Santiago Buitrago liderará las aspiraciones del Bahrain – Victorious en el Giro de Italia

El Bahrain – Victorious llega al Giro de Italia con Santiago Buitrago liderando las aspiraciones del equipo en la clasificación general para las tres exigentes semanas de competición, respaldado por una alineación equilibrada que combina experiencia, capacidad de escalada y oportunidades para obtener buenos resultados de etapa.

“El Giro de Italia ha sido uno de mis principales objetivos desde el año pasado. Es una carrera que significa mucho para mí, una de mis favoritas, y me trae muy buenos recuerdos. Esta temporada ha ido por buen camino, desde Australia hasta Lieja, y el entrenamiento en altitud en Colombia me ha ayudado a llegar en buena forma. Me siento preparado para este reto”, dijo Buitrago, en declaraciones recogidas por su equipo.

El escarabajo regresa a la ronda italiana con un objetivo claro de ser protagonista. El pedalista bogotano ya ha vivido momentos importantes en el Giro, incluyendo victorias de etapa, y llega tras un primer periodo de año consistente y un bloque de altitud en Colombia como parte de su preparación final.



Santiago Buitrago cuenta con dos victorias de etapa en el Giro de Italia. (Foto © Giro d’Italia 2023)

“Esta carrera ya me ha brindado algunas victorias especiales, y por supuesto sueño con lograr más este año. Tengo muchas ganas de empezar y ver qué podemos hacer”, agregó el colombiano.

Para rodear a Buitrago fueron escogidos Damiano Caruso, Mathijs Paasschens, Alec Segaert, Robert Stannard y Fran Miholjević, que serán importantes para el apoyo, el posicionamiento y la protección, mientras que, Edoardo Zambanini y Afonso Eulálio llegan en muy buena forma y pueden desempeñar un papel importante en la media montaña

La ronda italiana comienza en Bulgaria este 8 de mayo y finaliza en Roma el 31 de mayo, con un recorrido de 3.470 kilómetros y 47.539 metros de desnivel positivo. El recorrido incluye ocho etapas llanas, seis intermedias, seis de montaña y una contrarreloj individual. Se espera que las batallas decisivas por la clasificación general se desarrollen en las etapas de alta montaña, la contrarreloj de 42 kilómetros y el último fin de semana de montaña.