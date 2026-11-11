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Santa Rosa de Cabal, lista para vibrar con la segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel
Este fin de semana, el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, se convertirá en el epicentro del gravel al recibir la segunda edición del Campeonato Nacional. Los mejores especialistas de esta creciente modalidad se darán cita en las exigentes carreteras destapadas del Eje Cafetero para disputar el título nacional de la temporada, en una competencia que promete espectáculo deportivo y alta exigencia física en medio de los paisajes cafeteros.
La realización de este certamen oficial es posible gracias a la organización de De Origen Race, entidad que lidera la logística de la prueba. El evento cuenta además con el respaldo institucional y el aval oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo y de la Liga Risaraldense de Ciclismo, garantizando así los estándares competitivos necesarios para coronar a los nuevos monarcas de la especialidad en las distintas categorías habilitadas.
Para dimensionar el nivel competitivo de la cita, resulta oportuno recordar el antecedente histórico de la primera edición, en la que el protagonismo recayó sobre dos reconocidos ciclistas profesionales oriundos de Caldas habituales en la modalidad de ruta. Yeison Alejandro Rincón y Diana Carolina Peñuela hicieron valer su jerarquía y fondo físico para consagrarse como los primeros campeones nacionales élite de gravel en la historia de Colombia.
Ruta
El Team Nativos hizo 1-2 en la jornada inaugural de la Vuelta a Trujillo con Daniel Hoyos y Diego Benavides
El ciclismo colombiano inició con pie derecho su participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo gracias al dominio del Team Nativos. La escuadra nacional hizo el 1-2 en la jornada inaugural por intermedio de Daniel Hoyos, quien cruzó primero la línea de meta, escoltado por su compañero Diego Benavides.
La fracción de apertura se disputó en territorio venezolano, concretamente en la ciudad de Valera, ubicada al oeste de la Cordillera de los Andes. El pelotón enfrentó un exigente trazado de 118,5 kilómetros donde la estrategia colectiva de la formación colombiana marcó la diferencia desde los compases decisivos para asegurar el doblete en el podio del día.
El top 5 de la jornada lo completaron los ciclistas venezolanos de la Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya Ángel Rivas, quien arribó a 52 segundos, y Luis Mora, a 1 minuto y 8 segundos, mientras que el también colombiano Elí Burgos (Team Herrera Sport) ocupó la quinta casilla con una diferencia de 3 minutos y 7 segundos.
La carrera venezolana continuará este martes con la disputa de la segunda etapa, en la que el líder Daniel Hoyos y su equipo buscrán defender la camiseta amarilla. El pelotón afrontará una jornada de perfil ondulado de 160,6 kilómetros que unirá a los municipios de Escuque y San Rafael de Carvajal.
Vuelta a Trujillo 2026
Resultados Etapa 1 » Circuito Valera (118,5 km)
|1
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|2:54:54
|2
|Diego Benavides
|Team Nativos
|m.t.
|3
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|0:52
|4
|Luis Mora
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:08
|5
|Elí Burgos
|Team Herrera Sport IAM Champion
|3:07
|6
|Pedro Sequera
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|3:09
|7
|Jad Colmenares
|Alcaldía de Torbes
|3:15
|8
|Juan Pablo Sossa
|Team Nativos
|3:15
|9
|Jesús Goyo
|Fina Arroz Keramix
|3:15
|10
|Santiago Escudero
|FTB Celucambio
|3:15
Clasificación General Individual
|1
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|2:54:54
|2
|Diego Benavides
|Team Nativos
|0:04
|3
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|0:58
|4
|Luis Mora
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:17
|5
|Elí Burgos
|Team Herrera Sport IAM Champion
|3:17
|6
|Pedro Sequera
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|3:19
|7
|Jad Colmenares
|Alcaldía de Torbes
|3:25
|8
|Juan Pablo Sossa
|Team Nativos
|3:25
|9
|Jesús Goyo
|Fina Arroz Keramix
|3:25
|10
|Santiago Escudero
|FTB Celucambio
|3:25
Ruta
Ciclo-Retro: repasamos todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Trujillo
Tras el inicio de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, repasamos los títulos de los escarabajos en la tercera prueba por etapas de mayor tradición y prestigio para el ciclismo venezolano, que llegó al mundo del ciclismo en 1979 y que tuvo como primer ganador al venezolano Leonardo Bonilla.
Colombia cuenta con diez títulos, el primero de ellos llegó de la mano del caleño Jorge Orozco en 1980, corriendo para un equipo del vecino país y el último fue el boyacense José Castelblanco, quien la ganó en 2006.
Los pedalistas nacionales han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones del giro trujillano de las décadas de los 80 y los 90. Es importante aclarar que algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo y hasta se nacionalizaron.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la tercera carrera más importante del calendario venezolano después de la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A TRUJILLO
1980 🥇 Jorge Orozco
1984 🥇 Segundo Chaparro
1991 🥇 Wenceslao Lancheros
1992 🥇 Marco Carreño
1998 🥇 Álvaro Lozano
1999 🥇 César Salazar
2001 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Víctor Hugo González
2005 🥇 José Serpa
2006 🥇 José Castelblanco
Ruta
Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj
El ciclista antioqueño Juan Esteban Sánchez finalizó en el octavo lugar en la prueba de contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras cronometrar un tiempo de 10 minutos y 35 segundos en el recorrido de 8,5 kilómetros.
Con esta actuación, el pedalista paisa de 17 años obtuvo su segundo Diploma Olímpico tras haber culminado séptimo en la prueba de ruta el pasado domingo en la máxima cita del deporte juvenil que se lleva a cabo en África.
La medalla de oro en el ejercicio al cronometro quedó en manos del eslovaco Timotej Michalik, mientras que el podio lo completaron el italiano Lorenzo Ceccarello con la presea de plata y el belga Daan Wilmsen con el bronce.
Para Wilmsen, este tercer puesto en la crono consolidó una destacada participación en suelo senegalés, sumándose a la presea dorada conseguida previamente en la prueba de ruta.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Masculina – Dakar (8,5 km)
|1
|Timotej Michalik
|Eslovaquia
|10:10
|2
|Lorenzo Ceccarello
|Italia
|0:07
|3
|Daan Wilmsen
|Bélgica
|0:10
|4
|Caleb Mckenzie
|Australia
|0:10
|5
|Rohnan Nicholson
|Zimbabue
|0:19
|6
|Gleb Novikov
|Kazajistán
|0:23
|7
|Stepan Bortnik
|Rusia
|0:24
|8
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:25
|9
|Alejandro Wymmersch
|España
|0:28
|10
|Gianluigi Zamudio
|México
|0:28