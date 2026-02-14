Santa Vall: Leonardo Páez arrancó su temporada de Gravel en Girona, España

Con la Santa Vall arrancó el calendario internacional de gravel 2026 con una primera etapa marcada de 120 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, en la que el danés Mads Würtz Schmidt se quedó con la victoria.

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez, que inició oficialmente su programa de carreras con el equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing, terminó en la casilla 34° a más de 5 minutos del ganador.

La prueba catalana cuenta con la participación de cerca de 1.000 ciclistas, en una edición marcada por el altísimo nivel competitivo y por unas condiciones exigentes ya que las lluvias de los días previos dejaron el recorrido con mucho barro y zonas inundadas.

La Santa Vall finalizará este domingo con la segunda y última etapa, una jornada más corta, pero igualmente exigente, con un recorrido de 85 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo alrededor de Girona, que será decisiva para la clasificación general.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA SANTA VALL