Santiago Buitrago ratificó su liderazgo en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

Emulando las grandes gestas de los grandes escarabajos en la historia de la Vuelta a España, el bogotano Santiago Buitrago se ratificó como el mejor escalador de la tercera grande de la temporada, tras hacer parte de la fuga en la decimonovena etapa y afianzarse en el liderato la clasificación de los premios de montaña.

“Ante todo, quiero dar las gracias a mi equipo, que hizo un trabajo excepcional. Es una lástima no haberlos podido recompensar con la victoria. En lo personal, da un poco de pena quedarse tan cerca de volver a alzar los brazos, pero esto demuestra nuestro espíritu y que seguiremos luchando hasta el final. Seguimos con el maillot y mañana nos espera una etapa muy dura. Esperamos recuperar bien e intentarlo de nuevo”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su equipo.

El escalador bogotano del Bahrain – Victorious logró sumar puntos valiosos en una de las jornadas montañosas más exigentes de la carrera española para liderar con una ventaja más cómoda la clasificación de la camiseta de las pepas azules, tras diecinueve días de competencia.



Santiago Buitrago se destacó en la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto Bahrain – Victorious © Sprint Cycling)

Buitrago contabiliza 78 puntos, 38 unidades más que el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), 49 de diferencia con el escandinavo Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y 54 más que el líder de la carrera, el español Enric Mas (Movistar Team).

Los colombianos Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), también aparecen en el escalafón, pero con pocos puntos.

Clasificación de los Premios de Montaña

1 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 78 2 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 40 3 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 29 4 Enric Mas Movistar Team 24 5 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 21 6 Eddie Dunbar Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 16 7 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates – XRG 14 8 Felix Gall Bahrain – Victorious 12 9 Jakob Omrzel Decathlon CMA CGM Team 11 10 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 10