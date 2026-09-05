Santiago Buitrago suma puntos valiosos y se afianza en el liderato de la montaña en la Vuelta a España 2026

Emulando las grandes gestas de los escarabajos en la historia de la Vuelta a España, Santiago Buitrago se afianzó como el mejor escalador de la tercera grande de la temporada, tras hacer parte de la fuga en la decimocuarta etapa y afianzarse en la clasificación de los premios de montaña.

El pedalista bogotano del Bahrain – Victorious logró sumar puntos valiosos en una de las jornadas montañosas más exigentes de la carrera española para liderar con una ventaja más cómoda la clasificación de la camiseta de las pepas azules, tras catorce días de competencia.



Santiago Buitrago se destacó en la en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto Bahrain – Victorious © Sprint Cycling)

Buitrago contabiliza 69 puntos, 29 unidades más que el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) y 45 más que el español Enric Mas (Movistar Team), líder sólido de la carrera.

Los escarabajos Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), también aparecen en el escalafón, pero con pocos puntos.

Clasificación de la Montaña

1 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 69 2 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 40 3 Enric Mas Movistar Team 24 4 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 21 5 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 19 6 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 12 7 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates – XRG 11 8 Marco Brenner Decathlon CMA CGM Team 11 9 Felix Gall Tudor Pro Cycling Team 10 10 Oscar Onley Netcompany INEOS 10