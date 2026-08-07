Santiago Mesa le gana a Daniel Cavia la segunda etapa de la Vuelta a Portugal en un final de ‘Foto Finish’

En un final a pura velocidad, Santiago Mesa se alzó con la victoria en la segunda etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. El velocista paisa del equipo Anicolor/Campicarn ganó el sprint en la línea de meta en Albufeira, resistiendo la presión del español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), que tuvo que conformarse con el 2° puesto por segundo día consecutivo.

El sprinter antioqueño, de 28 años, consiguió su quinta victoria en la presente temporada tras un espectacular sprint, en el que el argentino Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) entró 3°, con e mismo tiempo del colombiano.

En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 28° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 44°, los dos con el mismo tiempo con su compatriota.

La prestigiosa carrera portuguesa continuará este sábado con la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas, en el Distrito de Portalegre, que incluye varios repechos y un puerto de tercera categoría.

#VP2026 🇵🇹 | 🚴🏻‍♂️🇨🇴🔥 ¡VICTORIA COLOMBIANAAAAA!! 👏👏



🗣️ Santiago Mesa (Anicolor) GANÓ en un cerrado sprint la etapa 2️⃣ de la Vuelta a Portugal 2026 (Sines › Albufeira, 180.4 Kms) 🚴🏻‍♂️💨🇨🇴🔥💪#VamosEscarabajos #CiclismoColombiano #Colombia



📺©️@cyclingontnt… — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 7, 2026



Santiago Mesa, ganador de la segunda etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto Volta a Portugal © Reproducción RTP)

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 2 | Sines – Albufeira (180,4 km)

1 Mesa Santiago Anicolor / Campicarn Cycling Team 3:59:08 2 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH m.t. 3 Contte Tomas Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 4 Isasa Xabier Euskaltel-Euskadi m.t. 5 Campos Francisco Team Tavira / Crédito Agrícola m.t. 6 Oliveira Rui UAE Team Emirates-XRG m.t. 7 Lopez Jordi Euskaltel-Euskadi m.t. 8 Salgueiro Miguel Team Tavira / Crédito Agrícola m.t. 9 Silva Pedro Feira dos Sofás – Boavista m.t. 10 Martins João Credibom – LA Alumínios – Marcos Car m.t. 28 Adrián Bustamante Gi Group Holding – Simoldes – UDO m.t. 44 Jesús David Peña Efapel Cycling m.t.



Rui Oliveira, líder de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © UAE)

Clasificación General Individual