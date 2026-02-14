MountainBike
Santa Vall: Leonardo Páez arrancó su temporada de Gravel en Girona, España
Con la Santa Vall arrancó el calendario internacional de gravel 2026 con una primera etapa marcada de 120 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, en la que el danés Mads Würtz Schmidt se quedó con la victoria.
El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez, que inició oficialmente su programa de carreras con el equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing, terminó en la casilla 34° a más de 5 minutos del ganador.
La prueba catalana cuenta con la participación de cerca de 1.000 ciclistas, en una edición marcada por el altísimo nivel competitivo y por unas condiciones exigentes ya que las lluvias de los días previos dejaron el recorrido con mucho barro y zonas inundadas.
La Santa Vall finalizará este domingo con la segunda y última etapa, una jornada más corta, pero igualmente exigente, con un recorrido de 85 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo alrededor de Girona, que será decisiva para la clasificación general.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA SANTA VALL
MountainBike
Leonardo Páez con nuevos retos para el calendario 2026; competirá en el Maratón y el Gravel
El equipo italiano Lee Cougan | Basso Factory Racing anunció oficialmente su programa de carreras para la temporada 2026, una campaña dividida entre Maratón MTB (XCM) y el Gravel, en el que el ciclomontañista boyacense Leonardo Páez será uno de sus estandartes.
La escuadra toscana asumirá para este al año un doble compromiso internacional, más de 20 carreras en cuatro países y un calendario centrado en la Copa del Mundo UCI, los Campeonatos del Mundo y las clásicas más emblemáticas. Una presencia destacada en los circuitos UCI y la sinergia entre marcas definen una temporada de alto nivel.
En la pruebas de gravel Páez liderará al equipo y estará acompañado de Darío Cherchi, Alessio Trabalza y Sandra Mairhofer. En una iniciativa que resalta la estratégica entre las marcas, los atletas competirán con maillots compartidos con Basso como patrocinador principal.
La temporada arranca el 14 de febrero en las pistas de grava de La Santa Vall, un evento de dos días en el centro ciclista de Girona, España. El equipo llega con grandes expectativas tras un 2025 estelar, en el que Leonardo Páez y Sandra Mairhofer terminaron 3º y 2º respectivamente en la clasificación general de la Copa del Mundo.
“El 2026 representa un avance definitivo en nuestra evolución. Hemos diseñado un calendario ambicioso que equilibra las exigencias del Maratón y el Gravel, con la mira puesta en los circuitos internacionales más prestigiosos. Nuestra nueva condición de equipo UCI MTB nos permite competir de forma constante al más alto nivel, fruto del esfuerzo colectivo de todo nuestro personal y colaboradores”, dijo Stefano Gonzi, director del equipo.
Calendario 2026 del Lee Cougan – Basso Factory Racing
Febrero
14-15 – La Santa Vall
21 – HERO UCI Marathon World Cup – Calpe-Benissa
23-28 – Andalucia Bike Race
Marzo
28 – The Hills Gravel Race
Abril
3-5 – Vuelta Ibiza MTB
19 – Castro Legend Cup
25 – Marathon dell’Appennino
Mayo
2 – Bike Marathon Garda Trentino
2 – The Traka 200K
9 – HERO UCI Marathon World Cup – Capoliveri
24 – Campionato Italiano Marathon
31 – HERO UCI Marathon World Cup – Andorra
Junio
13 – HERO UCI Marathon World Cup – Hero Südtirol Dolomites
20 – UCI Gravel World Series – Auronzo di Cadore
Julio
11 – Kronplatz King Marathon
12 – Campionato Europeo Marathon
26 – HERO UCI Marathon World Cup – Black Forest Ultra Marathon
Septiembre
12 – UCI Mountain Bike Marathon World Championships
20 – HERO UCI Marathon World Cup – La Tramun Sea Otter Girona
Octobre
9 – Škoda Roc Marathon
11 – Roc d’Azur CIC
MountainBike
Con la Copa Valle inicia la temporada 2026 de ciclomontañismo en el municipio de Sevilla
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca confirmó el inicio oficial de la temporada de ciclomontañismo (MTB) en el departamento. El evento se realizará en Sevilla, el Balcón del Valle, con la primera válida de ciclomontañismo “Paraíso de Todos”, los días sábado y domingo, en dos escenarios emblemáticos del norte del Valle del Cauca: el Parque Recreacional y la Pista Raúl Ávila.
Con este certamen, la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca y la Comisión Vallecaucana de MTB dan apertura al calendario de competencias del año, fortaleciendo el desarrollo del ciclomontañismo y brindando espacios de alto nivel para todos los deportistas y categorías.
El pintoresco municipio de Sevilla se prepara para recibir a los mejores exponentes del MTB del departamento vallecaucano en un fin de semana lleno de deporte, emoción y talento.
La programación se desarrollará de la siguiente manera:
Sábado: jornadas de gymkanas, en el Parque Recreacional
Domingo: competencias oficiales de XCO, en la Pista Raúl Ávila
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
MountainBike
Feria de Manizales: Camilo Sánchez se consagra campeón en el Downhill Urbano
Como ya es tradición, la capital del departamento de Caldas acogió la edición 17 del Downhill Urbano en el marco de la Feria de Manizales, un evento que contó la participación de deportistas nacionales e internacionales.
De nuevo Colombia se subió a lo más alto del podio esta vez con Camilo Sánchez que se desquitó de lo acontecido el año pasado y se coronó como campeón, de uno de los eventos más tradicionales del ciclismo urbano a nivel nacional, en el que los escoltaron dos riders chilenos.
“La verdad emocionado de llevarnos el triunfo para la casa, de respetar la casa como se debe. Feliz de quedarme con el triunfo, esta carrera es muy icónica y cierra la Feria de Manizales de la mejor manera posible”, dijo Sánchez al finalizar la prueba.
Los puestos de honor de la competencia realizada en Manizales lo completaron dos chilenos: Felipe Agurto y Bruno Lavagnino, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la categoría juvenil, Christopher Andrés Silva, ganador del año pasado revalidó su título y alcanzó su tercera victoria consecutiva y en las damas Valentina Roa volvió a demostrar porque es la mejor del país del downhill en la rama femenina.