Ruta
Santiago Buitrago liderará al Bahrain Victorious en La Vuelta a España 2026
El colombiano Santiago Buitrago será la referencia del Bahrain Victorious para la clasificación general de La Vuelta a España 2026, que comenzará este 22 de agosto en Mónaco. La escuadra confirmó una nómina equilibrada para afrontar las tres semanas de carrera, con Buitrago como líder para la general y con un bloque que buscará oportunidades en diferentes terrenos.
“Estoy muy motivado para correr La Vuelta a España este año”, señaló Buitrago en el comunicado oficial del equipo. El bogotano reconoció que ha sido una temporada “un poco complicada”, con algunos contratiempos en la primera parte del año, pero aseguró que llega a la ronda ibérica con “mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión”.
El colombiano también destacó la dureza del recorrido, que tendrá 21 etapas, alrededor de 3.300 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel acumulado. “Va a ser una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña. Creo que solo hay tres etapas para los velocistas, así que eso dice mucho de la cantidad de ascensos y desnivel que vamos a afrontar”, explicó Buitrago, quien espera que ese trazado le abra oportunidades al equipo para cumplir sus objetivos.
Buitrago valoró además la composición del Bahrain Victorious para la carrera. “Creo que tenemos un equipo muy completo. Hay muchos corredores jóvenes, y eso también me ilusiona porque son corredores que se destacan, que harán su trabajo y que siempre buscan estar involucrados y hacer una buena carrera”, afirmó. La nómina la completan Pello Bilbao, Matevž Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov y Mathijs Paasschens.
Uno de los nombres más especiales será Pello Bilbao, quien disputará la última gran vuelta de su carrera profesional. Buitrago recordó que ha compartido casi siete años con el español y que de él ha aprendido “cómo leer las carreras y cómo correr inteligentemente”. “Para mí será muy especial acompañar a Pello en su última Vuelta y durante su última temporada”, añadió el colombiano.
Bilbao, por su parte, asumirá el rol de capitán de ruta y buscará sus propias oportunidades en la montaña. “Aquí llega mi última Vuelta a España. Fue una carrera inesperada en mi calendario, pero una buena oportunidad”, dijo el español, quien reconoció que no está en posición de luchar por la general, pero sí sueña con pelear una etapa: “Es la única que me falta para completar el set de victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas”.
Desde la dirección deportiva, Franco Pellizotti confirmó que Buitrago será el jefe de filas para la general, aunque el equipo no correrá con un único objetivo. “Santi será nuestro líder para la clasificación general, pero por supuesto no estamos pensando solo en la general. También queremos luchar por victorias de etapa”, señaló el italiano, quien destacó el valor de tener a Bilbao como capitán experimentado para acompañar a un grupo joven y ambicioso.
Para Buitrago y el Bahrain Victorious, el objetivo será cerrar la carrera con balance positivo en Granada. “Queremos terminar bien en la clasificación general y queremos ganar etapas. Esos son los principales objetivos del equipo”, afirmó el colombiano. En una edición marcada por la alta montaña, el bogotano tendrá igualmente la oportunidad de despedirse del Bahrain Victorious en la tercera grande de la temporada tras su ya anunciado fichaje por el Never Say Never (NSN) para la temporada 2027.
Ruta
Nairo Quintana acepta su ausencia en La Vuelta: “Mi relación con el Movistar sigue siendo buena”
Nairo Quintana se pronunció tras quedar por fuera de la nómina del Movistar Team para La Vuelta a España 2026. En declaraciones al programa El VBar de Caracol Radio el corredor boyacense habló con tranquilidad sobre la decisión técnica del equipo español y aseguró que su vínculo con la escuadra telefónica se mantiene en buenos términos.
“Según la dirección técnica, han elegido a los que van a representar en La Vuelta y finalmente quedo por fuera. Ahora a seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año que es el último año de mi carrera”, expresó Quintana, quien había preparado esta parte de la temporada con la ilusión de disputar nuevamente la ronda ibérica.
