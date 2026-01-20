Ruta
Samuel Watson, el más rápido del prólogo en el Tour Down Under con Jhonatan Narváez como el mejor suramericano
Sorprendiendo a los favoritos, Samuel Watson (Ineos Grenadiers) se impuso en el prólogo de 3,6 kilómetros, que abrió la edición 26 del Tour Down Under, por las calles de la ciudad costera de Adelaida, en territorio australiano.
El pedalista británico firmó el triunfo con un tiempo de 4 minutos y 16 segundos, superando a su compatriota Ethan Vernon (NSN Cycling Team). La diferencia entre los dos corredores fue de un segundo. El podio del día lo completó el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe).
En el inicio de la carrera australiana, en la que 5 suramericanos tomaron la salida, el más destacado fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 23° a 8 segundos del ganador, mientras que el mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 68° a 16 segundos.
El Tour Down Under continuará este miércoles con la primera etapa en línea, una jornada rompe-piernas de 120,6 kilómetros por los alrededores de Tanunda, que incluye tres premios de montaña de tercera categoría.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Prólogo | Adelaide – Adelaide (3,6 km)
|1
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|04:16
|2
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:01
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:03
|4
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|5
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|0:05
|6
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:05
|7
|Maikel Zijlaard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:05
|8
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:05
|9
|Oliver Bleddyn
|Australia
|0:05
|10
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:07
|23
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|60
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:15
|68
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:16
|73
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|115
|Jefferson Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:24
Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta
El Alcalde de Guaduas Diego Jiménez, la directora de la oficina de deportes Angela González y el exciclista Adolfo Rico, invitan al pelotón nacional a participar este sábado 24 de enero de una nueva edición de la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta.
La tradicional competencia, que hace parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, se realizará en el barrio Mirador a partir de las 8 de la mañana.
El evento ciclístico, que sirve de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, espera contar con la presencia de grandes figuras nacionales. Los actuales campeones son el boyacense Robinson López en la categoría élite y el antioqueño David Esteban Hoyos entre los Sub-23.
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Tour Down Under 2026: así se clasifican en la general los ecuatorianos y colombianos en el inicio de la carrera australiana
La edición 26 del Tour Down Under, que cuenta con la participación de tres ecuatorianos y dos colombianos, arrancó este martes en Australia, en la ciudad costera de Adelaida con un prólogo de 3,6 kilómetros.
Luego de la jornada inaugural, el británico Samuel Watson (Ineos Grenadiers) se convirtió en el primer líder con una ventaja de un segundo sobre su más inmediato perseguidor, su compatriota Ethan Vernon (NSN Cycling Team).
Transcurrido el primer día de competencia de la carrera australiana, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) fue el suramericano más destacado en la casilla 23°, mientras que el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor colombiano, en el puesto 68° a 16 segundos de Watson.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas suramericanos en la general, luego de cumplirse el prólogo.
Los Suramericanos en la Clasificación General
|23
|Jhonatan Narváez *Ecuador
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|60
|Jefferson Cepeda *Ecuador
|Movistar Team
|0:15
|68
|Santiago Buitrago *Colombia
|Bahrain – Victorious
|0:16
|73
|Juan Sebastián Molano *Colombia
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|115
|Jefferson Alexander Cepeda *Ecuador
|EF Education-EasyPost
|0:24
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
Una vez más los ciclistas colombianos volvieron a ser grandes protagonistas de la Vuelta al Táchira, y como ha sido costumbre en la última decada se despidieron con victoria en la ciudad de San Cristóbal.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los últimos triunfos de los pedalistas nacionales en la jornada final de la ronda tachirense.
2026 – Alexander Gil *Etapa 10 » Ureña › San Cristóbal (99.3km)
2025 – Brandon Vega *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117 km)
2024 – Alejandro Osorio *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117,3 km)
2022 – Didier Merchán *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (116,4 km)
2019 – Miguel Flórez *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (115,2km)