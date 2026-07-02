Ruta
Santiago Garzón conquista el Alto de Santiago en el inicio de la Vuelta al Putumayo 2026
Arrancó la Vuelta al Putumayo 2026 con victoria del cundinamarqués Óscar Santiago Garzón en la categoría élite y sub-23. Al final, el corredor del GW Erco Sportfitness, tuvo los arrestos suficientes para superar a todos su rivales con una buena diferencia que superó los 30 segundos.
El nacido en Gama, Cundinamarca, hace 23 años, fue el más ser más fuerte en la fase montañosa de la jornada inugural, luego de recorrer 127 kilómetros entre municipio de Mocoa y el Alto de Santiago. Segundo y tercero entraron sus compañero de equipo Daniel Carvajal y Yonatan Castro.
El dominio de la escuadra de Luis Alfonso Cely fue abrumador, cerrando el top 5 con Sebastián Pinilla y Robinson López, quienes cedieron 51 y 53 segundos, respectivamente, con el ganador.
La competencia del calendario nacional continuará viernes con segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada que saldrá del municipio de Mocoa para llegar hasta el municipio del Valle del Guamuez.
Vuelta al Putumayo (Categoría Juvenil)
Resultados Etapa 1 | Mocoa – Alto de Santiago (127 km)
|1
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:07:22
|2
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|0:33
|3
|Yonatan Castro
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|4
|Sevbastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Robinson López
|GW Erco Sportfitness
|0:43
|6
|David Caicedo
|Cine Cable
|0:53
|7
|Kevin Navas
|Equipo Mixto
|1:31
|8
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|2:01
|9
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|2:15
|10
|Rubén Darío Acosta
|Tolima es Pasión
|2:32
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Martina Alzini se queda con el segundo capítulo de la Vuelta Femenina a Portugal; Julieta Benedetti en el top 10
En gran actuación, la italiana Martina Alzini (Cofidis Women Team) se impuso este sábado en solitario en la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Portugal 2026, luego de recorrer 124,7 kilómetros entre Montijo y Tomar.
La corredora europea de 29 años, que este año ya ganó una etapa en la temporada, cruzó la línea de meta de primera ganándole a su compañera de equipo, la checa Kristyna Burlova y la española Eva Anguela (Cantabria Río Miera), quienes se reportaron en meta 2° y 3°, respectivamente.
La mejor suramericana de la jornada fue la argentina Julieta Benedetti (Toyota Valencia | SAV), cerrando el top 10 con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la colombiana Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) ingresó en el puesto 42°.
La carrera portuguesa para mujeres continuará este viernes con una contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, que se disputará en la ciudad ribereña de Coimbra.
Volta a Portugal Feminina (2.2)
Resultados Etapa 2 | Montijo – Tomar (124,7 km)
|1
|Martina Alzini
|Cofidis Women Team
|3:26:06
|2
|Kristyna Burlova
|Cofidis Women Team
|m.t.
|3
|Eva Anguela
|Cantabria Río Miera
|m.t.
|4
|Mia Gjertsen
|Selección de Noruega
|m.t.
|5
|Helene Hesters
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|m.t.
|6
|Valeria Valgonen
|Toyota Valencia | SAV
|m.t.
|7
|Kiara Lylyk
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|8
|Justine Gegu
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|10
|Julieta Benedetti
|Toyota Valencia | SAV
|m.t.
|42
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|m.t.
Ruta
Vuelta al Putumayo 2026: Brandon Escobar gana la jornada inaugural entre los juveniles
En el inicio de la Vuelta al Putumayo 2026, Brandon Escobar salió victorioso en la categoría juvenil. El corredor del equipo Sistemas Palacios fue el mejor en el recorrido 83 kilómetros, que terminó en el exigente Alto de Santiago.
Escobar, que consiguió su primera victoria de la temporada, superó a Samuel Tibanta (Equipo Mixto) y a su compañero de equipo Luis Armando Charfuelan, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Este viernes se corre la segunda etapa en la categoría juvenil, de las cuatro pactadas, saliendo del municipio de Mocoa para llegar hasta el municipio del Valle del Guamuez.
La competencia del calendario nacional concluirá este domingo 5 de julio con un circuito urbano en Mocoa, donde quedarán definidos los campeones de la décima edición de la carrera.
Vuelta al Putumayo (Categoría Juvenil)
Resultados Etapa 1 | San Francisco – Alto de Santiago (83 km)
|1
|Brandon Escobar
|Sistemas Palacios
|2:22:25
|2
|Samuel Tibanta
|Equipo Mixto
|0:11
|3
|Luis Armando Charfuelan
|Sistemas Palacios
|0:33
|4
|Marcelo Casa
|J y J Toscana
|0:35
|5
|Andrés Villacrés
|Club Richard Carapaz
|1:29
|6
|Leonardo Ramos
|Canapro Fudigua
|2:53
|7
|Roger Marcillo
|Canapro Fudigua
|2:53
|8
|Santiago Gil
|Team Boyacá Avanza
|3:14
|9
|Juan Ignacio Lasso
|Sistemas Palacios
|3:57
|10
|Juan David Inguilan
|Equipo Mixto
|5:37