Sobre su relación con el Movistar Team, el campeón de La Vuelta 2016 fue claro: “Sigue siendo buena, ha sido mi equipo de toda la vida, he corrido muchísimo y hay que entender las decisiones”. Nairo añadió que el ciclismo ha cambiado y que esas decisiones buscan “darle el mejor desarrollo al equipo”, por lo que reiteró su agradecimiento por “toda esta maravillosa historia que construimos juntos”.
El boyacense también reconoció el valor emocional que tenía para él regresar a La Vuelta en este cierre de carrera. “Es mi último año de carrera deportiva, hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí”, señaló. Sin embargo, aceptó que Movistar debe tomar sus decisiones como empresa y buscar “el mejor rendimiento a todos sus corredores”, en medio de una temporada marcada también por la importancia de la puntuación UCI.
Quintana explicó que estaba en buenas condiciones y que venía trabajando con el equipo en Europa: “Estoy en buena condición, estuve preparándome con el equipo aquí en Europa”. Según dijo, la alineación final también se definió teniendo en cuenta los equipos rivales y el tipo de etapas que tendrá la carrera, con el objetivo de que Movistar pueda “sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen”.
El cierre profesional de Nairo tendrá ahora como gran escenario el Campeonato Mundial de ruta en Montreal, que él mismo definió como su última competencia a nivel profesional. “Me siento muy contento porque voy a poder representar a mi país en un evento tan importante”, afirmó, antes de recordar que en octubre celebrará su gran fondo en Cartagena con los aficionados que lo han acompañado durante toda su carrera.
Ruta
Faena de Isaac del Toro en el prólogo del Tour de Alemania para convertirse en el primer líder
El cronómetro dictó sentencia en la jornada inaugural del Tour de Alemania 2026 con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) marcando el mejor tiempo en el prólogo de la carrera teutona, disputado este miércoles por los alrededores de la ciudad de Bad Orb, en el estado federado de Hesse, sobre una distancia de 2,6 kilómetros.
El corredor manito firmó el triunfo con un tiempo de 3:08″ a una media de 49,66 km/h, superando por dos segundos al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y por 5 segundos al belga Laurenz Rex (Soudal Quick-Step), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro latinoamericanos en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se clasificó en la clasilla 42° a 15 segundos de su compatriota.
La cuadragésima edición de la carrera alemana del calendario UCI continuará este jueves con la primera etapa en línea, una extensa jornada de 215,3 kilómetros entre las ciudades de Bad Orb y Schwäbisch Hall.
Lidl Deutschland Tour (2.Pro)
Prólogo | Bad Orb – Bad Orb (2,6 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|03:08
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:02
|3
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|0:05
|4
|Marco Haller
|Tudor Pro Cycling Team
|0:05
|5
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:06
|6
|Benjamin Thomas
|Cofidis
|0:07
|7
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|0:07
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:07
|9
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:07
|10
|Tobias Müller
|Unibet Rose Rockets
|0:07
Ruta
Renewi Tour: Jonathan Milan sale avante en el primer duelo de velocistas
En el primer duelo de velocistas del Renewi Tour 2026 salió avante Jonathan Milan (Lidl-Trek). La jornada inicial recorrió 191,3 kilómetros por los alrededores de la histórica ciudad de Diest, en Flandes, Bélgica.
El superpotente velocista italiana fue el más rápido en el embalaje, venciendo con lo justo al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), 2° y 3° respectivamente, en la línea de meta.
Tras el reparto de bonificaciones, Milan se convirtió en el primer líder gracias a su victoria con 4 segundos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores: el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).
La carrera belga continuará este jueves con la segunda etapa, otra jornada llana de 173,9 kilómetros con salida en Blankenberge y llegada a Ardooie, en la provincia de Flandes Occidental.
Renewi Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Diest – Diest (191,3 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|4:04:18
|2
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|4
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Sam Bennett
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|7
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|9
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|10
|Arnaud De Lie
|Lotto-Intermarché
|m.t.