Creo que fue un gran fin de semana para el equipo. Daniela gana la categoría Junior del Continental Series, lo que le da 90 puntos en la clasificación mundial de la UCI, y creemos que para la próxima actualización estaría muy cerca de la segunda posición del ranking mundial. Muy contentos porque gana con gran diferencia y logra meterse quinta entre las élites de Brasil, que realmente tienen un gran nivel”.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria se colgó la medalla de oro en la prueba de short track de la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB
La corredora del GW Erco Sportfitness, Daniela Gaviria, fue la gran protagonista en la primera jornada la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB al imponerse en la exigente prueba de short track y conquistar la medalla de oro en rama femenina, ratificando su gran momento deportivo.
Gaviria dominó la competencia de principio a fin, logrando una diferencia importante sobre sus rivales y confirmando su alto nivel competitivo de cara a los próximos retos internacionales.
“Fue una pista súper dura, era demasiado rápida en la que tocaba ir siempre a paso, gané con una buena diferencia con la segunda, me sentía súper bien, estaba sacando el máximo para ver cómo me sentía para llegar más preparada al Panamericano”, dijo Gaviria.
La acción continuará en territorio brasilero cuando la pedalista colombiana vuelva a competencia en la prueba del Cross-Country Olímpico (XCO), donde buscará nuevamente ser protagonista en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria y Santiago Quintero representarán al GW Erco Sportfitness en la CIMTB, antesala del Panamericano
El equipo GW Erco Sportfitness continúa su preparación internacional con presencia en la CIMTB, que se disputará en territorio brasilero del 10 al 12 de abril en Alameda Salão de Pedras, Minas Gerais. Será una competencia clave antes encarar el Campeonato Panamericano de MTB XCO.
Los corredores Daniela Gaviria y Santiago Quintero serán los encargados de representar al equipo en Brasil, en una carrera donde el ritmo explosivo, los senderos técnicos y los exigentes ascensos marcarán la diferencia. Ambos pedalistas estarán acompañados por el director deportivo Héctor Pérez, quien lidera el proceso competitivo del equipo en esta gira internacional.
Daniela Gaviria llega con una preparación enfocada en los detalles que exige el cross country olímpico, trabajando resistencia, fuerza y técnica para afrontar los exigentes circuitos brasileños. “Junto a Héctor he tenido una buena preparación, ha sido muy enfocada trabajando la resistencia, la fuerza y también la técnica, con entrenamientos muy específicos para llegar en el mejor nivel a la CIMTB. La idea sería hacer una buena carrera, sumar bastantes puntos y seguir avanzando en el ranking mundial”, aseguró Gaviria.
La corredora también destacó el comportamiento de su bicicleta en terrenos técnicos y exigentes. “La bicicleta GW es una gran ayuda para los terrenos que se encuentran allá, es una bici muy liviana, demasiado resistente, muy estable en las partes técnicas y sobre todo en las partes más exigentes, lo que me genera demasiada seguridad y mucha más confianza”.
Por su parte, Santiago Quintero también llega con una sólida preparación tras semanas de alto volumen e intensidad sobre la bicicleta. “Ha sido una preparación muy tesa, hemos tenido buenas semanas de volumen, también de muy buena intensidad sobre la bici, trabajo de fuerza sobre y fuera de la bici, y creo que eso nos puede ayudar mucho a afrontar nuestro objetivo en Brasil”, señaló el juvenil del GW Erco Sportfitness.
Quintero también resaltó el rendimiento de su bicicleta en condiciones técnicas. “La bici va bien en todos los terrenos, subiendo es muy rígida, y a la hora de bajar hace muy bien su trabajo, esperemos que todo salga de la mejor manera y podamos traer un buen resultado a casa”.
Mientras tanto, Jhonatan Botero continuará su preparación con la Copa Aguavista XCO, que se disputará los 11 y 12 de abril, competencia que servirá como test previo al Campeonato Panamericano en la misma pista donde se desarrollará el certamen continental.
Posteriormente, el Campeonato Panamericano de MTB XCO se disputará del 14 al 19 de abril en San Juan de Paraná, Paraguay, donde tres corredores del GW Erco Sportfitness representarán a Colombia: Jhonatan Botero, Santiago Quintero y Daniela Gaviria.
El equipo colombiano afronta este importante reto del calendario internacional con la mira puesta en sumar puntos, ganar ritmo competitivo y buscar protagonismo en los exigentes circuitos del continente, donde la técnica, la potencia y la estrategia serán determinantes en cada vuelta.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness