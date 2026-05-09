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Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar el Giro de Italia tras una caída masiva

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El bogotano Santiago Buitrago se retiró del Giro de Italia 2026. (Foto © Team Bahrain Victorious)
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El uruguayo Thomas Silva ganó la segunda etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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