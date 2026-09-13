Santiago Buitrago rey de la montaña en la Vuelta a España. Enric Mas el campeón con Harold Tejada en el Top 10

La Vuelta a España 2026 bajó el telón este domingo en Granada con el título histórico de Enric Mas, pero también con una página brillante para el ciclismo colombiano: Santiago Buitrago se coronó campeón de la montaña y Harold Tejadacerró dentro del Top 10 de la clasificación general, dos resultados que confirmaron el protagonismo de los escarabajos en la tercera grande de la temporada. El cierre tuvo como ganador de etapa al noruego Tobias Halland Johannessen, vencedor de la última fracción con final en Granada.

El gran campeón de la carrera fue Enric Mas, quien consiguió por fin su primera victoria en una gran vuelta. El corredor del Movistar Team, varias veces podio en la ronda española, se impuso en casa después de una Vuelta marcada por la montaña, la tensión y el giro inesperado que produjo el abandono de Tadej Pogacar en la octava etapa. Mas terminó con 2:15 de ventaja sobre Primoz Roglic y 2:44 sobre Felix Gall, que completaron el podio final en Granada.

Para Colombia, el protagonista de esta edición de La Vuelta fue Santiago Buitrago. El bogotano del Bahrain Victorious se quedó con el maillot de la montaña, una clasificación que fue construyendo con valentía, presencia en fugas y regularidad en los puertos decisivos. Desde su golpe en el Alto de Aitana, donde tomó el liderato de los escaladores, Buitrago defendió la camiseta con carácter hasta llevarla al podio final de La Vuelta.

#LaVuelta26 🇪🇸 | 📺 Santiago Buitrago CAMPEÓN de la MONTAÑA de la Vuelta a España 2026 🚴‍♂️🇨🇴⛰️🔵⚪️👏🏆



5️⃣ Quinto escarabajo en la historia en coronarse REY de la montaña en La Vuelta5️⃣⛰️🇪🇸🇨🇴🏆👏



7️⃣ TÍTULO para COLOMBIA 7️⃣⛰️🇨🇴🏆



⛰️Lucho Herrera (1987 y 1991)

⛰️ Óscar de Jesús… — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) September 13, 2026

El título de la montaña tiene un peso especial para el ciclismo nacional. Colombia no ganaba esta clasificación en La Vuelta a España desde 2004, cuando Félix “El Gato” Cárdenas se coronó como rey de los escaladores. Dos décadas después, Buitrago volvió a poner la bandera colombiana en una camiseta que tiene profunda conexión con la historia de los escarabajos: atacar, sufrir, coronar puertos y convertir la montaña en territorio propio.

Buitrago, además, rozó la gloria parcial en varias jornadas. Una de las imágenes fuertes de su Vuelta llegó camino a Peñas Blancas, donde volvió a quedarse cerca de la victoria de etapa y reconoció con crudeza el golpe emocional de no rematar una fuga que parecía darle una opción grande. Aun así, su persistencia tuvo premio: salió de la carrera vestido de lunares y con una de las actuaciones más completas de su trayectoria en una gran vuelta.

La otra gran noticia colombiana fue Harold Tejada, quien confirmó en España el salto competitivo que venía mostrando durante toda la temporada. El huilense del XDS Astana Team resistió en la alta montaña, salvó jornadas de tensión y terminó instalado en el Top 10 de la general, un resultado de enorme valor para un corredor que también fue protagonista en etapas selectivas y que sostuvo la regularidad durante las tres semanas.

Tejada ya había dado señales fuertes en la primera mitad de la carrera, especialmente cuando terminó quinto en la sexta etapa y se metió entre los mejores de la clasificación general. Desde entonces, el colombiano defendió su lugar con oficio, sin grandes alardes, pero con una consistencia que lo consolidó como el mejor escarabajo en la general y como uno de los nombres más sólidos de esta edición para el ciclismo nacional.

La última etapa, disputada en Granada, tuvo un desenlace particular, con los tiempos de la general neutralizados en el circuito final, antes del triunfo de Tobias Halland Johannessen sobre Alessandro Romele y Ramses Debruyne. Mas pudo celebrar con el Movistar Team su consagración, mientras Colombia cerró La Vuelta con dos motivos enormes de orgullo: Buitrago campeón de la montaña y Tejada en el Top 10, una combinación que devuelve a los escarabajos a los lugares de honor de una de las carreras más importantes del mundo.

Clasificación General Final

1 Enric Mas Movistar Team 73:52:55 2 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 2:15 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:44 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 6:54 5 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 8:45 6 Oscar Onley Netcompany INEOS 9:28 7 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 10:38 8 Cristián Rodríguez Groupama – FDJ United 11:41 9 Clément Berthet XDS Astana Team 11:59 10 Harold Tejada XDS Astana Team 12:51