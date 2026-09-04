Santiago Buitrago, más líder de la montaña en la edición 81 de la Vuelta a España

En la clasificación de los premios de montaña en la Vuelta a España 2026, el bogotano Santiago Buitrago se afianzó como el mejor escalador de la tercera grande de la temporada tras hacer parte de la fuga en la decimosegunda etapa de la ronda ibérica.

El corredor capitalino del Bahrain – Victorious logró sumar puntos valiosos en una de las etapas más exigentes de la carrera española para liderar con una ventaja más cómoda la clasificación de la camiseta de las pepas azules, tras doce días de competencia.

Buitrago contabiliza 52 puntos, 22 unidades más que el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) y 28 más que el español Enric Mas (Movistar Team), líder sólido de la carrera.

Los escarabajos Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), también aparecen en el escalafón, pero con pocos puntos.

Clasificación de la Montaña

1 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 52 2 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 30 3 Enric Mas Movistar Team 24 4 Alexey Lutsenko NSN Cycling Team 21 5 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 19 6 Pavel Sivakov XDS Astana Team 14 7 Lorenzo Fortunato UAE Team Emirates – XRG 13 8 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 12 9 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 11 10 Oscar Onley Netcompany INEOS 10