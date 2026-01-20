Connect with us

Ruta

Samuel Watson, el más rápido del prólogo en el Tour Down Under con Jhonatan Narváez como el mejor suramericano

Publicado

Hace 3 horas

el

El británico Samuel Watson ganó el prólogo del Tour Down Under 2026. (Foto © Ineos Grenadiers)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta

Publicado

Hace 10 mins

el

20 enero, 2026

Por

Así fue el podio final del Circuito Ciclístico Policarpa Salavarrieta 2025. (Foto © GW Erco Shimano)
Seguir leyendo

Ruta

Tour Down Under 2026: así se clasifican en la general los ecuatorianos y colombianos en el inicio de la carrera australiana

Publicado

Hace 1 hora

el

20 enero, 2026

Por

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, el mejor suramericano en el inicio del Tour Down Under 2026. (Foto © UAE)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década

Publicado

Hace 2 horas

el

20 enero, 2026

Por

La victoria del antioqueño Alejandro Osorio en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.