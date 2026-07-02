Santiago Garzón conquista el Alto de Santiago en el inicio de la Vuelta al Putumayo 2026

Arrancó la Vuelta al Putumayo 2026 con victoria del cundinamarqués Óscar Santiago Garzón en la categoría élite y sub-23. Al final, el corredor del GW Erco Sportfitness, tuvo los arrestos suficientes para superar a todos su rivales con una buena diferencia que superó los 30 segundos.

El nacido en Gama, Cundinamarca, hace 23 años, fue el más ser más fuerte en la fase montañosa de la jornada inugural, luego de recorrer 127 kilómetros entre municipio de Mocoa y el Alto de Santiago. Segundo y tercero entraron sus compañero de equipo Daniel Carvajal y Yonatan Castro.



Óscar Santiago Garzón, ganador de la primera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026. (Foto Andrés Piedrahita © RMC)

El dominio de la escuadra de Luis Alfonso Cely fue abrumador, cerrando el top 5 con Sebastián Pinilla y Robinson López, quienes cedieron 51 y 53 segundos, respectivamente, con el ganador.

La competencia del calendario nacional continuará viernes con segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada que saldrá del municipio de Mocoa para llegar hasta el municipio del Valle del Guamuez.

Vuelta al Putumayo (Categoría Juvenil)

Resultados Etapa 1 | Mocoa – Alto de Santiago (127 km)